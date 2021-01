Duurzame modekenner en -coach Bie Noé begeleidt je naar een betere band met je kledingkast.

Bie Noé organiseert modetours, lezingen en online begeleidingsprogramma's onder de naam B.Right. Haar doel? Mensen bewuster laten omgaan met kleding en duurzamere shoppingskeuzes aanreiken.

In haar '30 Days Wardrobe'-programma worden deelnemers een maand lang uitgedaagd om hun kleerkast onder de loep te nemen. In vier modules, waarbij persoonlijke begeleiding centraal staat, worden ze naar een duurzame kleerkast gegidst. Na het programma kleden de deelnemers zich iedere ochtend zonder stress aan, beleven ze meer plezier aan wat ze dragen en ontdekken ze wat er in hun kledingkast ontbreekt.

Speciaal voor ons lijst Bie tien tips op, die ze sprokkelde uit haar programma. Het zijn inzichten die ze zelf kreeg en lessen die de deelnemers van vorige edities lieten optekenen na deelname. Doe er je voordeel mee.

Trek dat kleedje of hemd dat je zo mooi vindt niet meteen uit als je denkt dat het rond je buik spant. Wees je eigen beste vriend(in). Wat zou die tegen je zeggen wanneer je om raad vroeg? Experimenteer met je kledingstukken zodat je een andere look krijgt. Draag een top eens achterstevoren. Een jurk open geknoopt zoals een vest of een kimono als hemd. Kijk met een andere blik naar je kledingstukken en hun pasvorm. Kan je er misschien iets aan (laten) aanpassen zodat het beter bij jouw figuur of smaak aansluit? Soms is het inkorten, innemen of groter laten maken van een kledingstuk dé oplossing. Stem je kleding af op je levensritme. Heb je het super druk en moet je goed kunnen bewegen in je garderobe? Kies dan voor stijlvol comfort. Er zijn kledingstukken en stoffen die zowel goed zitten als een 'aangekleed' gevoel geven. Heb je al zulke kledingstukken in je kledingkast hangen? Maak combinaties met deze stuks en schaf eventueel gelijkaardige items aan. Sta stil bij waarom en wanneer je een miskoop deed. Wat voelde je toen je dit kledingstuk kocht? Was je alleen of in gezelschap? Zie je een rode draad in je miskopen? Door hier bewust over na te denken, kan je dit vermijden in de toekomst. Zitten er kledingstukken in je kast die eigenlijk helemaal niet passen bij wie je bent, maar nog niet versleten zijn? Vraag eens aan kennissen, vrienden of familie of je hen er een plezier mee kunt doen. Sharing is caring. Succes ligt net buiten je comfortzone. We zijn gewoontedieren en grijpen vaak naar dezelfde dingen en dus ook dezelfde kledingstukken. Maar misschien willen we stiekem wel iets anders. Durf af en toe eens buiten die comfortzone stappen en wees je bewust van hoe je je voelt. Is het een positieve ervaring? Mooi zo, nu weet je dat deze kleur, pasvorm, stijl je ligt. Shoppen in je eigen kledingkast is niet alleen duurzaam, gratis en leuk, het zorgt er ook voor dat je een goede kennis hebt van wat je al hebt en hoe je deze kledingstukken kunt dragen. Dit overzicht en inzicht zorgt voor rust in je hoofd. En dat is goud waard. Je kleding is een tweede huid. Nadenken over hoe stoffen voelen is dus heel belangrijk. Ga na welke textielsoorten jouw voorkeur uitdragen en kijk of dat weerspiegeld wordt in je kledingkast. Loved clothes last. Of het nu een mooie tweedehandsvondst is, kleding die je kocht voor een speciale gelegenheid, die je vond op reis of die je droeg op memorabele momenten: kleren waar je een band mee hebt, zal je langer en met meer liefde en plezier dragen.

Praktisch 30 Days Wardrobe Programme - een ervaring die je op weg helpt naar een duurzame kledingkast Prijs: Er is een early bird korting van 60 euro (2 euro per dag) tot en met 24 januari. Daarna is de bijdrage 75 euro (oftewel 2,5 euro per dag) voor heel het programma. Start: zaterdag 30 januari Er is ook een gesloten Facebookgroep voor de deelnemers, waar ze elkaar - indien gewenst - om raad en feedback kunnen vragen. Meer info en registratie via b-right.org

.

