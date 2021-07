Fietsen wordt steeds populairder en trok nog een extra sprintje tijdens de pandemie. Wat je aantrekt op je tweewieler moet niet alleen goed zitten, het ziet er liefst ook nog een beetje goed uit. Hippe, coole, stoere of vrouwelijke wielerplunjes zijn gelukkig geen uitzondering meer, zelfs niet voor wie lokaal wil shoppen.

Grote kans dat je het voorbije anderhalf jaar een nieuwe fiets hebt gekocht. Nog grotere kans dat je er nog steeds op zit te wachten, want leveranciers kunnen de hype niet volgen. In 2020 werden bijna 600.000 nieuwe fietsen verkocht in België, becijferde de federatie Traxio Velo. En dat hadden er nog meer kunnen zijn: de stijging tegenover 2019 bleef beperkt tot 4% door leveringsproblemen.

Zo zijn er zijn sinds kort zeventien EuroVelo-routes die de langeafstandsfietser door veertig Europese landen brengen.Zowel het pendelen als recreatief peddelen zit in de lift. In België was de e-bike was goed voor bijna de helft van de verkochte fietsen in 2020. Het is een populair alternatief voor het traditionele woon-werkverkeer geworden. Je vermijdt immers de files en propvolle wagons. Ondertussen haal je een frisse neus, je maakt je hoofd leeg en je hebt ineens ook wat beweging. Tijdens het verplichte thuiswerken was een tweewieler dan weer een welkome aerosolproof afwisseling voor al dat coronawandelen. Kortom: we hebben de fiets herontdekt. Op recreatief vlak valt er zelfs een nieuwe reistrend te detecteren: bikepacken - een combinatie van backpacken en een roadtrip op twee wielen (één tip: travel light).De voorbije jaren doken er al her en der wielercafés op die mee op de (fiets)kar springen. Je kan er terecht voor fiets(spullen), een goede outfit (zie verder) én bevoorrading, met koffietjes, bagels of steviger krachtvoer. Want ook de echt sportieve varianten - mountain- en gravelbiken of racen - worden almaar populairder. Vooral vrouwen zijn bezig aan een inhaalbeweging wat de wielersport betreft. Zo was twee derde van alle verkochte fietsen in 2020 een damesexemplaar. Dat zij hun neus ophalen voor basic zwarte lycra met een zeemvel hebben deze negen Belgische (nieuwe en gekendere) cycling wear-labels goed begrepen. Nog beter nieuws: enkele stoppen ook graag mannen strak in het fietspak.Etappe maakt cycling wear voor vrouwen onder het motto 'Look like a beauty, ride like a beast'. Zo combineert An-Sofie Hoedt haar beide passies - fietsen en mode. Met de strakke lijnen, krachtige kleuren en trendy design val je zeker op in het fietsverkeer. De hippe wielershirts, -shorts en -rokjes kan je normaal enkel via de webshop bestellen maar tot 24 augustus hangen ze ook bij Juttu in Antwerpen, Gent en Brussel (en online), in de Ik Koop Belgisch Pop-Up Space.Meer info: etappesportswear.comOok Carol Struyf brengt een aanzienlijk deel van haar vrije tijd door op de koersfiets. Voor haar moet een wielerpakje in eerste instantie functioneel zijn, maar ze snapt niet waarom dat onverenigbaar zou moeten zijn met knap design. Ze besloot daarom het gat in de markt - coole maar uitgekiende koerskleding voor vrouwen - zelf te vullen met Canary Hill, een verwijzing naar de Kanarieberg. Meer info: www.canaryhill.beCafé Coureur in Borgloon is een wielercafé, club, reisorganisatie, routeplanner, bikeshop... en fietskledingmerk. Co-founder Bioracer behoort tot de wereldtop op vlak van innovatieve wielerkleding, met als referentie de Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Hun (Belgische!) knowhow is gelukkig niet voorbehouden voor topatleten. Ze maken collecties voor élke sportieve fietser - samenwerkingen waarbij andere merken de Bioracer-technologie kunnen koppelen aan hun identiteit. Café Coureur zo'n eigen lijn, voor dames én heren.Meer info: www.cafecoureur.ccPeloton de Paris, de Mechelse hipster onder de wielermerkjes, startte als fietswinkel/atelier/koffiebar, maar ook het kleurrijke gelijknamige kledingmerk boomde al snel. Daar voegden ze intussen de Recon-lijn aan toe, fietsplunjes op basis van 100% gerecycleerde en al even hoogtechnologische materialen, voor wie ook graag zorgdraagt voor de setting waar hij/zij doorvlamt. Mocht een ritje naar Mechelen niet op je Strava passen: die duurzame lijn ligt ook bij negen filialen van A.S.Adventure.Meer info: www.pelotondeparis.ccSportlabel RectoVerso maakt er een zaak van om elegantie en technologie te combineren in exclusieve stoffen, 100% lokale productie en stijl. Vorige zomer maakten ze een collectie in samenwerking met Bioracer, voor een keertje ook voor mannen. Wie een koopje wil doen: de lijn staat nog steeds online met fikse korting. Maar ook in de permanente collectie voor vrouwen zitten een elegante fietsbroek en flatterende bovenstukken.Meer info: www.rectoversosports.comToen Stéphanie Tuytens begon te trainen voor de Triatlon van Vlaanderen vond ze een goed racefiets, maar struikelde ze over de outfits. Ook haar fitte vriendinnen hekelden het gebrek aan niet-saaie sportkleding voor vrouwen. En dus begon ze gewoon zelf met een webshop. Je vindt bij F! by Fabulous! (en enkele andere verkooppunten) naast een leuke fietsplunje ook loop-, triatlon- en andere sportkledingMeer info: fbyfabulous.beVive le Vélo, naar de gelijknamige Eén Tour-talkshow van Karl Vannieuwkerke, biedt een casual collectie - biokatoenen T-shirts en sweaters met een knipoog naar de koers - waar de (kleine en grote) supporter zich in thuis voelt. Daarnaast hebben ze ook knappe fietskleding voor mannen en vrouwen, ontwikkeld in samenwerking met Bioracer.Meer info: vivelevelo.beÇois Cycling Legacy is het eerbetoon van Tom Cools aan zijn grootvader François Cools - als achttienjarige nationaal kampioen op de piste, wielrenner op de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 en later ploegleider. Naast zweetbestendige doch fotogenieke lycra outfits voor mannen en vrouwen, biedt Çois ook slogan-T-shirts en -sweaters voor naast de piste of een meer recreatief ritje.Meer info: coiscycling.comDe fietskleding van Belgian Boys Club is een ode aan de wielersport en de coureur. In de casual wear verwijzen ze naar de Vlaamse wielerklassiekers, in hun strakke wieleroutfits kan je zelf de kasseistroken en heuvels gaan temmen. Belgian Boys Club huldigt kwaliteit over kwantiteit qua aanbod maar bedient zowel de mannelijke als vrouwelijke flandrien.Meer info: belgiancrew.cc