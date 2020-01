Je wilt een groenere kledingkast, maar weet niet waar te beginnen? Deze drie hulpmiddelen zetten je op het goede spoor.

De beste tips voor een duurzame garderobe zijn: minder nieuwe kleding kopen en goed zorg dragen voor wat je al hebt. Maar wat als je toch iets nieuws nodig hebt omdat je kleren versleten zijn, je jezelf niet meer goed voelt in je huidige kledingstukken of je iedere week als een gek moet wassen omdat je niet genoeg propere T-shirts hebt? Er zijn genoeg redenen om af en toe toch iets nieuws aan te schaffen. Als je bezorgd bent om de planeet of geen kinderarbeid op je kerfstok wil hebben, zijn deze tools redders in nood. Je zult al snel ontdekken dat duurzame mode geen zwart-witverhaal is en dat je op verschillende manieren te werk kunt gaan. Laat je vooral niet ontmoedigen. Bewustwording is al het halve werk. Zet je beste beentje voor! Hoe 'vuil' is jouw kleerkast? Dat is de vraag die het Amerikaanse tweedehandsplatform ThredUP stelt in de fashion footprint calculator. Door middel van een quiz kom je te weten hoe goed jij bezig bent als consument. Het platform wil shoppers doen inzien dat wat ze kopen en hoe ze omgaan met kleding een grote impact heeft op het milieu. Doorheen de quiz krijg je ook tips aangeboden om bewuster om te gaan met mode. je ontdekt al snel dat simpele aanpassingen in de gedrag een grote impact kunnen hebben. Het zal niet verbazen dat het tweedehandsplatform aanraadt om vaker tweedehands te kopen in plaats van nieuwe kleding aan te schaffen. Een goede tip als dit geen manier wordt om je kledingkast naar lieve lust te blijven volstouwen met ongebruikte kleding. Voorts stipt de quiz ook aan dat de manier waarop je kleding wast en droogt een grote invloed heeft op het milieu en dat je altijd goed moet nadenken over hoe vaak je een kledingstuk zult dragen.Klik hier voor de quiz.Wil je graag duurzame kleding kopen, maar weet je niet waar binnen te stappen in de winkelstraten of welke webshops eerlijke merken aanbieden? Deze online platformen en tools helpen je op weg. COSH! is een online platform dat duurzaam shoppen simpel maakt. Het werkt als volgt: op Cosh.eco maak je een profiel aan en stel je een route samen om duurzamer te shoppen in een stad naar keuze. Er zijn verschillende opties om je zoektocht naar duurzame adresjes aan te pakken. Kijk op de kaart en kies locatiegebonden welke winkels op je route moeten voorkomen of selecteer via filters naar wat je precies op zoek bent: mannen- of vrouwenmode, welke prijscategorie je voorkeur heeft, wat je persoonlijke stijl is en wat voor soort kleding je wil kopen. Bij iedere winkel ontdek je welke eerlijke merken ze aanbieden en welke duurzame eigenschappen die merken precies bezitten. Op het platform krijg je heel wat informatie en tips over duurzame mode. Volg COSH! ook via sociale media om op de hoogte te blijven van nieuwe adresjes en merken. Het Australische platform Good On You onderzoekt modemerken en geeft hen een score, gebaseerd op hoe duurzaam ze zijn volgens certificaten en informatie de merken zelf delen. Via hun merkengids kan je zoeken op specifieke modemerken of categorieën, zoals schoenen of ondergoed. Er is ook een app, waarmee je gemakkelijk opzoekwerk kunt verrichten tijdens het shoppen. Recent incorporeerde Good on You ook de ratingwebsite Rank a Brand. De krachten werden gebundeld en Niels Oskam, de oprichter van Rank a Brand, blijft aan boord als lid van de Advisory Board van Good on You. De Britse actrice Emma Watson maakt ook gebruik van de online tool en roept haar fans regelmatig op om bewuster om te gaan met kleding. Vertrouw je liever op de expertise van mensen die al jarenlang bezig zijn met een duurzamer leven? Dan is een gegidste tour rond duurzame mode misschien wel iets voor jou. Het is een leuke uitstap, met gelijkgezinde mensen en inspirerende verhalen. Bie organiseert onder de noemer van B.right sustainable shopping tours. Tijdens de tour vertelt ze je het verhaal achter slow fashion, de winkels waar je eerlijke kleding kunt shoppen en hoe verschillende merken op hun manier een steentje bijdragen. Stel al je vragen over duurzame mode aan Bie en wordt overstelpt met goede tips en enthousiasme. Emilia en haar Mixua-team bieden ecolifestyle tours aan, waarbij je nieuwe eco-adressen ontdekt en duurzame ondernemers leert kennen. Van zero waste shops tot eerlijke mode: tijdens deze wandeling krijg je genoeg inspiratie en advies om zelf bewustere keuzes te maken.