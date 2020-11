In deze reeks belichten we Belgische merken die bewust kiezen om de kring rond te maken door te recycleren, te werken met deadstock-textiel of afval een nieuw leven te geven. Zo zijn de APL-sneakers van Komrads vegan en circulair.

Materialen: vegan appelleer*, gerecycleerd rubber, gerecycleerde PET, gerecycleerd katoen en biologische lijm & verf

Mark Vandevelde en Greet Goegebuer hadden al enkele jaren ervaring in de sneakerbusiness voor ze de uitdaging aangingen om vegan en duurzame sneakers te produceren, waarvoor geen natuurlijke grondstoffen worden aangeboord. Hun puberende kinderen vestigden de aandacht op duurzaamheid. 'De kinderen gingen brossen voor de bossen en zorgden ervoor dat we als gezin bewuster gingen leven,' vertelt Greet.

En daar bleef het niet bij. 'De mode-industrie staat erg onder druk op vlak van duurzaamheid en hoe meer we ons informeerden over de wantoestanden in de sector, hoe meer we gemotiveerd geraakten om het ook in onze business beter aan te pakken. We beseffen dat we als klein merk niet kunnen opboksen tegen grote spelers zoals Nike of Adidas, maar vinden wel dat we een verantwoordelijkheid hebben om te laten zien dat het anders kan. We hopen dat het ons verhaal opgepikt wordt en dat mensen zich meer vragen gaan stellen.'

Komrads APL © Komrads

Van afval tot leer

Verduurzamen start steevast met goede research. Zo ook bij Komrads. 'We hebben samengewerkt met de Arteveldehogeschool en zijn een onderzoek gestart over hoe een duurzame sneaker er moet uitzien, hoeveel die moet kosten en welke materialen in aanmerking komen. Op basis van de bevindingen zijn we voor de Komrads APL in zee gegaan met een producent in Portugal. Na een trial and error-periode hebben we beslist om met het ecologische appelleer van producent Frumat te werken. We vonden het een krachtig statement: van het afval uit de appelindustrie een mooi product maken.'

Portugal was overigens geen toevallige keuze: 'De Portugese fabrieken staan vrij ver wat duurzaamheid betreft. Zo werken ze met zonne-energie en gaan ze bewust om met het waterverbruik.'

De cirkel rond maken

Naast zo milieuvriendelijk en eerlijk mogelijk produceren, willen Greet en Mark ook de rest van het proces aanpakken. 'We zijn volop aan het werk om volledig circulair te zijn. Als duurzaam merk stopt onze verantwoordelijkheid niet nadat een klant onze sneakers heeft gekocht. Het plan is dat mensen afgedragen sneakers terug bij ons kunnen binnenbrengen en onze fabriek in Portugal ze recycleert. We hebben al ongelooflijke dingen gezien, waarbij oude sneakers door een shredder worden gehaald en de fabrikant de korrels die overschieten gebruikt om nieuwe zolen van te maken. We gaan nu op zoek naar een manier om het terugnamesysteem te implementeren.'

Komrads APL © Komrads

Niemand is perfect. Ook Komrads niet. 'We verdoezelen niks en communiceren eerlijk over wat er nog beter kan. We hebben gemerkt dat onze klanten dat het meest appreciëren. Eerlijkheid duurt het langst. Is dit de gemakkelijkste weg? Zeker niet, maar we voelen ons goed bij deze aanpak. We kunnen elke avond met een gerust hart gaan slapen.'

Komrads heeft in hun gamma twee collecties: APL (van appelleer) en ICNS (de original, momenteel 65 procent duurzaam, en route naar 100 procent sustainable). *Appelleer, c'est quoi ça? Deze veganistische leersoort wordt geproduceerd aan de hand van fermentatie van appelafval (schillen en klokhuizen). Het leer bestaat momenteel uit 50 procent appelresidu, 40 procent synthetische hars en 10 procent Polypropylene. Er werd gezocht naar de balans tussen duurzaamheid, design en kwaliteit. In de toekomst zal het aandeel appelafval waarschijnlijk groter worden. Komrads is in gesprek met de fabrieken om dit te verwezenlijken, zonder kwaliteitsverlies. Lees meer op Komrads.world.

