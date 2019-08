De Koekenstad krijgt er een nieuw duurzaam adresje bij. Na Mechelen en Gent zwaait ook in Antwerpen een Supergoods-shop de deuren open.

Nadat Supergoods in 2012 Mechelen en in 2016 ook in Gent een winkel openden, is het de beurt aan een nieuw avontuur in Antwerpen. Net zoals in de andere shops klinkt het motto ook hier 'Good stuff for good people'. Je kunt er met andere woorden terecht voor duurzame mode, accessoires, cadeautjes en beautyproducten. Alles wat er verkocht wordt, is gemaakt met respect voor de mens en het milieu.

Sinds het openen van hun eerste Supergoodswinkel in Mechelen kwamen er in België enkele duurzame mode-adresjes bij. Toch was de markt in Antwerpen nog niet verzadigd, vonden de oprichters Tonny en Anne. Zeker in de Kloosterstraat was er nog ruimte voor een shop rond ethische mode. Een goede zaak voor mensen die graag bewust shoppen.

De nieuwe shop van Supergoods in Antwerpen © Britt Guns

Het doel van Supergoods is om te tonen dat duurzame mode heel wat te bieden heeft. Ze maken dan ook een boeiende selectie uit merken zoals Kings of Indigo, People Tree, Thinking Mu, Armed Angels, Mud Jeans, Veja, Underprotection, Swedish Stockings en nog heel wat andere fair fashion merken.

Online winkelen bij Supergoods kan ook. Om je pakketje op een duurzame manier te verzenden, gebruiken de uitbaters RePack, een inventief herbruikbaar systeem. Goed om weten is dat je in de winkels kunt betalen met ecocheques.