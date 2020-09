Nogal wat mensen - een op de vijf om precies te zijn - laten kleding die ze niet meer dragen gewoon in de kast hangen. Dat is jammer. Misschien is de voering stuk, misschien zit het iets te strak rond de billen, maar gelukkig vind je overal in het land ateliers waar je retouches kunt laten doen.

Silver Stitch

Arlette Motmans: ''Kun je nog eens toveren?' Dat vragen mijn klanten weleens. Of het nu een nieuwe rits, een losgekomen zoom of een geschifte naad is, ze appreciëren wat ik doe.' Naast herstellingen doet Arlette ook verstellingen. 'Ik werk voor een aantal winkels hier in Hasselt, maar de meeste klanten zijn particulieren. Ze vragen om een nieuw kledingstuk aan te passen. Jeans inkorten, een schouderbandje aanpassen, de ruimte onder de arm aanpassen. Ik krijg ook mensen over de vloer die kleding hebben gekregen van een zus of een vriendin, dure stukken of iets wat ze mooi vinden, maar wat niet perfect past. Breng het mee, vraag ik dan, zodat we kunnen zien wat ik kan doen. En ja, ik kan kleding ook verbreden als dat nodig is. Met een subtiele spie of een opvallende strook, wat de laatste jaren gelukkig trendy is. Het is fijn om te zien dat een man die nog geen afstand kan doen van zijn favoriete colbert, blij naar huis gaat als ik er een nieuwe voering in gestoken heb. Ik heb ook klanten die van een jurk een rok willen laten maken bijvoorbeeld, omdat ze de rits niet meer goed dicht krijgen. En als ik stof overheb, kan ik er nu een bijpassend mondmasker bij maken. Want ja, die maak ik ook.' Arlette doet dat detailwerk graag. 'Klanten vragen weleens waarom de prijs hetzelfde is, of het kledingstuk nu duur design of H&M is. Maar mijn werk is bij allebei die stukken hetzelfde, het is een ambacht. Ik begon als kind stiekem te naaien op de trapnaaimachine van mijn grootmoeder die nu nog in mijn etalage staat en ben vandaag nog altijd gelukkig achter mijn naaimachine. Het blijft boeiend, ook omdat dat elke opdracht anders is.'

Silverstitch.be, Hazelarenlaan 20, 3500 Hasselt.

Lauzana

Kleermaakster, staat er in grote letters op de gevel, dus je weet meteen waar je moet zijn. Een afspraak is niet nodig, en je kunt er terecht voor alle klassieke reparaties en verstellingen. Ook leer en suède worden onder handen genomen.

Lauzana-retouche.business.site, Lange Lozanastraat 186, 2018 Antwerpen.

Zuzanna

Met drie zitten ze bij Zuzanna achter de naaimachines, en naast de klassieke verstellingen, kun je er ook een kledingstuk laten herwerken, gordijnen laten stikken of stoelovertrekken of kussens laten maken. Ze leveren ook maatwerk en verkopen naaiaccessoires.

Kleermakerijzuzanna.be, Anselmostraat 9, 2018 Antwerpen.

Het Vingerhoedje

Inge heeft 20 jaar ervaring als naaister, en is dus bedreven in alle herstellingen en retouches. Ze werkt ook vaak voor studenten van de Antwerpse Modeacademie. Bovendien is dit een econaaiatelier, waar bij alles wordt nagedacht over de ecologische voetafdruk, van groene elektriciteit tot stoffen van biokatoen.

Naaisterantwerpen.be, Koepoortbrug 1, 2000 Antwerpen.

The Rits

Je kunt voor veel meer dan alleen ritsen terecht bij The Rits. Alle retouches zijn mogelijk, maar ook maatwerk. En dan is er Frankie, een knuffelkonijn dat al menig Gentse baby blij maakte en dat in deze naaiwinkel geboren werd.

Therits.be, Kortrijksepoorstraat 238, 9000 Gent.

Miss Mode

Kleermaker Mahmad heeft 25 jaar ervaring, je kunt hem met een gerust hart je geliefde designstukken, je trouwjurk of maatpak toevertrouwen. Je kunt bij hem ook terecht voor leer en suède, gordijnen en zelfs bedrijfskledij die aangepast moet worden of om een logo schreeuwt.

Missmode.be, Rooigemlaan 199, 9000 Gent.

De retoucheur

Leuvense boetieks zoals Hugo Boss en Terre Bleue schakelen deze retoucheur met meer dan 35 jaar ervaring in voor hun klanten. De meeste aanpassingen of verstellingen duren een dag of drie, maar als het dringend is, kan het ook terwijl je bij manier van spreken wacht. Ze verrichten hier ook stomerijdiensten.

Deretoucheur.be, Vaartstraat 4, 3000 Leuven.

Atelier Stefanie

Het Atelier is nog maar sinds december 2017 open, maar Stefanie heeft in die tijd al een stevige reputatie opgebouwd. Van een nieuwe rits tot een extra pand voor die te korte jurk, ze denkt mee bij al je retouchevragen. Omdat ze ook ervaring heeft in bruidswinkels, is dit ook de plek voor al je bruids- en suitekledingaanpassingen.

Atelier-stefanie.be, Kerkstraat 14, 8520 Kuurne.

Stoppage

Legendarisch, dat is deze zaak in de Marollen. Marie-Josée Devroede, 95 ondertussen, staat bekend als de 'remailleuse des Marolles' bij buurtbewoners, Brusselaars en klanten die van heinde en verre naar het centrum van de hoofdstad komen om bij Stoppage hun geliefde kledingstukken te laten herstellen.

Hoogstraat 15, 1000 Brussel.

Couture Brigitte

Soms is het moeilijk om het potentieel van een oud kledingstuk te zien. Geen nood, Brigitte, die al sinds 1986 retouches en verstellingen doet, heeft de oplossing. Ze herstelt niet alleen je rits of voering, maar tovert je jeansbroek ook om tot een tas en maakt een ietwat ouderwetse jurk weer helemaal up-to-date. Ze werkt ook vaak voor de modestudenten van de Brusselse Academie.

couture-brigitte.be, Generaal Fivelaan7, 1040 Etterbeek.

Couture Bascule

Farah, de vrouw aan het roer van Couture Bascule, leerde het vak van haar moeder, een uitstekende couturière. Naaien zit haar in het bloed, en in 2001 begon ze haar eigen zaak. Je kunt hier terecht voor alle naaiwerk, van retouches en verstellingen tot het transformeren van geliefde kledingstukken en maatwerk.

Couturebascule.be, Vanderkirchestraat 522, 1180 Ukkel.

Les Cadavres Exquis

Klanten komen vaak met kleding die een sentimentele waarde heeft of die ze gekregen of geërfd hebben van iemand die ze graag zien, weten Nathalie, Angélique en Eloisa, upcycleuses extraordinaires. Daarom kun je hier van de gordijnen van oma een schitterende kimono laten maken bijvoorbeeld. Maar je kunt hier ook terecht om een zoom te laten inkorten. Ze upcyclen een eigen collectie, en als je per ongeluk niet in die ene maat past, kunnen ze zelfs een kopie voor je maken. Hier kun je elk idee dat je bedenkt in stof laten uitvoeren.

Lescadavresexquis.be, Alsembergsesteenweg 139, 1060 Brussel.

Silver Stitch Arlette Motmans: ''Kun je nog eens toveren?' Dat vragen mijn klanten weleens. Of het nu een nieuwe rits, een losgekomen zoom of een geschifte naad is, ze appreciëren wat ik doe.' Naast herstellingen doet Arlette ook verstellingen. 'Ik werk voor een aantal winkels hier in Hasselt, maar de meeste klanten zijn particulieren. Ze vragen om een nieuw kledingstuk aan te passen. Jeans inkorten, een schouderbandje aanpassen, de ruimte onder de arm aanpassen. Ik krijg ook mensen over de vloer die kleding hebben gekregen van een zus of een vriendin, dure stukken of iets wat ze mooi vinden, maar wat niet perfect past. Breng het mee, vraag ik dan, zodat we kunnen zien wat ik kan doen. En ja, ik kan kleding ook verbreden als dat nodig is. Met een subtiele spie of een opvallende strook, wat de laatste jaren gelukkig trendy is. Het is fijn om te zien dat een man die nog geen afstand kan doen van zijn favoriete colbert, blij naar huis gaat als ik er een nieuwe voering in gestoken heb. Ik heb ook klanten die van een jurk een rok willen laten maken bijvoorbeeld, omdat ze de rits niet meer goed dicht krijgen. En als ik stof overheb, kan ik er nu een bijpassend mondmasker bij maken. Want ja, die maak ik ook.' Arlette doet dat detailwerk graag. 'Klanten vragen weleens waarom de prijs hetzelfde is, of het kledingstuk nu duur design of H&M is. Maar mijn werk is bij allebei die stukken hetzelfde, het is een ambacht. Ik begon als kind stiekem te naaien op de trapnaaimachine van mijn grootmoeder die nu nog in mijn etalage staat en ben vandaag nog altijd gelukkig achter mijn naaimachine. Het blijft boeiend, ook omdat dat elke opdracht anders is.' Silverstitch.be, Hazelarenlaan 20, 3500 Hasselt. Lauzana Kleermaakster, staat er in grote letters op de gevel, dus je weet meteen waar je moet zijn. Een afspraak is niet nodig, en je kunt er terecht voor alle klassieke reparaties en verstellingen. Ook leer en suède worden onder handen genomen. Lauzana-retouche.business.site, Lange Lozanastraat 186, 2018 Antwerpen. Zuzanna Met drie zitten ze bij Zuzanna achter de naaimachines, en naast de klassieke verstellingen, kun je er ook een kledingstuk laten herwerken, gordijnen laten stikken of stoelovertrekken of kussens laten maken. Ze leveren ook maatwerk en verkopen naaiaccessoires. Kleermakerijzuzanna.be, Anselmostraat 9, 2018 Antwerpen. Het Vingerhoedje Inge heeft 20 jaar ervaring als naaister, en is dus bedreven in alle herstellingen en retouches. Ze werkt ook vaak voor studenten van de Antwerpse Modeacademie. Bovendien is dit een econaaiatelier, waar bij alles wordt nagedacht over de ecologische voetafdruk, van groene elektriciteit tot stoffen van biokatoen. Naaisterantwerpen.be, Koepoortbrug 1, 2000 Antwerpen. The Rits Je kunt voor veel meer dan alleen ritsen terecht bij The Rits. Alle retouches zijn mogelijk, maar ook maatwerk. En dan is er Frankie, een knuffelkonijn dat al menig Gentse baby blij maakte en dat in deze naaiwinkel geboren werd. Therits.be, Kortrijksepoorstraat 238, 9000 Gent. Miss Mode Kleermaker Mahmad heeft 25 jaar ervaring, je kunt hem met een gerust hart je geliefde designstukken, je trouwjurk of maatpak toevertrouwen. Je kunt bij hem ook terecht voor leer en suède, gordijnen en zelfs bedrijfskledij die aangepast moet worden of om een logo schreeuwt. Missmode.be, Rooigemlaan 199, 9000 Gent. De retoucheur Leuvense boetieks zoals Hugo Boss en Terre Bleue schakelen deze retoucheur met meer dan 35 jaar ervaring in voor hun klanten. De meeste aanpassingen of verstellingen duren een dag of drie, maar als het dringend is, kan het ook terwijl je bij manier van spreken wacht. Ze verrichten hier ook stomerijdiensten. Deretoucheur.be, Vaartstraat 4, 3000 Leuven. Atelier Stefanie Het Atelier is nog maar sinds december 2017 open, maar Stefanie heeft in die tijd al een stevige reputatie opgebouwd. Van een nieuwe rits tot een extra pand voor die te korte jurk, ze denkt mee bij al je retouchevragen. Omdat ze ook ervaring heeft in bruidswinkels, is dit ook de plek voor al je bruids- en suitekledingaanpassingen. Atelier-stefanie.be, Kerkstraat 14, 8520 Kuurne. Stoppage Legendarisch, dat is deze zaak in de Marollen. Marie-Josée Devroede, 95 ondertussen, staat bekend als de 'remailleuse des Marolles' bij buurtbewoners, Brusselaars en klanten die van heinde en verre naar het centrum van de hoofdstad komen om bij Stoppage hun geliefde kledingstukken te laten herstellen. Hoogstraat 15, 1000 Brussel.Couture Brigitte Soms is het moeilijk om het potentieel van een oud kledingstuk te zien. Geen nood, Brigitte, die al sinds 1986 retouches en verstellingen doet, heeft de oplossing. Ze herstelt niet alleen je rits of voering, maar tovert je jeansbroek ook om tot een tas en maakt een ietwat ouderwetse jurk weer helemaal up-to-date. Ze werkt ook vaak voor de modestudenten van de Brusselse Academie. couture-brigitte.be, Generaal Fivelaan7, 1040 Etterbeek. Couture Bascule Farah, de vrouw aan het roer van Couture Bascule, leerde het vak van haar moeder, een uitstekende couturière. Naaien zit haar in het bloed, en in 2001 begon ze haar eigen zaak. Je kunt hier terecht voor alle naaiwerk, van retouches en verstellingen tot het transformeren van geliefde kledingstukken en maatwerk. Couturebascule.be, Vanderkirchestraat 522, 1180 Ukkel. Les Cadavres Exquis Klanten komen vaak met kleding die een sentimentele waarde heeft of die ze gekregen of geërfd hebben van iemand die ze graag zien, weten Nathalie, Angélique en Eloisa, upcycleuses extraordinaires. Daarom kun je hier van de gordijnen van oma een schitterende kimono laten maken bijvoorbeeld. Maar je kunt hier ook terecht om een zoom te laten inkorten. Ze upcyclen een eigen collectie, en als je per ongeluk niet in die ene maat past, kunnen ze zelfs een kopie voor je maken. Hier kun je elk idee dat je bedenkt in stof laten uitvoeren. Lescadavresexquis.be, Alsembergsesteenweg 139, 1060 Brussel.