Een korte, koude wasbeurt is niet alleen veel beter voor je kledij, maar houdt ook heel wat microplastics uit het milieu. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Leeds in samenwerking met wasmiddelenfabrikant Procter & Gamble.

Tijdens elke wasbeurt komen honderdduizenden microplastics in het afvalwater en uiteindelijk in de oceanen terecht. Om die impact op het milieu te verminderen is het beter de wascyclus zo kort en koud mogelijk te houden, blijkt uit het onderzoek in het vakblad Dyes and Pigments. Dat is overigens ook beter voor de kleuren van je kleding, en het leidt tot minder slijtage.

'Het is steeds duidelijker dat fast fashion, waarbij kledij snel wordt weggegooid, een bedreiging vormt voor het milieu', zegt hoofdauteur Lucy Cotton. 'Maar we weten ook dat consumenten klagen over een slechtere pasvorm, textuur en kleur na minder dan vijf wasbeurten - waardoor de kans toeneemt dat ze het kledingstuk afdanken, lang voor het versleten is. Een kortere, minder warme wasbeurt is een simpele manier om kledij langer te beschermen.'

Helft minder vervuiling

De wetenschappers wasten telkens twaalf donkere en acht helder gekleurde T-shirts samen met witte stalen om de kleurvastheid te testen. Ze vergeleken wasbeurten van 30 minuten aan 25 graden Celsius met wasbeurten van 84 minuten aan 40 graden, en herhaalden die behandeling zestien keer.

Consumenten kunnen de vervuiling actief verminderen door te kiezen voor een kortere, koelere wascyclus

Vervolgens analyseerden ze zowel het textiel, de witte teststalen als het afvalwater. Microvezels werden verzameld, geanalyseerd en gewogen. Daaruit bleek dat er aanzienlijk minder kleurverlies (tot 74 procent) was bij de koudere en kortere wasbeurten, en dat er minder kleurafgifte was aan de witte stalen. Er kwamen ook veel minder microvezels (52 procent) in het afvalwater terecht.

Ook zuiniger

'Synthetische microvezels komen bij elke wasbeurt in het water terecht en zijn goed voor meer dan een derde van alle plasticvervuiling in de oceanen', zegt Richard Blackburn, hoogleraar aan de Universiteit van Leeds. 'Maar ook microvezels van katoen en andere natuurlijke materialen vinden we in steeds grotere aantallen, en we zijn ook over hun impact bezorgd. Ons onderzoek toont aan dat consumenten de vervuiling actief kunnen verminderen door te kiezen voor een kortere, koelere wascyclus.'

De onderzoekers wijzen er tot slot op dat je daarmee niet alleen je kleren spaart, maar ook je energiefactuur verlaagt. Kledij wassen op 20 in plaats van 40 graden doet het energieverbruik met zo'n 66 procent dalen.

(IPS)

