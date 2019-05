De kleding die we dragen tijdens buitensporten of ontspannende natuurweekendjes is niet altijd even goed voor het milieu. Rank a Brand zocht uit welke merken het best scoren op vlak van duurzaamheid.

Outdoormerken vertellen maar al te graag hoe ze zijn opgericht door natuurliefhebbers, die zich laten inspireren door the great outdoors. Functionele, weersbestendige kleding is gemaakt om zonder zorgen te genieten van de natuur. Sommige merken doneren zelfs een deel van de omzet aan milieuprojecten, zodat we ons zeker geen zorgen moeten maken. Maar is dat genoeg?

Rank a Brand ging na hoe duurzaam outdoormerken nu eigenlijk zijn. De rankingswebsite kwam tot de conclusie dat er vaak niet transparant gecommuniceerd wordt over de inspanningen die deze merken doen voor het klimaat. Dat is jammer, want natuurliefhebbers willen het liefst kleding en accessoires kopen die de natuur geen schade berokkenen.

Afgezien van Vaude rapporteerden slechts enkele merken een klimaatvoetafdruk, laat staan een lagere voetafdruk dan in het voorafgaande boekjaar. Rapportage over hernieuwbare energie was vaak ook te beperkt om Rank a Brand te overtuigen dat merken daadwerkelijk koplopers zijn in de energietransitie.

Op verschillende vlakken blijft het stil: hoe vaak worden bepaalde materialen gebruikt en zijn chemicaliën ook in het productieproces geëlimineerd?

De merken schrijven wel vaak over hun gebruik van materialen met een duidelijke milieuvoorkeur en het uitbannen van verdachte chemicaliën. Vooral Pyua scoorde hier hoog. Vaak bleef het echter onduidelijk welke materialen nu precies hoe vaak gebruikt werden in de collecties van merken. En er werd ook niet altijd helder gerapporteerd of chemicaliën ook in het productieproces waren geëlimineerd, in plaats van alleen in het eindproduct. En wat met afval en verpakkingen? Ook over dit onderwerp blijft het verdacht stil.

Outdoor © Getty

Goede arbeidsomstandigheden, ten slotte, werden door merken evenzeer benadrukt als milieubescherming. Velen onthulden een lijst met directe leveranciers, zijn lid van een multi-stakeholder initiatief en rapporteerden over mensenrechten in hun bevoorradingsketen. Desondanks konden zelfs koplopers nog niet garanderen dat al hun overzeese arbeiders daadwerkelijk leefbare lonen ontvingen. Een paar merken, zoals Pyua en Trigema, omzeilden dit probleem: Hun kleding wordt geproduceerd in landen waar wetten zorgen voor leefbare lonen.

Het enige outdoormerk dat van Rank a Brand een A-score krijgt is het Duitse merk Vaude. Bekijk de rest hieronder:

Vaude (A) Pyua (B) Patagonia (B) Jack Wolfskin (C) Schöffel (C) Deuter (C) Fjällräven (D) Norrona (D) Löffler (D) Icebreaker (D) Decathlon (D) Regatta Great Outdoors (E) Nomad (E)

Meer informatie over de aanpak van Rank a Brand vind je via rankabrand.nl