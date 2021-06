Kleding huren is een slim en groen alternatief voor mensen die van mode houden, maar de planeet willen sparen. Waar kan je in België terecht voor kledingbibs? En hoe gaat het in z'n werk? Wij zochten het uit.

Misschien heb je al gehoord van Rent the Runway, Y Closet, Drexcode en Lena? In landen zoals China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is kleding lenen in een soort kledingbib immers al langer een ding. In België was het even wachten op kledingverhuurbedrijven. Voor galakleding, zoals baljurken en smokings, kennen we wel een traditie van huren, maar wat met onze dagdagelijkse kledij of outfits voor een bescheiden avondje uit?

Enkele jaren geleden had je in Antwerpen de tijdelijke pop-up kledingbibliotheek van Les Rebelles d'Anvers en kinderkleding kon je huren via het platform van Happy Kiddo. Beide initiatieven kregen positieve reacties, maar hielden na een tijdje op met bestaan. Gelukkig vonden wij twee Belgische kledingbibs waar je momenteel terecht kunt om kleding te huren: het online platform Dressr en de fysieke kledingbib Jukebox in Brussel. Lees hieronder onze recensies van beide initiatieven.

DRESSR (getest door Lotte Philipsen)

Wat?

Dressr is een online kledingbib, opgericht door Caroline Cecile Baeten. Via de website neem je een abonnement op onafhankelijke Belgische merken. Je vindt er kledingstukken, handtassen, juwelen en schoenen.

Het platform werd eind april 2021 gelanceerd en is dus spiksplinternieuw.

Merken

Alle merken bij Dressr zijn duurzaam en Belgisch: YNGR, Tropas, A Natural Connection, Mona Wie, Or Service, Janue Brussel, Elegnano, REinvented, The KOFF Label, Studio AMA, Oh-live!

De kimono van Oh Live © GF

Voor wie?

Momenteel focust Dressr zich op vrouwenkleding en -accessoires. Ideaal voor fans van Belgische en duurzame mode. De meeste kledingstukken zijn beschikbaar in verschillende maten, tenzij het gaat om een one size fits all stuk, wat past voor mensen met kledingmaat XS tot L. Kledingstukken in XL en XXL zijn voorradig, maar in mindere mate.

Locatie

Dressr is een online platform. Je bestelt je outfits dus op de website en ontvangt de kleren via de post. Ook het terugsturen verloopt via de post. In je pakketje krijg je als huurder een retourlabel, wat de verzending heel simpel maakt. Als een kledingstuk niet past, kan je het tot vijf dagen na ontvangst terugsturen om te ruilen voor een andere maat of een ander stuk.

Abonnementenformules

Twee stuks per maand: 39 euro

Drie stuks (of een essential en een exclusive stuk) per maand: 59 euro

Vier stuks (of twee essential + een exclusive of twee exclusive items) per maand: 79 euro

Na het terugbezorgen worden de kleren gewassen en indien nodig gerepareerd. Je mag de kleding tijdens het lenen ook zelf wassen, maar enkel volgens de instructies op het etiket. Is het kledingstuk onherstelbaar? Dan moet je het aankopen.

De eerste maand kan je Dressr uitproberen aan een testtarief van 29/39/59 euro (afhankelijk van welke abonnementsformule je wil testen).

Als je verliefd geworden bent op een kledingstuk kan je het ook aanschaffen aan een gereduceerde prijs.

Ervaring

Ik beken: ik heb een kledingkast vol prachtige kleren, die niet allemaal even vaak opgediept worden. De voorbije vijf jaar haalde ik minder kledingstukken in huis en koos ik voornamelijk voor duurzame mode of tweedehands kleding om m'n geweten te sussen. Mijn doel is immers een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk nalaten en me dus niet laten verleiden tot het bingeshoppen van goedkope kledij. Dat lukt aardig, maar af en toe verlang ik naar iets nieuws. Het testen van een kledingbibliotheek prikkelde dus mijn verbeelding.

Nog voor Dressr gelanceerd was, stond ik al te trappelen in de startblokken om het platform uit te proberen. Van zodra de lancering een feit was, schreef ik me in als huurder. De keuze voor Belgische merken trok me aan en ook het concept, waarbij je de stuks minstens 25 dagen moet houden, leek me ideaal. Kleding huren voor een kortere periode vind ik zonde, aangezien de kledingstukken dan te vaak kilometers afleggen om nog ecologisch verantwoord te zijn en je de stuks amper gedragen hebt vooraleer je er alweer afscheid van neemt.

Twee kledingstukken die gehuurd werden bij Dressr © Lotte Philipsen

Het voorbije jaar heb ik me vooral praktisch aangekleed. Kan ik hier de hele dag in werken en Zoomen zonder dat m'n maag platgedrukt wordt? Is deze outfit warm genoeg voor de zoveelste wandeling in de regen? Kan het kwaad dat deze jas naar rook gaat stinken na het kampvuur in de tuin? Je begrijpt dat ik, samen met zovele anderen, klaar was voor wat meer modeplezier.

Als kersverse abonnee van een kledingverhuurbedrijf ben ik dus dolblij met de versoepelingen. Hoewel ik mezelf niet noodzakelijk opkalefater voor anderen, is pronken met gehuurde looks toch leuker op een terrasje dan thuis in m'n zetel. Het is ook een interessante conversatiestarter. 'Iets nieuws gekocht?' beantwoorden met 'neen, gehuurd' levert gegarandeerd boeiende gesprekken op.

Zou ik Dressr aanraden? Dat hangt af van wie er voor me staat en diens smaak en budget. Momenteel is het aanbod van merken nog niet gigantisch groot. Ik raad dus aan om eerst even te snuisteren tussen de opties vooraleer je lid wordt. Staan de merken je aan? Prima. Vind je niet echt je gading? Wacht dan nog even tot er nieuwe merken bijkomen of bekijk alternatieven. Reken ook even uit hoeveel geld je normaal spendeert aan mode en of dat op minder of meer uitkomt dan de prijs van een abonnement. Idealiter ben je op jaarbasis minder geld kwijt, maar heb je meer plezier gehad aan je garderobe.

In de periode dat ik Dressr testte heb ik geen nieuwe of tweedehands kleding gekocht. Enkel wat nieuw ondergoed, want dat heb ik toch graag vers. De stuks pasten allemaal en voelden heerlijk aan, dankzij de kwalitatieve stoffen. Een tip: wees niet bang van het meetlint om je maten te achterhalen en noteren. Dit gaat nog van pas komen in de toekomst. Het weerbericht in de gaten houden is ook geen overbodige luxe, al kan je in België nooit helemaal zeker zijn. Een dikke winterse jas bij zomerweer of een speels broekpak in regenstormen: daar ga je weinig plezier aan beleven.

Ik ben benieuwd hoe Dressr de komende maanden nog zal evolueren. Slaat het concept aan bij het Belgische publiek? Welke merken gaan in zee met het platform? Ik juich Dressr alvast toe en hoop dat er nog enkele mooie merken toehappen, zodat het aanbod groeit. Dress to impress zonder schuldgevoel? Daar zie ik een mooie toekomst voor weggelegd.

In cijfers

Ik testte de middelste abonnementsformule uit, waarbij je voor 59 euro per maand twee à drie kledingstukken kunt huren.

De eerste 25 dagen - het minimum dat je een Dressr-kledingstuk kunt bijhouden - droeg ik een kimonovest van Janue Brussels (ter waarde van 330 euro) en een oversized wit hemd, ook van Janue Brussels (t.w.v. 150 euro). De tweede ronde koos ik voor een lange velvet kimono van Oh-live! (t.w.v. 189 euro) en een lange hemdsjurk van Janue Brussels (t.w.v. 295 euro).

Ik heb kleding gedragen ter waarde van 964 euro voor de kostprijs van 118 euro (de prijs van het middelste abonnement maal twee).

dressr.be

JUKEBOX (Getest door Mare Hotterbeekx)

Wat?

In België is Jukebox een van de pioniers met zowel een online als een offline uitleensysteem. Je kiest je kleding ofwel via een online catalogus, opgedeeld in thema's, of je springt binnen in hun Brusselse filiaal om ter plekke je stuks uit te kiezen. Ze lenen enkel kleding uit, geen accessoires of schoenen.

Merken?

Net als bij Dressr ligt de focus op duurzame, kwalitatieve kledij van onder meer Wasted Atelier, Rhumaa, Jan 'n June, Signe, Wunderwerk en Milavert. In totaal bevat de bib meer dan 700 kledingstukken in verschillende maten. Het aanbod is dus groot genoeg om keuzestress te krijgen.

De showroom van Jukebox © GF

Voor wie?

Ook hier vind je enkel vrouwenkleding in het aanbod, in de maten XS tot XXL. De stijl varieert van sober en zakelijk tot kleurrijk en gewaagd: er is dus voor elke modeliefhebber wat wils. Mede-eigenares Caroline Detaille benadrukt dat ook vrouwen met een heel klein maatje, die in reguliere winkels soms hun toevlucht zoeken tot kindermaten, hier hun gading vinden.

Locatie

De bib, een stijlvolle showroom in een oud herenhuis, bevindt zich in Brussel. Dat is voorlopig de enige fysieke plek waar je kleding kan uitlenen, al plant het duo achter Jukebox om in de toekomst ook op andere plekken een uit bib te openen. Wie niet in Brussel woont of werkt kan kleding via internet bestellen. Net als bij Dressr krijg je een retourlabel, zodat dit eenvoudig verloopt.

Abonnementsformules

1 stuk leen je uit voor 35 euro per maand of 350 euro per jaar

2 stuks leen je uit voor 60 euro per maand of 600 euro per jaar

3 stuks leen je uit voor 75 euro per maand of 750 euro per jaar

Je kan hetzelfde stuk meermaals huren, maar de kledij is niet te koop. Na je leenperiode wordt alles gewassen en indien nodig gerepareerd, zonder dat daar voor jou extra kosten bij komen.

Ervaring

Ik ben een echte modeliefhebber die zich vaker dan nodig laat verleiden tot een nieuwe aankoop. Vaak zijn dat duurzame, en dus ook iets duurdere stuks, waardoor mijn kledingbudget wat hoger ligt dan wenselijk. Ik ben dus de gedroomde klant voor een kledingbib, omdat je hier het beste van twee werelden combineert: je draagt duurzame kleding aan een zachte prijs. Ik vat dit experiment nieuwsgierig aan.

Omdat ik graag aan materialen voel en wil zien hoe een kledingstuk past, besluit ik binnen te springen in de fysieke showroom van Catherine Detaille en Nathalie Balfroid, het duo achter Jukebox. Die is gelegen een opgeknapt pand in Etterbeek. Het is een plek met veel licht en een minimalistisch interieur, waardoor je je onmiddellijk op het gemak voelt. Net zoals tijdens het shoppen pluk je de stuks die je interesseren uit de rekken en pas je ze ter plaatse. Ik spot een bont kleurenfestijn en interessante merken, die ik zeker nog niet allemaal ken. Het aanbod is gevarieerd: je kan perfect buitenstappen in een sobere businesslook, maar ook experimenteren behoort tot de opties.

Ik opteer mijn eerste keer voor een groene, loszittende doorkijkbloes, een oversized hemd en een bijzondere blouse die je vooraan vastknoopt. Achter die selectie zit een doelbewuste strategie. Een doorkijkbloes zou ik niet zo snel kopen uit angst dat ik het stuk amper zou durven dragen. Dat geldt ook voor de andere bijzondere blouse: die wijkt wat af van mijn gebruikelijke stijl, maar net daarom is het interessant om te proberen. Met het witte hemd haal ik een klassieker in huis, een stuk dat ik dus zeker zal dragen.

Ik leen de kleding vier weken uit, wat tijd genoeg is om alles meermaals te dragen. Ik trek de doorkijkblouse een paar keer aan wanneer ik een terrasje ga doen om te kijken of eventuele blikken van buitenstaanders me van de wijs brengen. Dat blijkt niet het geval, ik voel me er prima in. Dat geldt niet voor de extraverte blouse, die een soort van 'misleen' is: ik pas hem over een aantal outfits, maar trek hem uiteindelijk geen enkele keer aan. De les die ik hieruit leer? Ook bij geleende kledij blijf je best dicht bij je eigen stijl. Wanneer ik mijn kleding ga inruilen en opnieuw kies, hou ik daar rekening mee. Ik opteer voor drie zomerse stuks met pit, die toch aanleunen bij mijn gebruikelijke garderobe. Van mijn tweede selectie draag ik alles met evenveel plezier. Met spijt in het hart breng ik ze braaf weer terug.

Of ik Jukebox zou aanraden? Zeker en vast. Voor een klein bedrag per maand vernieuw je op regelmatige basis je kleerkast. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je bepaalde dingen beu zal geraken en je kan erop los experimenteren zonder dat je kledingbudget de pan uit swingt. De collecties worden elk seizoen uitgebreid met een aantal nieuwe stuks, dus je hoeft niet bang te zijn dat je je gading niet zult vinden. Ook voor wie dure kledij niet durft dragen uit angst voor vlekken of beschadigingen is dit een mooie oplossing: na de leenperiode breng je gewoon alles terug en wordt er gewassen en - indien nodig - gerepareerd. Van sommige stuks vind ik het jammer dat ik ze na de leenperiode niet kan kopen, omdat ik er zo verknocht aan geraakt ben dat ik ze graag definitief in de kast zou hangen.

In cijfers

Gedurende twee maanden heb ik zes kledingstuks gehuurd, wat het leenbedrag op een totaal van 150 brengt. Ik huurde drie stuks van Wasted Atelier: een doorkijkbloes (119 euro), jurk (rond de 150 euro) en oversided hemd (179 euro). Daarnaast opteerde ik voor een geel broekpak van Rhumaa (219 euro), een jurk van Wasted Atelier (rond de 150) en een witte rok (100 euro) en een knoopbloes van het merk Jan 'n June (90 euro).

De gehuurde kleding had een waarde van 857 euro, ik betaalde 150 euro voor twee maanden. Toch is het in mijn ogen niet de waarde van de stuks op zich die ertoe doet, maar net het feit dat je altijd iets in je kast hebt hangen dat past bij wie je op dat moment bent. Je loopt niet het gevaar dat je iets beu geraakt of dat je er na verloop van tijd niet meer in past.

jukeboxclothes.com/

