Beter dan de wekker: 30 recepten voor ontbijt

Sluipt de sleur wat in je ochtendroutine? Deze recepten voor ontbijt doorbreken of smeren elk vastgeroest patroon. Of je nu een snoozer bent die baat heeft bij overnight oats, of een vroege vogel die op zoek is naar iets-stevigs-met-eieren.

Is ‘geen tijd’ ook jouw excuus voor die eeuwige fruityoghurt of energiereep? Dat is dan bij deze opgelost. Veel van deze recepten voor ontbijt maak je immers makkelijk vooraf en zijn al even pendelproof. Andere hou je misschien liever voor op een luie zondag of tijdens de vakanties. On the go of lekker uitgebreid, een ding staat vast: wakker worden was nog nooit zo makkelijk als met deze gevarieerde ontbijtjes in het vooruitzicht.

Gerechtjes om voor op te staan

Zelfs wie doorgaans met enkel een kop koffie aan de start staat, kunnen we vast overtuigen. Al is het maar met bosbespannenkoekjes voor een thuiswerkdag. Van smoothie tot shakshuka, ontbijtreep tot jam donut, overnight oats tot homemade scones… Met deze recepten voor ontbijt heeft de ochtendstond altijd wat lekkers voor in de mond.

30 recepten voor ontbijt

Met een lepel

Omelet & co

Gebak

Met brood

Smoothies