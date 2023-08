Aftellen tot de lunch: 30 recepten voor de volwassen brooddoos

Het einde van de zomervakantie is niet bepaald iets om naar uit te kijken. Een goed gevulde lunchbox om 12 uur is dat wel. Sandwiches, pistolets, wraps, quiches en omeletten: 30 recepten voor een brooddoos die de brute overgang van vakantie naar kantoor wat kan verzachten.

Niets beters om de werkdag te breken dan een fatsoenlijke lunchbreak. Gun jezelf de luxe van een momentje met je brooddoos en één van deze geweldige recepten. Toegegeven: het ene broodje is al wat meer werk dan het andere… Maar dan kun je wél uitpakken met pakweg een pistolet à la Peter Goossens.

Is 1 september voor jou evenwel het moment van de goede voornemens? Dan is de volkorenwrap van Sandra Bekkari vast je ding. Of je kunt – matchend met je vakantieverhalen – imponeren aan de kantinetafel met Vietnamese baguettes, schiacciata of een Deense boterham. Dertig brooddozen om naar uit te kijken!

