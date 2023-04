Van crumble tot kreeft: 45 recepten met rabarber

In cake, cocktails en confituur, of met een gastronomische twist: van maart tot en met juli kun je weer volop in deze voorjaarsgroente vliegen. Geniet ervan, dankzij deze hele rits recepten met rabarber.

Hoog tijd om de fruitige groente in de kijker te zetten, nu de topperiode aanbreekt. Met deze gevarieerde recepten met rabarber, van cake tot salade, lukt dat zeker. Het rabarberseizoen duurt namelijk niet zo extreem lang, met als hoogtepunt de maand mei. Mik op stengels van 2 tot 4 weken oud, die zijn het lekkerst en hebben een fijnere textuur. Die hoef je zelfs niet te schillen. De stengel moet ook veerkrachtig en sappig zijn.

Zuur oudje

Hoe ouder de rabarber, hoe zuurder en dradiger. Hoe meer oxaalzuur hij ook bevat, een stof die calcium afbreekt en in hoge dosis zelfs giftig is. Vandaar de volkswijsheid dat je na 21 juni geen rabarber meer mag oogsten. Daarnaast is ook de groene variant wat zuurder dan de rode. Hou daar rekening mee als je in onze recepten met rabarber duikt.

Kies uit 45 recepten met rabarber