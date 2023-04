Uit vollegrond: 70 recepten met asperges

De lente komt met zekerheden. Zo worden we elk jaar opnieuw getrakteerd op een chronisch slaaptekort dankzij het zomeruur én op de terugkeer van de voorjaarsgroente bij uitstek: asperges à volonté! Kies uit meer dan 70 recepten met asperges.

Vanaf april vind je opnieuw Belgische vollegrondasperges in de rekken. Het moment om opnieuw in de klassiekers te vliegen: op Vlaamse wijze, met zalm, garnalen of een gepocheerd ei, en natuurlijk aspergesoep. Maar het kan ook creatiever, denk aan een tarte tatin, tompoes of carpaccio. Of internationaler, bijvoorbeeld een risotto, pasta, curry of ceviche. Of je nu team wit of groen bent: asperges zijn de ster van de lentekeuken. Je hebt gelukkig nog tot de zomer om al deze recepten met asperges uit te proberen.

Wit of groen: +70 recepten met asperges

Zuiderse asperges

Asperges met een Oosterse twist

Aspergesoepjes

Salades met asperges

Asperges anders dan anders

Klassieke recepten met asperges