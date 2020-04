Door de coronacrisis dreigen aardappelboeren met tonnen overschot achter te blijven. Bijdragen aan de oplossing? Zet het edel basisproduct dan eens wat vaker op het menu de komende weken.

Nu de horeca verplicht de deuren moet sluiten om te vermijden dat het nieuwe coronavirus nog meer verspreidt, worden er merkelijk minder frietjes en andere aardappelproducten gegeten. Dat voelen de Belgische aardappelboeren: zij hebben maar liefst een miljoen ton aardappelen waar ze nergens mee naartoe kunnen. Jij kan hen gemakkelijk een hart onder de riem steken: door de nederige aardappel iets vaker op je menu te zetten. Daar geven wij graag enkele ideeën voor.

Er is immers niks mis met een gekookt patatje, maar er is zoveel meer mogelijk met aardappelen. Hier inspireren we graag met enkele recepten waarin de klassieke rol van de aardappel onderuit wordt gehaald. Van bijgerecht over voorgerecht tot volwaardige hoofdschotel.

Bijgerechten

Gestoomde aardappelen met salsa verde van paardenbloem

De beste aardappelpuree

Onder zoutkorst gebakken aardappelen met tartaarsaus

Zoetzure warme aardappelsalade

Friet voor luie mensen

Voorgerechten

Aardappelsoep met prei, knoflook en olijfolie

Aardappelbeignets met tapenade en gefrituurd basilicum

Aardappelsushi met graanmosterd en preskop

Kroket met gehakt op Japanse wijze

Tortilla de patatas met sla en bravas-saus

Aardappelkoekjes met gerookte zalm

Salsa van aardappel met maatjes en ijs van tomaat en wodka

Aardappelsoufflé met kruiden en paprikacoulis

Patatas bravas in papillot

Maaltijd op zich

Gli sciuscielli (Italiaanse broodknoedels met aardappel- en tomatenbouillon)

Open Deense aardappelsandwich met roggebrood

Salade van nieuwe aardappeltjes, artisjok en asperge met harissa

Aardappelgnocchi met gorgonzola, prei en erwtjes

Quiche van aardappel en bloemkool

Aardappeltaart met boekweit

Nu de horeca verplicht de deuren moet sluiten om te vermijden dat het nieuwe coronavirus nog meer verspreidt, worden er merkelijk minder frietjes en andere aardappelproducten gegeten. Dat voelen de Belgische aardappelboeren: zij hebben maar liefst een miljoen ton aardappelen waar ze nergens mee naartoe kunnen. Jij kan hen gemakkelijk een hart onder de riem steken: door de nederige aardappel iets vaker op je menu te zetten. Daar geven wij graag enkele ideeën voor. Er is immers niks mis met een gekookt patatje, maar er is zoveel meer mogelijk met aardappelen. Hier inspireren we graag met enkele recepten waarin de klassieke rol van de aardappel onderuit wordt gehaald. Van bijgerecht over voorgerecht tot volwaardige hoofdschotel. Gestoomde aardappelen met salsa verde van paardenbloemDe beste aardappelpureeOnder zoutkorst gebakken aardappelen met tartaarsausZoetzure warme aardappelsaladeFriet voor luie mensenAardappelsoep met prei, knoflook en olijfolieAardappelbeignets met tapenade en gefrituurd basilicumAardappelsushi met graanmosterd en preskopKroket met gehakt op Japanse wijzeTortilla de patatas met sla en bravas-sausAardappelkoekjes met gerookte zalmSalsa van aardappel met maatjes en ijs van tomaat en wodkaAardappelsoufflé met kruiden en paprikacoulisPatatas bravas in papillotGli sciuscielli (Italiaanse broodknoedels met aardappel- en tomatenbouillon)Open Deense aardappelsandwich met roggebroodSalade van nieuwe aardappeltjes, artisjok en asperge met harissaAardappelgnocchi met gorgonzola, prei en erwtjesQuiche van aardappel en bloemkoolAardappeltaart met boekweit