Getest: hoe bevalt restaurant Sākas in het Wintercircus in Gent?

De avond dat ik bij Sākas aanschuif, is mijn metgezel onverwacht verhinderd. Zo komt het dat ik alleen op weg ben naar het restaurant dat recent verhuisd is van de Oude Houtlei in Gent naar het indrukwekkende Wintercircus.

Wanneer ik binnenstap, zie ik dat er niemand anders in het restaurant zit. De eigenares legt uit dat ze het aantal gasten beperkt houdt omdat haar man, chef Yoshi Mizuno, in Japan is. Ik ben de enige eter bij de late avondshift. Een restaurant dat normaal altijd volgeboekt is voor mij alleen. Wat evengoed een ongemakkelijke situatie had kunnen zijn, wordt door de warmte van gastvrouw Jessy Crawatzo een heerlijke avond, met fantastisch eten en verkwikkende gesprekken.

Qua menukeuze laat ik me leiden door de gastvrouw, die me voorschotelt waar zij op dat moment zelf zin in heeft. En dat stelt niet teleur. Starten doe ik met een subtiele, lauwe ricebowl met een tartaar van tonijn, fijngesnipperde shiso en zelfgemaakte sojasaus. ‘Zelfgemaakte sojasaus?’ check ik verbaasd. ‘Ja, wij maken al onze sauzen zelf’, bevestigt Crawatzo. Ook het zeewier blijkt met de hand geplukt in een kleine boerderij in het zuiden van Japan. Het verse wier kraakt en proeft subtiel zilt.

De gastvrouw schotelt me voor waar ze zelf zin in heeft

De drankjes kies ik uit een glazen kast, waar het non-alcoholische segment tot mijn vreugde goed vertegenwoordigd is. Ik start met een glaasje Ginzu Spritzer, een sprankelend citrusdrankje van het Belgische Botan. Daarna proef ik een koele genmaicha-thee die niet bijgezoet is: een perfecte begeleiding voor de zuivere smaken van de handrolls die volgen.

Als eerste proef ik er een met hamachi, geserveerd op een prachtig gouden bordje. Daarna wordt de vlammenwerper bovengehaald om zalm te schroeien voor de volgende roll. Samen met een drupje (huisgemaakte) teryakisaus is het een heerlijke hap met rokerige en zoete smaken. Het smaakpalet wordt opgefrist door een volgende handroll met een zijdezachte coquile en frisse yuzudressing. In Sākas kom ik zeker terug, alleen of in gezelschap, voor een heerlijke portie gastvrijheid.

