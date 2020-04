Met alle quinoagekte zouden we haast vergeten dat de aardappel ook een gezonde bron van koolhydraten is. Hoog tijd om deze klassieker opnieuw wat elan te geven en wie weet zelfs sexy te maken. Horen we daar fluisteren dat 2020 het jaar is waarin de aardappel zijn comeback maakt? Hieronder wat je weten moet om alles uit je aardappel te halen.

1. Gebruik meer zout

Meer zout: dat is hét advies voor een lekkere gekookte aardappel. Enkel als het kookwater echt héél zout is, zal het zout doordringen tot in de kern van je aardappel. Gooi gerust een handvol zout in het water. Ben je niet zeker of het zout genoeg is? Proef! Als het lijkt alsof je een slok zeewater hebt genomen die je zo snel mogelijk wil uitspuwen, zit je goed. Aardappel hoeft niet saai te zijn. Zo maak je van aardappelpuree in een handomdraai gnocchi of rasp je een rauwe aardappel tot een rösti - of noem het aardappelkoekje een 'hash brown' en het wordt plots een pak hipper. Wil je een uitdaging? Maak dan potato buns, een lichte en hartige versie van brioche die dienstdoet als gourmethamburgerbroodjes.Laat je maaltijd eens helemaal rond warme, stomende, romige aardappels én een heel arsenaal aan toppings draaien. Serveer bij een grote schaal gepofte aardappels schaaltjes zure room, viseitjes, gerookte vis, verse groene kruiden, citroenzeste, gezouten boter, chorizo en kappertjes. Laat iedereen zelf zijn aardappel opensnijden en vullen en bedenk hoe makkelijk het leven soms kan zijn. Het beste aan een aardappel is zijn talent om binnenin romig zacht en aan de buitenkant knapperig krokant te zijn. Verras door de aardappel in de schil eerst nét gaar te koken om hem vervolgens op een bakplaat te leggen en te pletten (met een andere bakplaat of een bord) tot hij openbarst en ongeveer 1 cm dik is. Besprenkel de geplette aardappel royaal met olie en bestrooi met zout. Zet in een loeihete oven (225°C) en bak tot de buitenkant ongelooflijk krokant is. Power to the pieper. Onder deze jolige titel brachten de Nederlandse kookboekschrijvers Samuel Levie en Jonah Freud hét aardappelkookboek uit. Een ode aan de aardappel in zeventig recepten - met zelfs een aantal aardappeldesserts!