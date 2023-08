Lui tuinieren, koken met restjes en treinreizen: concrete tips tegen verspilling op Earth Overshoot Day

Global Footprint Network berekent elk jaar de datum waarop we de natuurlijke grenzen overschrijden. Dit jaar valt Earth Overshoot Day op 2 augustus. We kunnen het tij nog keren, maar daar zijn wel inspanningen voor nodig. Wij zetten alvast ons beste beentje voor met deze tips tegen verspilling.

De mensheid verbruikt de natuurlijke hulpbronnen van de aarde veel sneller dan ze kan aanvullen, en momenteel is 1,7 keer de aarde nodig om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Als iedereen op aarde op hetzelfde tempo als de Belgen zou consumeren, zouden zelfs 4,1 aardes nodig zijn.

Om de IPCC-doelstellingen van de Verenigde Naties te halen, zoals het verminderen van de wereldwijde koolstofuitstoot met 43 procent tegen 2030, moeten we de komende zeven jaar Earth Overshoot Day elk jaar met negentien dagen uitstellen.

Oplossingen

Gelukkig zijn er oplossingen beschikbaar om deze trend te keren. Een verhoogd gebruik van groene stroom wereldwijd, van 39 naar 75 procent, zou Earth Overshoot Day met 26 dagen kunnen vertragen. Het halveren van voedselverspilling zou nog eens 13 dagen opleveren. Het is volgens experts essentieel om zowel onze voetafdruk te verkleinen als te investeren in natuurherstel. WWF, een partner van Global Footprint Network, benadrukt dat deze doelen ambitieus lijken, maar haalbaar zijn en een wereld van verschil kunnen maken voor de toekomst van onze planeet.

Het aanpakken van het klimaatprobleem vereist inspanningen op individueel, gemeenschaps- en beleidsniveau. Iedereen kan een belangrijke rol spelen en de veranderingen hoeven zeker niet altijd ingewikkeld te zijn.

Wij doken in onze archieven voor enkele concrete tips.

Minder verspilling in de keuken

Met 345 kilogram per persoon per jaar staan Belgen op de tweede plaats in Europa als het gaat over voedselverspilling. Enkel Nederland scoort nog slechter. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor tien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Vijftig procent van de voedselverspilling vindt plaats in onze huishoudens.

Probeer daarom eens vaker te koken met restjes en verdiep je in onze tips en recepten om voedselverspilling tegen te gaan.

Plantaardig eten

Een gemakkelijke manier om minder natuurlijke hulpbronnen op te souperen is je dieet (af en toe) aanpassen. Als rijke landen overschakelen op een meer plantaardig dieet, daalt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar wordt er zelfs 100 miljard ton extra CO2 uit de atmosfeer gehaald door de heropleving van natuur. Ook de visvangst duwt stevig op onze ecologische voetafdruk. De traditionele boomkorvisserij is goed voor een jaarlijkse uitstoot van gemiddeld een gigaton koolstof.

Vegan pizza



Kies dus vaker voor veganistische en vegetarische opties. Geen idee waar te beginnen? Volg blogger Elisabeth Van Lierop via sociale media of lees haar boek Planteneters. Wij helpen je bovendien op weg met lijstjes van restaurants en plantaardige kookboeken:

Duurzaam shoppen

De textielsector is ook een branche waar nog veel klimaat- en milieuwinst te rapen valt. Momenteel hoort de sector bij de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het kan gelukkig ook anders, door minder, beter en bewuster te shoppen. Een eerste stap is koesteren wat je al hebt en je eigen garderobe beter leren kennen. Daar kun je digitale tools voor aanwenden, zoals de nieuwe app The Acquired. Deze app helpt je zicht te krijgen op je kleerkast, houdt statistieken bij en biedt aanbevelingen en hersteldiensten aan.

Ontdek in onze artikels hoe je als modeliefhebber toch een verschil kunt maken, waarom je naar de website van COSH! moet surfen om betere keuzes te maken, hoe het gesteld is met duurzaamheid in de Belgische mode en welke influencers je kunt volgen voor nuttige tips om duurzamer te shoppen.

Een goede manier om minder bij te dragen aan de uitstoot van de mode is om vaker tweedehands te kopen. Geen idee waar je daarvoor terecht kunt? Wij verzamelden de beste Europese tweedehandsadressen.

Lees ook: drie handige hulpmiddelen om je kleerkast duurzamer te maken

Low impact reizen

Reizen is ontspannend, inspirerend en een manier om even uit de dagelijkse mallemolen te stappen, maar het kan ook een negatieve impact hebben op het klimaat en het milieu. Wat kunnen we beter doen voor de plekken die we bezoeken, de planeet, maar ook voor onszelf? Ontdek in dit artikel tien tips om bewustere vakantiekeuzes te maken.

Een leuk alternatief voor het vliegtuig is de trein. Wij verzamelden heel wat leuke treinreizen in Europa en zorgden voor inspiratie voor een citytrip met de trein. Ook Lonely Planet maakte een lijstje met mooie Europese treinreizen: op deze manier is niet alleen de bestemming van tel, maar ook de reis ernaartoe.

Duurzame badkamertips

Zin in een uitdaging, die niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook zorgt voor minder uitpuilende kasten? Probeer dan eens zo min mogelijk afval en plastic te verzamelen in de badkamer. Hoe begin je aan zero waste beautyrituelen? Wij verzamelden heel wat tips voor een afvalvrije badkamer.

Douchegel bijvullen in een herbruikbaar flesje – Getty

En als je dan toch nieuwe producten in huis haalt, dan kun je best voor refillables kiezen. Steeds meer populaire parfums, make-up en lotions zijn tegenwoordig hervulbaar. Dat is goedkoper én beter voor het milieu. Ook zijn er Belgische initiatieven, zoals Moro, die een duurzaam en stijlvol alternatief bieden voor beautyproducten in wegwerpverpakkingen. Lees hier hoe je dankzij Moro thuis zeep kunt maken van poeder.

Groener wonen

Of je nu op het platteland of in de stad woont: vergroenen is altijd een goed plan. Wie een tuin heeft, hoeft helemaal niet veel moeite te doen om bij te dragen aan een groenere, meer biodiverse planeet. Lees hier waarom lui tuinieren loont.

Wie minder in contact komt met natuur, is minder geneigd zorg te dragen voor het milieu. Steden vergroenen is daarom niet alleen gezond, het stimuleert ook milieuvriendelijk gedrag van hun inwoners.

Beschik je enkel over een terras of kleine stadstuin? Ook dan kun je je steentje bijdragen. Klik hier voor tips om je stadstuin om te toveren in een groene oase of krijg tips van een doorgewinterde moestuinier.

Ook je huis zelf kun je duurzaam (ver)bouwen. Ontdek enkele mooie, ecologische woonprojecten en laat je inspireren:

Dat duurzaam bouwen en verbouwen geen geitenwollensokkenverhaal is, bewijzen deze moderne bio-ecologische woningen. Klik hier om te lezen over hoe drie koppels duurzaam, praktisch en esthetisch verantwoord verbouwd hebben.

Klimaatoptimisten

Onze collega’s van Knack verzamelen in de reeks ‘De Klimaatoptimisten’ portretten van mensen, bedrijven en organisaties die voor de problemen van de planeet oplossingen zoeken en ontwikkelen. Alle verhalen vertrekken vanuit de overtuiging dat verandering mogelijk is. Laat je inspireren door een architect die bacteriën wil inzetten om duurzaam te bouwen, ontdek waarom sommige mensen in een ecodorp gaan wonen en laat je verbazen door de magie van voedselbossen.