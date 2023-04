Meer weten over duurzame mode? Volg deze influencers op sociale media

Deze influencers en organisaties delen nuttige informatie rond duurzame mode, pakkende getuigenissen en inspirerende looks. Tijd om lenteschoonmaak te houden op je sociale media. Ruil de fashion hauls in voor posts die de waarde van kleding in de spotlight zetten.

Sociale media bieden een eindeloze stroom aan beelden en informatie. Het kan heel inspirerend werken, maar soms zet die maalstroom ook aan tot doelloos scrollen én shoppen. Apps zoals Instagram en TikTok zetten de kat bij de melk: in slechts één klik kun je het online mandje vullen met de kledingstukken die influencers aanprijzen.

Plezierprikkels

Een team onderzoekers van Stanford, MIT en Carnegie Mellon stopten in 2007 proefpersonen onder de scanner om te kijken hoe hersenen reageren op shoppen. Ze wilden het neurologische proces blootleggen. Wat bleek? Wanneer de proefpersonen een product te zien kregen, lichtte het pleziercentrum in de hersenen op. Hoe meer de persoon het voorwerp wilde hebben, hoe meer activiteit de fMRI-scanner detecteerde. Het koopplezier komt dus voort uit de drang van onze hersenen om wat aangeboden wordt ook te bezitten.

Vervolgens toonden de onderzoekers de prijs van het voorwerp aan de proefpersonen. De mediale prefrontale cortex woog de beslissing af, terwijl de insula, die pijn verwerkt, reageerde op de kosten. De beslissing om al dan niet over te gaan tot kopen, bracht de hersenen in een gevoelsmatige strijd tussen het onmiddellijke plezier van de aankoop en een even onmiddellijke pijn van het betalen.

Het snelle tempo van de samenleving en de mogelijkheid om 24/7 online en beschikbaar te zijn, drijft ons volgens psychologe April Benson in een cyclus van constant consumeren.

Researchers merkten op dat een ‘goede deal’ sluiten plezier verschaft. Het zien van een product dat je wil hebben en het idee dat je een ‘koopje’ doet prikkelen onze hersenen dus op een aangename manier. Geen wonder dat de flitsende reclames, fashion hauls en tips om producten goedkoop te scoren op sociale media mensen aan hun scherm gekluisterd houden.

Kooplustige samenleving

Een studie uit 2005 over compulsief shoppen ging na hoe Oost-Duitsers na de val van de Berlijnse muur in de westerse samenleving integreerden. Uit de studie bleek dat Oost-Duitsers, naarmate zij meer deel uitmaakten van de westerse consumptiecultuur, steeds vaker dwangmatig kochten. De auteurs leidden hieruit af dat postmoderne consumptiemaatschappijen voor een sfeer zorgen die de opkomst van compenserende en compulsieve aankopen aanwakkert.

Ook psychologe April Lane Benson, auteur van ‘To Buy or Not To Buy: Why We Overshop and How To Stop’, bevestigt de link tussen overmatig shoppen en onze moderne samenleving. Ze stelt dat de consumptiecultuur en de snelle ontwikkeling van technologieën hebben bijgedragen aan het probleem van dwangmatig shoppen. Zaken zoals reclame, sociale media en webshops hebben het gemakkelijk gemaakt om in de wilde weg te kopen. De constante blootstelling aan advertenties en de sociale druk om trendy en luxueuze producten te bezitten, kan leiden tot een gevoel van leegte of ontevredenheid. Dat zorgt dan weer voor overconsumptie, als manier om deze emoties te maskeren of te verlichten.

Elke keer dat je op je telefoon scrolt, ben je maar één klik verwijderd van een webshop. Onze hersenen zijn niet opgewassen tegen het slimme algoritme dat ons telkens opnieuw verleidt om te kopen

Het snelle tempo van de samenleving en de mogelijkheid om 24/7 online en beschikbaar te zijn, drijft ons volgens de psychologe in een cyclus van constant consumeren. Volgens Benson kan overmatig veel kopen ook een gevolg zijn van emotionele problemen, zoals stress of een laag zelfbeeld. Het resulteert in een vicieuze cirkel, want al die aankopen zorgen dan weer voor schuldgevoelens en soms zelfs financiële problemen.

Hack the system

‘Het mechanisme achter fast fashion en snel wisselende modetrends is enorm hardnekkig’, klinkt het ook bij ecoblogger en psycholoog Elisabeth Van Lierop. ‘Dat wordt versterkt door sociale media. Elke keer dat je op je telefoon scrolt, ben je maar één klik verwijderd van een webshop. Onze hersenen zijn niet opgewassen tegen het slimme algoritme dat ons telkens opnieuw verleidt om te kopen.’

Je zou sociale media volledig kunnen vermijden, maar eigenlijk is dat niet nodig. Je kunt het algoritme ook naar je hand zetten. Om het ‘systeem te hacken’ verwijder je stelselmatig accounts die aanzetten tot doelloos shoppen, zoals fast fashion merken en influencers die iedere dag een nieuwe look presenteren. In plaats daarvan kun je accounts volgen die informeren en inspireren zonder te pushen om meer te kopen. Wij selecteerden enkele accounts die hierbij kunnen helpen.

INFLUENCERS UIT BELGIË EN NEDERLAND

Volg je het liefst locals die informatie doorgaans in het Nederlands delen en in jouw buurt wonen? Dan ben je bij onze landgenoten en noorderburen aan het juiste adres.

Elisabeth Van Lierop

Vegan ecoblogger, fan van tweedehands, mama van drie schattige spruiten en psycholoog van opleiding: de Belgische Elisabeth Van Lierop kleedt zichzelf en haar kroost het liefst volledig in tweedehandskleding. Als ze toch nieuwe stuks koopt, zijn die steevast van merken die ze onderzocht heeft en vertrouwt. De EU koos haar als Belgische ambassadeur voor het #refashionnow project, waarmee ze de Europese modesector willen verduurzamen. Het ideale platform om te volgen als je houdt van plantaardig lekkers, eerlijke mode en heldere uitleg over onze impact als burgers op milieu en klimaat.

Bie Noé

Van de leukste duurzame mode-adresjes tot tips om op een mindful manier met mode om te gaan: duurzame mode-expert, spreker en mindfulnesscoach Bie Noé combineert haar kennis over duurzame mode met haar expertise in mindfulness. Een perfecte combo, want hoe bewuster we in het leven staan, hoe gemakkelijker we aan de lokroep van trends en koopjes kunnen weerstaan. Bie focust op het vinden van jouw persoonlijke stijl en je goed voelen in je vel.

Laura From the Desert

Laura Van de Woestyne pendelt momenteel (met de trein uiteraard) tussen Biarritz en Gent. Het is haar missie om een positieve impact na te laten op de planeet en dus zo min mogelijk afval te genereren. Ook op modevlak kiest ze voor eerlijk, eco en circulair. Volg haar als je houdt van duurzaam reizen, tweedehands en duurzame mode, surfen en plasticvrije tips. Ze communiceert in het Nederlands en het Engels, altijd op een toegankelijke manier.

Eline Rey

Sinds de Limburgse Eline de documentaire ‘The True Cost’ zag, zweert ze bij een meer duurzame blik op mode. Intussen shopt ze al jaren geen fast fashion meer en toont ze hoe ook jij dat kunt aanpakken. Op haar account vind je looks, informatie en tips over ethische merken en eerlijke winkels.

Eve the Econista

Eveline woont in Gent en inspireert haar volgers met veggie gerechten, tweedehandsvondsten en creatieve outfitcombinaties. Met humor en muziek brengt ze haar boodschap over. Haar visie? We hebben geen handvol perfectionisten nodig, maar wel miljoenen mensen die hun best doen.

Emilia Cantero (Mixua.eco)

Emilia Cantero is de oprichter en gids van de Eco Tours ‘Mixua’. Ze is ook een spreker die gespecialiseerd is in tips & tricks voor een stedelijke, ecologische levensstijl. Emilia werd geboren in Argentinië (Santa Fé) en groeide op in Gent. De naam Mixua verwijst naar ‘mijn keuze’. Het is een woordspeling tussen het Spaanse woord “mi” (“mijn”) en het Franse woord “choix” (“keuze”). Emilia is altijd op zoek naar inspirerende ervaringen en gepassioneerde “changemakers”.

When Sara Smiles

Blogger, journalist en influencer Sara Dubbeldam woont in Nederland en inspireert haar volgers om duurzamere keuzes te maken. Naar eigen zeggen was ze vroeger koopverslaafd en gooide ze het roer om na te lezen over rampen en schandalen in de modesector. Sara heeft op haar blog een handige ‘grote eerlijke merkenindex’ waarin ze merken verzamelt die ze persoonlijk onder de loep heeft genomen. Haar kleurrijke stijl is het perfecte voorbeeld dat duurzame mode helemaal niet saai is.

Mumster Movement

De Nederlandse Chanel Trapman is een bekende naam in de fair fashion wereld. Met haar bedrijf MUMSTER inspireert Chanel al jaren als spreker en videomaker. Op Instagram deelt ze via Mumster Movement videocontent over eerlijke mode.

Michelle Amo

Good vibes en kleurrijke looks: Michelle Amo uit Amsterdam barst van de positiviteit. Volg haar wanneer je nood hebt aan creativiteit, maar ook aan tips over tweedehandsshops, swap events en duurzame merken.

Marieke Eyskoot

Marieke Eyskoot is een Nederlandse duurzaamheidsdeskundige, spreker en auteur van het boek ‘Dit is een goede gids – voor een duurzame lifestyle’. Ze deelt al jaren haar inzichten en advies over duurzame mode, eerlijke handel en ethische consumptie.

INTERNATIONALE INFLUENCERS

Deze influencers spreken misschien geen Nederlands, maar ze spreken wel klare taal als het gaat over duurzame mode.

Aja Barber

Aja Barber is een bekende Amerikaanse mode-activiste, stylist, schrijfster en spreker. Ze gebruikt haar stem om bewustwording te creëren over sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit in de mode-industrie. Als auteur bundelde ze haar visie in het boek ‘Consumed’, waarin de link tussen de modesector en kolonialisme, overconsumptie en klimaatverandering wordt toegelicht. Naast posts op sociale media deelt Barber ook inzichten via een nieuwsbrief.

Venetia La Manna

De Britse Venetia spills the tea on fashion. Ze haalt campagnes die pure greenwashing zijn door de mangel, komt op straat tegen onethische praktijken en stelt fantastische looks samen met preloved kleding.

Céline Semaan

Céline Semaan is een Libanees-Canadese ontwerpster, activiste en schrijfster. Ze richtte de Slow Factory Foundation op en maakt de wereld eerlijker op zowel een poëtische als wetenschappelijke manier. Volg haar als je wil begrijpen hoe bepaalde machtsstructuren bijdragen aan een onduurzame samenleving en welke uitvindingen onze wereld beter kunnen maken.

Andrea Cheong

De Britse Andrea houdt van kleding huren en vintage shoppen. De looks die ze samenstelt kunnen zo in een modemagazine. Volg haar als je tips wil over hoe je kwaliteitsvolle tweedehandsvondsten doet en als je houdt van fabulous fashion. Je vindt haar op Instagram en TikTok.

ReLauren

Vanuit het zonnige LA deelt Lauren tips over haar zero waste lifestyle. Daar horen ook swap events en manieren om je kleding langer te dragen of te recycleren bij. Volg Lauren als je ook minder afval wil achterlaten op de planeet.

Lydia Bolton

Lydia is een circulaire ontwerpster en fan van duurzame mode-initiatieven. Ze deelt haar eigen creaties, maar werpt ook een blik op de vele mogelijkheden om zelf minder afhankelijk te zijn van nieuwe aankopen. Volg Lydia als je houdt van kleur en creativiteit.

Aditi Mayer

De Amerikaans-Indische Aditi Mayer is een activist, spreker, fotograaf en journalist. Ze gebruikt haar platforms om sociale rechtvaardigheid te koppelen aan mode. Respect voor vakmanschap, de natuur en de mensen om haar heen geven de activiste energie.

Noa Ben-Moshe (Style with a Smile)

Mooie foto’s afgewisseld met informatieve posts: de Duitse Noa inspireert en informeert. Als veganist verkiest ze plantaardige materialen boven dierlijke.

Safia Minney

Deze vrouw samenvatten in één zin is moeilijk, maar als je weet dat ze het pionierende merk People Tree oprichtte, meerdere boeken schreef over over duurzame mode én World Fair Trade Day in het leven riep is het duidelijk dat Safia Minney niet in dit lijstje mag ontbreken.

ORGANISATIES OM TE VOLGEN

Nood aan concrete informatie en tips? Dan ben je bij deze organisaties aan het juiste adres.

Clean Clothes Campaign

De Clean Clothes Campaign is het grootste internationale netwerk van vakbonden en ngo’s in de kledingindustrie. Al sinds 1989 zetten ze zich in voor de verbetering van arbeidsomstandigheden in de kledingsector. Dat ze kennis van zaken hebben spreekt dus voor zich. Via sociale media verspreiden ze boeiende informatie en roepen ze op tot actie.

Fashion Revolution

De organisatie achter de #WhoMadeMyClothes campagne en Fashion Revolution Week deelt op Instagram nuttige weetjes, goede tips en manieren om zelf aan de slag te gaan. Houd hun platform zeker in de gaten tussen 22 en 29 april, want dan delen ze heel wat informatie over hoe we samen een moderevolutie kunnen ontketenen.

Remake

De NGO Remake werd opgericht door activiste Ayesha Barenblat. Zoals de naam van de organisatie zegt heeft Remake als doel de modesector opnieuw uit te vinden. De NGO pleit dan ook voor een systeemshift.

COSH!

Dit Belgische platform helpt shoppers duurzame mode-adressen te vinden in hun buurt. Het team van COSH! screent de merken die verkocht worden in lokale winkels en geeft aan op welke vlakken ze duurzaam zijn. Daarnaast vind je ook een schat aan informatie op hun blog en Instagram-account.