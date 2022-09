Klaar voor een nieuwe uitdaging? Too Good To Go lanceert 7 Dagen Zonder Verspilling

29 september is de Internationale dag rond voedselverlies en voedselverspilling. Daar weeft Too Good To Go nu voor het eerst een eerste Belgische week tegen voedselverspilling rond. Doe jij mee?

Met 345 kilogram per persoon per jaar staan Belgen op de tweede plaats in Europa als het gaat over voedselverspilling. Enkel Nederland scoort nog slechter. ‘Voedselverspilling is verantwoordelijk voor tien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld,’ aldus Sien Van den broecke van antiverspillingsapp Too Good To Go. ‘Was voedselverspilling een land, dan zou het de op twee na grootste vervuiler zijn, na China en de Verenigde Staten. De strijd tegen voedselverspilling is dan ook één van de meest doeltreffende oplossingen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Dit geldt uiteraard voor alle schakels in de keten, van het veld tot het bord, en ook voor onze huishoudens, waar ongeveer 50% van alle voedselverspilling plaatsvindt.’

Vanaf maandag 26 september daagt Too Good To Go de Belg een week lang uit om enkele nieuwe gewoonten aan te leren en zo verspilling een halt toe te roepen. Wie zich inschrijft op de website van de 7 Dagen Zonder Verspilling krijgt van maandag 26 september tot zondag 2 oktober elke dag een nieuwe uitdaging en vooral veel tips en tricks om ervoor te zorgen dat er geen voedsel in de vuilbak meer belandt.