Op het juiste spoor: 9 maal inspiratie voor een citytrip per trein

Nu er steeds meer treinverbindingen in Europa nieuw leven worden ingeblazen, is de trein meer dan ooit het perfecte vervoersmiddel voor een citytrip. Knack Weekend tipt negen ideale bestemmingen in Europa om deze zomer te ontdekken.

Met de trein naar Nederland

Amsterdam

Minder dan twee uur doe je erover met de trein naar Amsterdam, een stad die veel meer is dan een gezellig openluchtmuseum, met bijzondere eetadressen en cultuurhuizen verstopt tussen de ontelbare grachten. Local Paulien Cornelisse tipt er haar favoriete adressen.

Den Haag

Journaliste Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Zo hield ze onder meer halt in een Nederlandse stad waar surf en kunst door elkaar lopen: Den Haag.

Sporen naar Duitsland

Berlijn

Nu er een nieuwe nachttrein tussen Brussel en Berlijn spoort, heb je meteen een goed excuus om nog eens naar de Duitse hoofdstad te trekken. Twintig jaar na de start van zijn label opende Christian Wijnants er zijn eerste buitenlandse boetiek. Wij vroegen de modeontwerper naar zijn favoriete adressen om te eten, te shoppen en te snuisteren.

Frankfurt

In minder dan vier uur reis je met de trein van Brussel naar het Duitse Frankfurt, een bruisende stad met een interessante creatieve en culinaire community. Local Justina Honsel tipt er haar favoriete adressen.

Hamburg

Op zoek naar een originele bestemming voor je eerste solotrip? Of wil je als fervent soloreiziger een nieuwe stad ontdekken? Warum nicht Hamburg? Onze redacteur reisde alleen met de trein naar de Duitse havenstad en ondervond dat je heel snel aan een volle agenda zit. Zijn reis in 14 adressen.

Norbert Hentges

Keulen

Op amper twee uur tijd spoor je met de Thalys van Brussel naar Keulen. Onze redactrice ontdekte er een hippe stad vol vintageshops, verrassende streetart en gezellige koffiebars. Onze beste tips voor een geslaagde citytrip.

Snel met de trein in Frankrijk

Rennes

Op vijf uur tijd sta je dankzij de TGV in de Franse stad Rennes, toegangspoort naar Bretagne. Als grootste stad van de regio combineert Rennes het beste van land en zee. Etienne Bernard, directeur van het kunsteninstituut FRAC, tipt er zijn favoriete adressen

Parijs

Met de Thalys rijd je van Brussel-Zuid naar Paris Nord in slechts 1 uur een 22 minuten. De Franse hoofdstad is in de zomer bovendien rustiger dan je zou vermoeden. Veel Parijzenaars trekken dan de stad uit en door de luwte zakken ook de hotelprijzen. Parisienne Hélène Rocco schreef een nieuwe reisgids over haar stad en wij vroegen naar haar beste insidertips voor zomerse dagen à Paris.

Sophia Van den Hoek

Met de nachttrein naar Oostenrijk

Wenen

Dit jaar viert het iconische Schloss Belvedere zijn driehonderdste verjaardag. Mocht je nog een excuus zoeken om Wenen te bezoeken, kan een dergelijke verjaardag wel tellen. Wij spoorden met de nachttrein tot in de Oostenrijkste hoofdstad en dompelden ons onder in de mooiste kunst en de beste nieuwe eetplekken die Wenen te bieden heeft.