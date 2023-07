Getest: The Acquired, de eerste Belgische app die je helpt zorgen voor je kleding én het milieu

Voor veel mensen is een outfit uitkiezen het meest frustrerende moment van de dag. Gelukkig bestaan er digitale oplossingen voor dat soort problemen, zoals de garderobe-app van The Acquired. Die helpt je zicht te krijgen op je kleerkast, houdt statistieken bij en biedt aanbevelingen en hersteldiensten aan. Wij spraken met oprichtster Lynn Mikolajczak en testten de eerste duurzame, digitale kleerkast van België voor je uit.

We halen niet genoeg waarde uit onze kleding. Dat blijkt uit een studie van The Ellen MacArthur Foundation. We dragen een kledingstuk amper zo’n zeven tot tien keer voor we het weggooien. Omdat consumenten vaker kiezen voor de laatste trends in een overaanbod aan kleren, dragen ze die minder lang of zelfs helemaal niet. Ook de cijfers in België liegen er niet om: we gooien met z’n allen jaarlijks zo’n 5,2 kg kleren bij het restafval, waarvan het merendeel herbruikbaar of recycleerbaar is. Dat is niet alleen nadelig voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu.

Hoe kunnen we efficiënter omgaan met onze kleerkast? Dat is een vraag die ook Lynn Mikolajczak, oprichtster van The Acquired, bezighoudt. Zij lanceerde deze digitale garderobe die je helpt bij het organiseren van je kleerkast en het onderhoud van je kleren.

Ik geloof dat stijl al in je zit en in de kledingkast die je hebt. Je moet er gewoon nog alles uit halen, zodat die volledig bij je past. Lynn Mikolajczak

Jong geleerd is oud gedaan

Als kind groeide Lynn op in de bedrijfswereld, waar ze mannen in pakken de wereld zag veroveren. Ze maakte er haar missie van om dat als vrouw ook te doen. Tijdens haar rechtenstudies groeide haar passie voor work-en businesswear. Ze kreeg het idee om erover te bloggen en droomde ervan om haar eigen “Zalando van de businessswear” te lanceren. In dat proces botste Lynn echter al snel op het feit dat de mode-industrie een desastreuze impact heeft op het milieu. Daar wilde ze iets aan doen.

“Via mijn opleiding trendanalyse ben ik beginnen nadenken over hoe we onze persoonlijke stijl kunnen omarmen zonder een grote ecologische voetafdruk achter te laten. Ik kwam uit op het idee van een digitale garderobe-app”, legt Lynn uit. “The Acquired is duurzaam, omdat die je helpt bij het vinden van je persoonlijke stijl en enkel stuks aanbeveelt die honderd procent bij je passen. Zo worden miskopen vermeden. De app heeft ook ingebouwde hersteldiensten, waardoor je dicht bij hetgeen kan blijven wat je zo dierbaar is, namelijk je eigen kledingkast.”

Lynn Mikolajczak, oprichtster van de garderobe-app ‘The Acquired’. © Jelle Jansegers Photography

“Ik geloof dat stijl al in je zit en in de kledingkast die je hebt”, gaat ze verder. “Je moet er gewoon nog alles uit halen en je stukken leren combineren, zodat je een kast hebt die volledig bij je past.” Hoe maak je zo’n kleerkast duurzaam? Volgens Lynn moet je je kleding zo vaak mogelijk dragen, goed onderhouden en enkel kopen wat bij je past. Die parameters zijn ook ingebouwd in de app. Via een style quiz kom je bijvoorbeeld je persoonlijke core stijl te weten. Je kunt ook de hersteldiensten van HoiHoi boeken om de levensduur van je handtassen of schoenen te verlengen. Op termijn zou er ook een kledinghersteldienst toegevoegd worden. De app klinkt veelbelovend, maar lost die onze verwachtingen daadwerkelijk in?

De garderobe getest

The Acquired wordt eind september officieel gelanceerd, maar je kunt de app wel al gebruiken als bètatester. Daarvoor moet je je inschrijven via de website.

Wat belooft het?

De garderobe-app heeft als doel je de controle over je kledingkast te helpen terugkrijgen. Ze belooft je modebeleving te vergemakkelijken en te verduurzamen door je te helpen met de organisatie van je kledingkast, het samenstellen van je outfits en het zorg dragen voor je kledij.

Hoe werkt het?

Nadat je je hebt ingeschreven via de website, krijg je een mailtje met instructies om de app te downloaden. iPhonegebruikers moeten eerst de Test Flight App in de App Store downloaden vooraleer ze aan de slag kunnen gaan met The Acquired. Heb je het Android-besturingssysteem, dan moet je eerst Expo downloaden in de Google Play Store. Als die apps gedownload zijn, kun je met de link die je van The Acquired na inschrijving ontvangt, de garderobe-app downloaden en een account aanmaken.

Je begint met foto’s te maken van je kleren. Tien kledingstukken volstaan al om de app te kunnen gebruiken. Weet je niet met welke kledingstukken je moet beginnen? Ook daarin ondersteunt The Acquired je. Na inschrijving krijg je namelijk een korte reeks e-mails met begeleiding en een wekelijks Shop your closet schema. De kledingstukken upload je in de app. Daarna kun je je outfits samenstellen en organiseren per gelegenheid. Om persoonlijke aanbevelingen te krijgen, vul je ook best de stijlquiz in. Die vind je in de app onder Services. Na het invullen van de quiz duurt het een week voordat je aanbevelingen krijgt onder het tabblad For you.

Gebruiksvriendelijk?

De app is redelijk gebruiksvriendelijk, al is er ruimte voor verbetering. Op de homepage krijg je bijvoorbeeld je outfits te zien, maar is er geen knop om een nieuwe outfit toe te voegen. Daarvoor moet je naar een andere tab ‘outfits’ gaan. Naar mijn mening een beetje omslachtig, maar dat is het enige minpuntje qua gebruiksvriendelijkheid.

De ervaring

De items? Wij kozen tien items uit om toe te voegen aan de digitale garderobe, omdat je met dat aantal al zo’n dertig verschillende outfits kunt samenstellen. Dat leek ons meer dan genoeg voor een reisje naar het buitenland. Goed om te weten: je kunt gratis een ongelimiteerd aantal stuks invoeren.

De foto’s? Op de website kan ik een gids downloaden om te gebruiken bij het fotograferen van mijn kledingstukken, accessoires en schoenen. Ik besluit echter aan de slag te gaan zonder die gids. Ik leg mijn stuks op een neutraal gekleurde vloer en fotografeer ze vanuit de hoogte. Dat werkt prima, al oogt het geheel nog niet zo mooi. Een automatische backgroundremover wordt later in de app geïntegreerd om dat ‘probleempje’ te verhelpen. Lynn voegt die voor mij alvast handmatig toe.

De foto’s maken, ingeven in de app en basic tags toevoegen kost mij zo’n twintig minuten. Dat is ongeveer de tijd die ik erover zou doen om mijn koffer te maken, dus ik ben op dat punt niet echt onder de indruk van de app. Even later ontdek ik echter dat ik ook lijstjes kan maken. Ik voeg er eentje toe met als titel ‘Relaxvakantie in Zwitserland 5 dagen’. Voor zulke reizen hoef ik me in de toekomst alvast geen zorgen meer te maken. Erg handig, zo’n lijstje waar ik op kan terugvallen.

De tags? Tijdens het toevoegen van de tags, merk ik dat de selectielijsten nog niet helemaal op punt staan. De merkenlijst is voorlopig nog erg beperkt, maar ik kan wel de optie other selecteren voor de kledingstukken die ik niet meteen aan een merk kan koppelen. Bovendien is er geen categorie body, een item dat in de zomer wel eens gedragen wordt. Die items heb ik onder tops ondergebracht. Wat voor sommigen ook wat vervelend kan zijn, is dat je bij de kleurselectie geen voorbeelden te zien krijgt van de schakeringen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen purple en violet enerzijds en aqua en blue anderzijds?

De aanbevelingen? De stijlquiz duurt zo’n vijf minuten om in te vullen en is erg gedetailleerd. Mijn core kledingstijl blijkt ‘eccentric’, waar ik mezelf wel in kan vinden. Deze aanbevelingen verschijnen na een week in het tabblad For you: een groene, linnen two-piece van Reformation en een zwarte geklede broek met brede pijpen van & Other Stories. Dat zijn twee van mijn favoriete merken. 10 op 10 voor de For you-optie, dus.

De garderobeanalyse? Op de homepage van de app kan ik per outfit invoeren hoe vaak ik die heb gedragen. Alle statistieken worden verzameld onder mijn profiel, waar ik kan zien welke outfits en items ik het meest of het minst heb aangehad. Dat helpt me het overzicht te behouden. Ik kan op die manier ook gemakkelijk nagaan welke kleding wat meer aandacht verdient, of welke ik misschien overweeg door te geven of te verkopen.

Conclusie

The Acquired biedt zeker een meerwaarde om je kledingkast beter te organiseren, ook al staan sommige parameters, zoals de tags, nog niet helemaal op punt. Wat wel erg goed afgestemd is, zijn de aanbevelingen. Die beantwoorden volledig aan mijn persoonlijke stijl. De app is bovendien gebruiksvriendelijk en praktisch. Wat ik vooral heel nuttig vind, is de lijstjesoptie. Daar heb ik van gebruik gemaakt om mijn valies voor een relaxte zomervakantie in Zwitserland mee samen te stellen. Aangezien ik jaarlijks zo’n reis maak, is het handig om op het lijstje te kunnen terugvallen zonder me elk jaar het hoofd te moeten breken over wat ik in mijn valies moet stoppen.

Je kunt natuurlijk ook lijstjes maken voor bepaalde (soms zenuwslopende) activiteiten, zoals netwerkevenementen, presentaties of dates. De app maakt de aanloop ernaar een tikkeltje minder stresserend, omdat je niet meer hoeft na te denken over wat je bij zulke gelegenheden zult aantrekken. Dat creëert kostbare mentale ruimte voor de belangrijkere zaken in het leven.