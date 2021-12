Voor National Geographic-waardige landschappen hoef je geen globetrotter te zijn. Ook Europa heeft namelijk veel verbluffend mooie natuurgebieden. Voor wie op zoek is naar een wat spannendere wandelplek: dit zijn mogelijk de twintig mooiste.

Geopark Müllerthal en Naturparl Our, Luxemburg

© iStock

Je kan natuurlijk het land uitkiezen met de grootste oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Gek genoeg is dat het kleine Luxemburg, met 134 beschermde stukken natuur op 2.585 vierkante kilometer - ofwel: 76 procent van het Groothertogdom.

Sar gebergte, Balkan

Of ga voor het nieuwste van het nieuwste, en meteen één van de grootste beschermde natuurgebieden in Europa. Het nationaal park beslaat 240.000 hectare in Noord-Macedonië, Kosovo en Albanië. Het telt maar liefst dertig bergtoppen hoger dan 2.500 meter, 37 mooie gletsjermeren en kent een uitzonderlijk rijke biodiversiteit.

Sierra de las Nieves, Spanje

© iStock

Ook Spanje heeft er een parkje bij sinds dit jaar. De Sierra de las Nieves is het zestiende Spaanse nationale park, en het derde in Andalusië. De bergketen Sierra de las Nieves is een deel van de Serrania de Ronda. Die bergen worden al sinds 1989 beschermd als natuurpark en al meer dan twintig jaar door Unesco. Ook het Caldera de Taburiente National Park op La Palma en Garajonay National Park op La Gomera zijn zeker de moeite.

Parc national des Cévennes, Frankrijk

Het Parc National de Forêts de Champagne et Bourgogne was in 2019, met een oppervlakte van 242.148 hectare, de nieuwe Franse aanwinst. Het bestaat vooral uit loofbomen. Voor knappe bergkiekjes rep je je beter naar Parc national des Cévennes dat de gelijknamige bergketen beschermd tussen Lozère, Gard, Ardèche en Aveyron. Ook de Gorges du Tarn en Mont Lozère liggen in dit gebied.

Parc national des Calanques, Frankrijk

Dit veelgeprezen park ligt in het departement Bouches-du-Rhône in Zuid-Frankrijk tussen Marseille, Cassis en La Ciotat. Het is een gebied met valleien met steile rotsachtige hellingen die vanuit zee tot 20 kilometer diep het land inlopen.

Schweizerischer Nationalpark, Zwitserland

Nog een quizfeitje: in Zwitserland ligt één nationaal park, met de niet erg creatieve naam 'het Zwitserse Nationaal Park'. Het Schweizerischer Nationalpark biedt het beste van Zwitserland: bergen, gletsjers, rivieren en weidse uitzichten. Het ligt in het kanton Graubünden, in het Engadin, een van de hoogste bergdalen.

Waddengebied, Nederland

© iStock

Wie het liever dichtbij zoekt, kan naar Nederland. Het Waddengebied is daar het grootste natuurgebied en werd in 2016 verkozen tot het mooiste van het land. Het staat er als enige in op de Unesco-lijst maar dreigt die status te verliezen. Haast je dus maar.

De Friese WIJlanden, Nederland

Ook typisch Nederlands zijn de Friese WIJlanden, een samenvoeging van de Noardlike Fryske Wâlden, De Alde Feanen en Zuidwest Fryslân. Het landschap wordt gekenmerkt door eindeloze vergezichten, weilanden, rivieren, slootjes, moerassen, rietlanden en bossen. Je kan het dan ook over het water verkennen.

Nationaal Park Hoge Kempen, België © iStock

Nóg dichterbij, en het enige Nationaal Park in Vlaanderen. De bedoeling is om het de komende jaren in omvang te verdubbelen, van 60 naar 120 vierkante kilometer. In 2040 zal de Hoge Kempen zo het omvangrijkste natuurgebied in de regio zijn. Het hoopt ook erkend te worden als Unesco Werelderfgoed.

Loch Lomond and the Trossachs National Park, Schotland

Van Snowdonia in Wales tot Exmoor National Park in Engeland: het VK telt een grote variatie aan schitterende nationale parken. Loch Lomond and the Trossachs National Park werd in 2002 het allereerste Schotse nationaal park en telt 1865 vierkante kilometer aan meren. Dat zijn er echt tientallen, waaronder Loch Katrine en Loch Lomond - met een oppervlakte van 71 vierkante kilometer het grootste meer van Groot-Brittannië.

Purbeck Heaths National Nature Reserve, U.K.

Het Verenigd Koninkrijk heeft vijftien nationale parken en dat zullen er de komende jaren een stuk meer worden. In 2020 gaven zeven Britse natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren alvast een eerste aanzet met het vormen van het eerste supernatuurgebied. Het combineert drie bestaande natuurreservaten - Stoborough Heath, Hartland Moor en Studland and Godlingston Heath - met stukken privégrond tot één groot natuurgebied.

Kalaallit Nunaanni nuna eqqissisimatitaq, Groenland

© iStock

Groenlands voor Grønlands Nationalpark, ofte Groenland Nationaal Park, in Denemarken is met 972.000 vierkante kilometer het grootste nationale park ter wereld en alleen daarom de moeite. Daarnaast zijn er de ijsbergen en -beren, poolvossen en hermelijnen, gletsjers en fjorden die er een onovertroffen ervaring van maken.

Abisko National Park, Zweeds Lapland

© iStock

Ah, Zweden! De nationale parken zijn er net zo gevarieerd als het land groot is: van ruige bergachtige landschappen tot vriendelijke eilandjes en betoverende oerbossen. Abisko National Park behoort tot de beste plaatsen in de wereld om het noorderlicht te spotten, in een majestueus landschap met besneeuwde bergtoppen en een uitgestrekte, groene vallei.

Blå Jungfrun National Park, Zweden

De 'blauwe jonkvrouw' is een onbewoond eiland dat 86 meter boven de Kalmar Straat in de Oostzee uitsteekt. Je moet vijf uur varen om er te komen en de grotten te bezoeken of het labyrint van stenen waarvan niemand weet hoe het is ontstaan.

Skaftafell, IJsland

© iStock

Skaftafell ligt in het zuiden van IJsland. In 2008 ging het natuurgebied op in het Vatnajökull nationale park. Er zijn natuurlijk puike watervallen - zelfs een van de mooiste van Ijsland, Svartifoss. Ook bæjarstaðarskógur ligt hier, een van de zeldzame IJslandse bossen.

Konigssee, Duitsland

Dit helderblauwe meer ligt ingeklemd tussen twee bergketens waardoor het wel aan een fjord doet denken. Breng er ook een bezoekje aan het bedevaartskerkje St. Bartoloma. Aan de zuidkant ligt nog een spectaculaire verrassing: Duitslands hoogste waterval stort zich daar 470 meter in de diepte.

Helgoland, Duitsland

Met de steile kliffen en Lange Anna (de rode rotskust) heeft het eiland al veel spectaculairs te bieden. Maar de grijze zeehonden die hier sinds de jaren negentig geregeld aan land komen, maken het helemaal bijzonder.

Gesäuse National Park, Oostenrijk

Oostenrijk heeft zeven nationale parken waarvan Gesäuse National Park als het mooiste wordt beoordeeld. Het op twee na grootste nationale park van Oostenrijk wordt gekenmerkt door kalkbergen waardoor de Enns een diepe kloof heeft uitgesleten.

Parco Nazionale Isola de Pantelleria, Italië

© iStock

Van Pantelleria in Sicilië tot het bergachtige Gran Paradiso in het noorden van het land: in Italië ben je met 29 nationale parken wel even zoet. Goed nieuws voor fervente hikers: er wordt gewerkt aan een route die ze allemaal aan elkaar linkt. Dit nationaal park ligt op het eiland Pantelleria bij Sicilië en is van vulkanische oorsprong.

Peneda Geres, Portugal

Van alle Portugese natuurgebieden is Peneda-Gerês het enige dat werd geklasseerd als Nationaal Park. In de adembenemende landschappen met bergen en meren kun je unieke diersoorten ontdekken, zoals wilde Garrano-paarden of Castro Laboreiro-honden. Ook de landelijke levensstijl werd er bewaard.

