Dit zijn de twaalf mooiste natuurgebieden in Nederland

Het Grenspark Limburg is de samenvoeging van de nationale parken Maasduinen en Meinweg en het nationaal landschap Zuid-Limburg. Nergens in Nederland is het landschap zo heuvelachtig als in het zuiden van Limburg. De Maasduinen in het noorden van Limburg kenmerken zich door glooiende heuvelgebieden, kleine vennetjes en meren en uitgestrekte bossen waarin je door kan wandelen tot diep in Duitsland.