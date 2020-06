Italië krijgt wandelroute die alle nationale parken met elkaar verbindt

Momenteel bestaat er al een 7.000 kilometer lange wandelroute door Italië, maar die loopt slechts door 18 van de 25 nationale parken. Deze Sentiero Italia wandelroute zal nu uitgebreid worden zodat je van het uiterste noorden naar het zuidelijkste puntje, inclusief de eilanden Sardinië en Sicilië, door alle 25 nationale parken wandelt. Ook andere beschermde natuurgebieden, biosfeerreservaten en natuurlijke sites die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan worden in de route opgenomen.

Er komt ook een paspoort voor wandelaars die de hele route hebben afgelegd. Op allerlei punten onderweg kunnen ze stempels verzamelen zodat ze aan het eind een bewijs hebben dat ze volledige route hebben gewandeld.

De nieuwe wandelroute zal beheerd worden door de Club Alpino Italiano en gesteund door het Ministero dell'Ambiente. De Italiaanse minister voor milieu Sergio Costa zegt over het initiatief: 'Onze nationale parken zijn een schatkamer van de natuur. We moeten hun voortbestaan garanderen, maar ook hun toegankelijkheid.

De aankondiging komt op het perfecte moment, vindt de minister. Juist in deze tijden van corona heeft iedereen meer behoefte om naar buiten, de natuur in te trekken. Het is nog niet precies bekend wanneer de nieuwe wandelroute helemaal klaar is.







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in Abruzzo, Lazio, Molise







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale dell'Alta Murgia in Puglia







Nationale parken Italie © Getty Images Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese National Park in Basilicata







Nationale parken Italie © Getty Images Appennino Tosco-Emiliano National Park in Emilia-Romagna en Toscane







Nationale parken Italie © Getty Images Arcipelago di La Maddalena National Park in Sardinie







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale Arcipelago Toscano in Toscane







Nationale parken Italie © Getty Images Asinara National Park in Sardinie







Nationale parken Italie © Getty Images Aspromonte National Park in Calabria







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in Campania







Nationale parken Italie © Getty Images Cinque Terre National Park in Liguria







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale del Circeo in Lazio







Nationale parken Italie © Getty Images Dolomiti Bellunesi National Park in Veneto







Nationale parken Italie © Getty Images Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna National Park in Emilia-Romagna en Toscane







Nationale parken Italie © Getty Images Gargagno National Park in Apulia







Nationale parken Italie © Getty Images Gennargentu in Sardinië







Nationale parken Italie © Getty Images Gran Paradiso National Park in Valle d'Aosta en Piemonte







Nationale parken Italie © Getty Images Gran Sasso e Monti della Laga National Park in Marche, Abruzzo en Lazio







Nationale parken Italie © Getty Images Isola di Pantelleria in Sicilië







Nationale parken Italie © Getty Images Majella National Park in Abruzzo







Nationale parken Italie © Getty Images Parco Nazionale dei Monti Sibillini in Marche en Umbria







Nationale parken Italie © Getty Images Pollino National Park in Basilicata en Calabria







Nationale parken Italie © Getty Images Sila National Park in Calabria







Nationale parken Italie © Getty Images Stelvio National Park in Lombardia en Trentino-Alto Adige







Nationale parken Italie © Getty Images Val Grande National Park in Piemonte