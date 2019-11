Frankrijk opent nieuw nationaal park

Frankrijk had tot nu toe tien nationale parken. Daar is zojuist een elfde bijgekomen: het Parc National de Forêts de Champagne et Bourgogne.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld















Zwarte ooievaar © Frank Vassen, Wikicommons

Parc National de Forêts de Champagne et Bourgogne is een natuurgebied op zo'n drie uur rijden van Parijs op de grens tussen Champagne en Bourgogne. Zoals de naam al zegt, bestaat het nieuwe nationale park vooral uit bossen, uit loofbossen om precies te zijn. Het 250.000 hectare grote beschermde gebied omvat de bossen van Châtillon, d'Arc-en-Barrois en d'Aubrive. Orchidee © Ivar Leidus, Wikicommons Behalve eeuwenoude bomen, waarvan tachtig procent er al stond in de tijd van de Franse Revolutie, groeien er in het park bijzondere bloemen zoals de sabot-de-venus orchidee en narcissen. Dieren die je er kan tegenkomen zijn onder andere herten, wilde zwijnen, Europes wilde katten en de zeldzame zwarte ooievaar. Je kan al dit moois bekijken vanaf tweeduizend kilometer aan wandelpaden en 700 kilometer aan rivieren waar je op kan kajakken. Wilde zwijnen © Getty Images In het nieuwe nationale park wonen 28.000 mensen verspreid over 127 dorpjes waaronder het charmante plaatsje Châtillon-sur-Seine. Al sinds 750 voor Christus is dit deel van Frankrijk bewoond. Archeologische vondsten uit die tijd kan je in het park nog zien. De overige tien nationale parken in Frankrijk Parc national de la Vanoise . © Getty Images Parc national des Pyrénées . © Getty Images Parc national de Port-Cros Parc national de Port-Cros © Espirat, Wikicommons Parc national du Mercantour Parc national du Mercantour © JCosson, Wikicommons Parc national des Écrins Parc national des Écrins © Getty Images Parc national des Cévennes Parc national des Cévennes © Didier Azema, Wikicommons Parc national des Calanques Parc national des Calanques © Benh Lieu Song, Wikicommons Parc national de la Guadeloupe Parc national de la Guadeloupe © Kevin Charpentier, Wikicommons Parc national de la Réunion Parc national de la Réunion © BBCLCD, Wikicommons Parc amazonien de Guyane Parc amazonien de Guyane © Getty Images