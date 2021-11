Toerisme Vlaanderen zal de ontwikkeling van de 'Poorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen' ondersteunen met een cofinanciering van 8 miljoen euro.

Voor Genk (Kattevennen en Thorpark) is 4 miljoen euro voorzien. De verdere uitbouw van de Lieteberg (Zutendaal) kan op 2 miljoen euro rekenen. Maaseik (Bergerven) en Oudsbergen (Duinengordel) worden beiden met 1 miljoen euro ondersteund. Dat maakte Vlaams minister voor Natuur en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) bekend.

Het enige Nationaal Park van Vlaanderen is met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar een aantrekkingspool voor wie op zoek is naar een authentieke natuurbeleving. 'We zetten ze ook toeristisch maximaal zo in de markt en blijven investeren in unieke toegangspoorten. Zo kan ons bronsgroen eikenhout ook in de toekomst bewijzen dat ze niet alleen op het vlak van natuur en milieu een meerwaarde is, maar ook een economisch rendabel 'product' waar we fier op mogen zijn', aldus Demir, tevens voorzitter van de stuurgroep.

Ambitieuze plannen

Van bij de start van het Nationaal Park Hoge Kempen in 2002, spelen de 'Poorten tot het Nationaal Park' een centrale rol in de toeristisch-economische valorisatie van de Hoge Kempen. Met de verdubbeling van de oppervlakte van het Nationaal Park in 2020 tot meer dan 120 vierkante kilometer, kwamen er plannen bij voor drie nieuwe poorten (Thorpark, Duinengordel en Bergerven), naast de zes bestaande poorten. De meeste bezoekers kiezen één van die poorten als uitvalsbasis.

De investering kadert in een ambitieus Masterplan, dat 32 partners lanceerden voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park, naar schatting goed voor een jaarlijkse omzet van 190 miljoen euro en 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, vooral door het toerisme.

