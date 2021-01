Deze Europese landen hebben procentueel de meeste beschermde natuurgebieden

Welke Europese landen hebben procentueel het grootste oppervlakte beschermd als natuurgebied? SaveOnEnergy analyseerde bijna 80.000 beschermde natuurgebieden in Europa en berekende welk percentage van de landen is beschermd als natuur. Daaruit blijkt dat de kleinere Europese landen het beste scoren.

Luxemburg behoort met een oppervlakte van 2.585 vierkante kilometer tot de kleinste Europese landen, maar telt toch 134 beschermde natuurgebieden waaronder het Geopark Müllerthal en Naturparl Our, in totaal goed voor een oppervlakte van 1.963 vierkante kilometer. Dat betekent dat 76 procent van Luxemburg bestaat uit beschermde natuur. Daarmee scoort het kleine land het beste in heel Europa.

Ook Slovenië doet het goed met 1891 beschermde natuurgebieden zoals Triglav National Park, de Julische Alpen en Secovlje zoutpannen met een totale oppervlakte van 14.611 vierkante kilometer. Dat komt neer op 72 procent van de oppervlakte van het land.

Op de derde en vierde plaats staan ook weer kleine landen. Malta telt 250 beschermde natuurgebieden zoals de Ghar Dalam grot, Magluba, Molina en Ras ir-Raheb. Samen bestrijken ze 65 procent van het eilandenstaatje in de Middellandse Zee. Cyprus eindigt op de vierde plaats met 57 natuurgebieden zoals het Troödosgebergte, Akamas National Park en de Avakas kloof. Dat betekent dat 56 procent van het land bestaat uit beschermde natuur. De top vijf is compleet met Liechtenstein dat voor 45 procent uit natuurgebieden bestaat.

De landen die procentueel het slechtst scoren zijn Servië dat slechts zeven procent van het land heeft beschermd als natuurgebied. Ook België met acht procent en Portugal met negen procent doen het niet goed.

Absolute aantallen

Wanneer je naar het aantal beschermde natuurgebieden kijkt, ziet de lijst er natuurlijk helemaal anders uit. Dan voeren de grote Europese landen de lijst aan. Duitsland staat met 17.654 op de eerste plaats. Zweden volgt met 15.254 beschermde natuurgebieden. Op de derde, vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Zwitserland met 10.423 natuurgebieden, het Verenigd Koninkrijk met 9.032 en Frankrijk met 3.812.

Helemaal onderaan bungelen Bosnië-Herzegovina met slechts 40, Liechtenstein met 44, Montenegro met 54 en Cyprus met 57.







1. Luxemburg © Getty Images 1. Luxemburg Oppervlakte: 2.586 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 134 met een oppervlakte van 1.891 km² Percentage: 76 procent







2. Slovenië © Getty Images 2. Slovenië Oppervlakte: 20.273 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 1.891 met een oppervlakte van 14.611 km² Percentage: 72 procent







3. Malta © Getty Images 3. Malta Oppervlakte: 316 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 250 met een oppervlakte van 206 km² Percentage: 65 procent







4. Cyprus © Getty Images 4. Cyprus Oppervlakte: 9.251 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 57 met een oppervlakte van 5.141 km² Percentage: 56 procent







5. Liechtenstein © Getty Images 5. Liechtenstein Oppervlakte: 160 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 44 met een oppervlakte van 73 km² Percentage: 45 procent







6. Nederland © Getty Images 6. Nederland Oppervlakte: 41.543 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 182 met een oppervlakte van 18.368 km² Percentage: 45 procent







7. Verenigd Koninkrijk © Getty Images 7. Verenigd Koninkrijk Oppervlakte: 243.610 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 9.032 met een oppervlakte van 88.135 km² Percentage: 36 procent







8. Oostenrijk © Getty Images 8. Oostenrijk Oppervlakte: 83.871 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 1.222 met een oppervlakte van 27.821 km² Percentage: 33 procent







9. Polen © Getty Images 9. Polen Oppervlakte: 312.685 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 2.043 met een oppervlakte van 102.841 km² Percentage: 33 procent







10. Duitsland © Getty Images 10. Duitsland Oppervlakte: 357.022 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 17.654 met een oppervlakte van 111.356 km² Percentage: 31 procent







11. Slowakije © Getty Images 11. Slowakije Oppervlakte: 49.035 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 1.191 met een oppervlakte van 12.333 km² Percentage: 25 procent







12. Frankrijk © Getty Images 12. Frankrijk Oppervlakte: 643.801 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 3.812 met een oppervlakte van 153.466 km² Percentage: 24 procent







13. IJsland © Getty Images 13. IJsland Oppervlakte: 103.000 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 117 met een oppervlakte van 24.325 km² Percentage: 24 procent







14. Griekenland © Getty Images 14. Griekenland Oppervlakte: 131.957 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 760 met een oppervlakte van 27.012 km² Percentage: 20 procent







15. Spanje © Getty Images 15. Spanje Oppervlakte: 505.370 km² Aantalbeschermde natuurgebieden: 1.694 met een oppervlakte van 93.405 km² Percentage: 18 procent







16. Tsjechië © Getty Images 16. Tsjechië Oppervlakte: 78.867 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 2.712 met een oppervlakte van 14.193 km² Percentage: 17 procent







17. Albanië © Getty Images 17. Albanië Oppervlakte: 28.748 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 798 met een oppervlakte van 4.818 km² Percentage: 16 procent







18. Bulgarije © Getty Images 18. Bulgarije Oppervlakte: 110.879 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 1.045 met een oppervlakte van 18.094 km² Percentage: 16 procent







19. Litouwen © Getty Images 19. Litouwen Oppervlakte: 65.300 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 473 met een oppervlakte van 10.147 km² Percentage: 16 procent







20. Noorwegen © Getty Images 20. Noorwegen Oppervlakte: 323.802 km² Aanta lbeschermde natuurgebieden: 2.309 met een oppervlakte van 53.647 km² Percentage: 14 procent







21. Montenegro © Getty Images 21. Montenegro Oppervlakte: 13.812 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 54 met een oppervlakte van 1.848 km² Percentage: 13 procent







22. Denemarken © Getty Images 22. Denemarken Oppervlakte: 43.094 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 565 met een oppervlakte van 5.653 km² Percentage: 13 procent







23. Kosovo © Getty Images 23. Kosovo Oppervlakte: 10.877 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 208 met een oppervlakte van 1.411 km² Percentage: 13 procent







24. Kroatië © Getty Images 24. Kroatië Oppervlakte: 56.594 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 387 met een oppervlakte van 7.207 km² Percentage: 13 procent







25. Zwitserland © Getty Images 25. Zwitserland Oppervlakte: 41.277 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 10.423 met een oppervlakte van 4.981 km² Percentage: 12 procent







26. Letland © Getty Images 26. Letland Oppervlakte: 64.589 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 671 met een oppervlakte van 7.690 km² Percentage: 12 procent







27. Zweden © Getty Images 27. Zweden Oppervlakte: 450.295 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 15.423 met een oppervlakte van 4.981 km² Percentage: 11 procent







28. Italië © Getty Images 28. Italië Oppervlakte: 301.340 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 836 met een oppervlakte van 31.485 km² Percentage: 10 procent







29. Hongarije © Getty Images 29. Hongarije Oppervlakte: 93.028 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 311 met een oppervlakte van 8.485 km² Percentage: 9 procent







30. Noord-Macedonië © Getty Images 30. Noord-Macedonië Oppervlakte: 25.713 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 74 met een oppervlakte van 2.297 km² Percentage: 9 procent







31. Portugal © Getty Images 31. Portugal Oppervlakte: 92.090 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 170 met een oppervlakte van 7.855 km² Percentage: 9 procent







32. België © Getty Images 32. België Oppervlakte: 30.528 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 1.494 met een oppervlakte van 2.596 km² Percentage: 8 procent







33. Servië © Getty Images 33. Servië Oppervlakte: 77.474 km² Aantalbeschermde natuurgebieden: 377 met een oppervlakte van 6.490 km² Percentage: 7 procent







34. Roemenië © Getty Images 34. Roemenië Oppervlakte: 238.391 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 943 met een oppervlakte van 13.980 km² Percentage: 6 procent







35. Bosnië-Herzegovina © Getty Images 35. Bosnië-Herzegovina Oppervlakte: 51.197 km² Aantal beschermde natuurgebieden: 40 met een oppervlakte van 1.922 km² Percentage: 4 procent