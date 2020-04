Zeven Britse natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren hebben samen het eerste 'super' natuurgebied in het Verenigd Koninkrijk gevormd.

Zeven natuurorganisaties waaronder de National Trust en Natural England zijn er door samen te werken met particuliere grondeigenaren in geslaagd een groot 'super' natuurgebied te vestigen in Dorset. Het nieuwe Purbeck Heaths National Nature Reserve combineert drie al bestaande natuurreservaten - Stoborough Heath, Hartland Moor en Studland and Godlingston Heath - met stukken privégrond tot één groot natuurgebied waar dieren vrijelijk in rond kunnen dwalen. De bedoeling is om het gebeid nog natuurlijker en wilder te maken.

. © Getty Images

Tony Jupiter, voorzitter van Natural England, is alvast enthousiast over het initiatief: 'Dit nieuwe superreservaat is een fantastisch voorbeeld van wat bereikt kan worden door partnerschap en samenwerking. Het laat zien hoe we door samen te werken een betere toekomst kunnen verzekeren voor onze prachtige, natuurlijke omgeving. Door grotere, betere en meer aan elkaar geschakelde natuurgebieden zoals deze te creëren, kunnen we meer voordelen scheppen voor dieren en mensen.' Purbeck Heath wordt jaarlijks immers door zo'n 2,5 miljoen toeristen bezocht.

Het nieuwe natuurgebied is 3.331 hectare (ruim 33 vierkante kilometer) groot en is daarmee het grootste laaggelegen heidegebeid in het Verenigd Koninkrijk.

Provenceaalse grasmus © Getty Images

Purbeck Heaths kent een zeer gevarieerde natuur met heidevelden, weilanden, moerassen, bossen, duinen, meren en zoutwatermoerassen. Het is dan ook gezegend met een rijke dierenwereld. Duizenden diersoorten zijn er thuis waarvan 450 soorten die als zeldzaam, bedreigd of beschermd geclassificeerd staan. Er komen zes verschillende soorten reptielen voor zoals de gladde slang en zandhagedissen.

Vogels die je er tegen kan komen zijn onder andere typische heidevogels zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de Provencaalse grasmus en roofvogels zoals de blauwe en de bruine kiekendief, het smelleken, de boomvalk en de visarend. Ook de plantenwereld is uniek met zeldzame bloemen als de lange zonnedauw, klokjesgentiaan en vlinderorchidee.

