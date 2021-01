Spanje krijgt een nieuw nationaal park

Het gloednieuwe nationale park, Sierra de las Nieves, ligt in het zuiden van Spanje, in de provincie Andalusië tussen de steden Malaga en Ronda. Het wordt, na Donana en Sierre Nevada National Park, het derde in Andalusië. De bergketen Sierra de las Nieves is een deel van de Serrania de Ronda bergen. Sierra de las Nieves wordt al sinds 1989 beschermd als natuurpark en staat meer dan twintig jaar op de lijst van biosfeerreservaten van Unesco. Nu krijgt het gebied er officieel de status van nationaal park bij.

Een van de redenen daarvoor is de Spaanse zilverspar (pinsapos) die alleen in dit deel van Spanje voorkomt. 65 procent van alle Spaanse zilversparren groeit in dit nieuwe nationale park. Dieren die er leven zijn onder andere moefflons, ibex, reeën, herten, otters, wilde zwijnen, marters, mangoesten, roofvogels zoals de steenarend en talloze andere vogelsoorten waardoor het een paradijs voor vogelaars is.

Het letterlijke hoogtepunt van het park is de 1919 meter hoge La Torrecilla. Je kan de top bereiken na een wandeling van zo'n drie uur. In het park kan je juist ook onder de grond duiken: je vindt er enkele van de diepste grotte in Europa. Ook zijn er enkele interessante historische sites te zien: de resten van oude forten en van nederzettingen uit de tijd van de Feniciërs.

Sierra de las Nieves National Park heeft een oppervlakte van 230 vierkante kilometer en binnen het park liggen geen dorpen of steden. Wel liggen er rondom het park enkele mooie dorpjes: Tolox, Istán, El Burgo en Yunquera.

Dat het gebied nu de status van nationaal park krijgt, wil niet zeggen dat er geen verdere ontwikkeling plaats zal vinden. Integendeel: er zullen meer faciliteiten voor toeristen komen zoals bezoekerscentra, wandel- en fietspaden en accomodatie. De opbrengsten van het toerisme zullen grotendeels ten goede komen aan de lokale bewoners.

Sierra de las Nieves © Getty Images .







Sierra de las Nieves © Getty Images .







Sierra de las Nieves © Getty Images .







Sierra de las Nieves © Getty Images Istan







Sierra de las Nieves © Getty Images Pinsapos of Spaanse zilverspar







Sierra de las Nieves © David Garcia Rodriguez, Wikicommons .







Sierra de las Nieves © Unodeaqui, Wikicommons .







Sierra de las Nieves © Yabedanie, Wikicommons .







Sierra de las Nieves © Getty Images Steenarend