Europa heeft er een nieuw nationaal park bij

Het Sar gebergte is een 240.000 hectare groot natuurgebied in Noord-Macedonië, Kosovo en Albanië. Het deel in Kosovo was al een nationaal park en sinds 30 juni van dit jaar is het deel in Noord-Macedonië erbij gekomen. Het is meteen één van de grootste beschermde natuurgebieden in Europa. Het gebied telt dertig bergtoppen die hoger zijn dan 2.500 meter. Het hoogste punt is de Titov Vrv met 2.748 meter.

In de bergen liggen 37 mooie gletsjermeren en de streek kent een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Zo komen er maar liefst 247 endemische planten- en boomsoorten voor waaronder de Macedonische den en heliosperma. In totaal zijn er zo'n 1800 verschillende planten te vinden in de bergen. Het is met 147 soorten ook een zeer vlinderrijk gebied. 37 soorten zoogdieren komen er voor waaronder de Balkan lynx, beren, gemzen, wilde zwijnen, wolven en reeën. En dan leven er ook nog 47 soorten reptielen en amfibieën.

Het fraaie gebied had jarenlang te kampen met massale illegale houtkap waardoor er erosie optrad. Vooral in de lagergelegen delen was de schade groot. Dat deel van het gebergte werd gebruikt voor houtkap, de jacht en landbouw. De beschermde status moet aan die praktijken een einde maken. Ook komen er meer recreatiemogelijkheden zodat bezoekers er in de zomer kunnen wandelen en fietsen en in de winter kunnen skiën en andere wintersporten.







