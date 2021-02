Europa telt meer dan 500 nationale parken. In welk land worden de nationale parken het meest gewaardeerd?

Europa telt meer dan 500 nationale parken. In welk land worden de nationale parken het meest gewaardeerd? Save On Energy zocht het uit door de waarderingen van al die parken op Tripadvisor te analyseren. Dat levert eenn verrassende nummer 1 op.

1. Oekraïne

Oekraïne telt 49 parken die gemiddeld de beste score van reizigers op Tripadvisor kregen: 9,73 op 10. Vooral het Nationaal Park Karpaten is populair.

. © Getty Images

2. Slovenië

In Slovenië ligt slecht één nationaal park: Triglav National Park. Maar dat park wordt wel enorm gewaardeerd door bezoekers. Op Tridadvisor krijgt het een score van 9,72.

. © Getty Images

3. Slowakije

Slowakije telt negen nationale parken met een gemiddelde waardering van 9,69.

. © Getty Images

4. Bulgarije

Bulgarije heeft drie nationale parken met een gemiddelde score van 9,64.

. © Getty Images

5. Zwitserland

In Zwitserland ligt één nationaal park: het Zwitsers Nationaal Park. Toeristen geven het een score van 9,6.

. © Getty Images

6. Denemarken

Denemarken heeft zes nationale parken. Het nationale park op Groenland, Noordoost Groenland Nationaal Park, haalt een score van 10 op 10. Gemiddeld worden de Deense nationale parken beloond met een 9,58.

. © Getty Images

7. Oostenrijk

Oostenrijk heeft zeven nationale parken waarvan Gesäuse National Park het mooist wordt gevonden. Gemiddeld krijgen de nationale parken een waardering van 8,89.

. © Getty Images

8. Tsjechië

. © Getty Images

In Tsjechië liggen vier nationale parken. Ze krijgen een gemiddelde score van 9,53.

9. Frankrijk

In Frankrijk liggen tien nationale parken met een gemiddelde score van 9,49.

. © Getty Images

10. Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk telt vijftien nationale parken. De gemiddelde score is 9,45.

. © Getty Images

Een rangschikking van de nationale parken die het best gewaardeerd worden

1. Oekraïne: 49 nationale parken met een gemiddelde score van 9,73

2.Slovenië: 1 park met een score van 9,72

3. Slowakijke: negen parken met een score van 9,69

4. Bulgarije: 3 parken met een score 9,64

5. Zwitserland: 1 park met een score van 9,60

6. Denemarken (inclusief Groenland): 6 parken met een score van 9,58

7. Oostenrijk: 7 parken met een score van 8,89

8. Tsjechië: vier parken met een score van 9,53

9. Frankrijk: 10 parken met een score van 9,49

10. Verenigd Koninkrijk: 15 parken met een score van 9,45

11. Roemenië: 14 parken met een score van 9,43

12. Ierland: 6 parken met een score van 9,36

13, Belarus: 3 parken met een score van 9,33

14. Zweden: 30 parken met een score van 9,33

15. Spanje: 15 parken met een score van 9,33

16. Servië: 5 parken met een score van 9,32

17. Bosnië en Herzegovina: 3 parken met een score van 9,30

18. Polen: 23 parken met een score van 9,28

19. Finland: 40 parken met een score van 9,25

20. IJsland: 3 parken met een score van 9,24

21. Letland: 4 parken met een score van 9,24

22. Estland: 5 parken met een score van 9,23

23. Noorwegen: 46 parken met een score van 9,23

24. België: 2 parken met een score van 9,22

25. Duitsland: 16 parken met een score van 9,16

26. Nederland: 20 parken met een score van 9,16

27. Griekenland: 12 parken met een score van 9,15

28. Portugal: 23 parken met een score van 9,14

29. Noord-Macedonië: 3 parken met een score van 9,12

30. Litouwen: 5 parken met een score van 9,11

31. Rusland: 31 parken met een score van 9,09

32. Montenegro: 4 parken met een score van 9,09

33. Italië: 25 parken met een score van 9,01

34. Albanië: 14 parken met een score van 8,89

34. Kroatië: 8 parken met een score van 8,89

35. Hongarije: 10 parken met een score van 8,83

Europa telt meer dan 500 nationale parken. In welk land worden de nationale parken het meest gewaardeerd? Save On Energy zocht het uit door de waarderingen van al die parken op Tripadvisor te analyseren. Dat levert eenn verrassende nummer 1 op.1. Oekraïne Oekraïne telt 49 parken die gemiddeld de beste score van reizigers op Tripadvisor kregen: 9,73 op 10. Vooral het Nationaal Park Karpaten is populair. 2. Slovenië In Slovenië ligt slecht één nationaal park: Triglav National Park. Maar dat park wordt wel enorm gewaardeerd door bezoekers. Op Tridadvisor krijgt het een score van 9,72. 3. SlowakijeSlowakije telt negen nationale parken met een gemiddelde waardering van 9,69. 4. BulgarijeBulgarije heeft drie nationale parken met een gemiddelde score van 9,64. 5. ZwitserlandIn Zwitserland ligt één nationaal park: het Zwitsers Nationaal Park. Toeristen geven het een score van 9,6.6. DenemarkenDenemarken heeft zes nationale parken. Het nationale park op Groenland, Noordoost Groenland Nationaal Park, haalt een score van 10 op 10. Gemiddeld worden de Deense nationale parken beloond met een 9,58. 7. OostenrijkOostenrijk heeft zeven nationale parken waarvan Gesäuse National Park het mooist wordt gevonden. Gemiddeld krijgen de nationale parken een waardering van 8,89.8. TsjechiëIn Tsjechië liggen vier nationale parken. Ze krijgen een gemiddelde score van 9,53. 9. FrankrijkIn Frankrijk liggen tien nationale parken met een gemiddelde score van 9,49. 10. Verenigd KoninkrijkHet Verenigd Koninkrijk telt vijftien nationale parken. De gemiddelde score is 9,45. 1. Oekraïne: 49 nationale parken met een gemiddelde score van 9,732.Slovenië: 1 park met een score van 9,723. Slowakijke: negen parken met een score van 9,694. Bulgarije: 3 parken met een score 9,645. Zwitserland: 1 park met een score van 9,606. Denemarken (inclusief Groenland): 6 parken met een score van 9,587. Oostenrijk: 7 parken met een score van 8,898. Tsjechië: vier parken met een score van 9,539. Frankrijk: 10 parken met een score van 9,4910. Verenigd Koninkrijk: 15 parken met een score van 9,4511. Roemenië: 14 parken met een score van 9,4312. Ierland: 6 parken met een score van 9,3613, Belarus: 3 parken met een score van 9,3314. Zweden: 30 parken met een score van 9,3315. Spanje: 15 parken met een score van 9,3316. Servië: 5 parken met een score van 9,3217. Bosnië en Herzegovina: 3 parken met een score van 9,3018. Polen: 23 parken met een score van 9,2819. Finland: 40 parken met een score van 9,2520. IJsland: 3 parken met een score van 9,2421. Letland: 4 parken met een score van 9,2422. Estland: 5 parken met een score van 9,2323. Noorwegen: 46 parken met een score van 9,2324. België: 2 parken met een score van 9,2225. Duitsland: 16 parken met een score van 9,1626. Nederland: 20 parken met een score van 9,1627. Griekenland: 12 parken met een score van 9,1528. Portugal: 23 parken met een score van 9,1429. Noord-Macedonië: 3 parken met een score van 9,1230. Litouwen: 5 parken met een score van 9,1131. Rusland: 31 parken met een score van 9,0932. Montenegro: 4 parken met een score van 9,0933. Italië: 25 parken met een score van 9,0134. Albanië: 14 parken met een score van 8,8934. Kroatië: 8 parken met een score van 8,8935. Hongarije: 10 parken met een score van 8,83