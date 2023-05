De Antwerp Designer Sales staan voor de deur: bereid je voor met deze ultieme gids

Van 8 tot 14 mei vinden de Designer Sales plaats in Antwerpen, dé gelegenheid voor liefhebbers van Belgische mode om hun slag te slaan. Hieronder alvast een handig overzicht om bij de hand te houden, kwestie van zo efficiënt mogelijk op pad te kunnen gaan.

De basis

We beginnen bij het begin: het essentiële overzicht van de deelnemers. Daar vind je ook een digitaal kaartje, wat je kan helpen om je route op je smartphone uit te stippelen. Liever een papieren versie? Die vind je bij alle deelnemers terug.

Eten en drinken

Een shop-uitstap is niet geslaagd zonder een versnapering of op z’n minst voldoende hydratatie langs de weg. Hier bundelden we tien adressen langs de weg, maar laat ons je niet tegenhouden om iets verder van het pad af te wijken.

Persoonlijke tips

Wij vroegen actrice en modeliefhebber Jennifer Heylen om haar favoriete Designer Sales adressen, en stuurden haar meteen ook op pad:



Bekijk zeker ook de aanraders van:

Wie specifiek op zoek is naar mannenmode aan stockprijzen, volgt best de tips van onze redacteur. En ben je benieuwd naar de favoriete aankopen van onze eigen redactie? Die ontdek je hier.