Waar eet en drink je tijdens de Antwerp Designer Sales? Tien adressen om even op adem te komen

Even nood aan een designerpauze? Les je dorst met een heerlijke koffie of stil je honger met een gezonde lunch bij een van deze Antwerpse topadressen.

Van 9 tot 15 mei zijn het de Antwerp Designer Sales. Bekende en onbekende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen open en verkopen zowel stofoverschotten als hun resterende stock uit vorige collecties. Wie niet alleen z’n kleerkast, maar ook z’n maag wil vullen, kan terecht op de onderstaande eet- en drinkadresjes.

Alle praktische info over deelnemende merken, data en locatie hebben we hier gebundeld.

Osaka

Deze moderne maar casual bar biedt naast een gedurfde selectie natuurwijnen, ook bier en cocktails aan. Voor een kleine honger kan je er ook hapjes vinden om te delen. Het menu wisselt bijna dagelijks.

Bollandusstraat 17, 2000 Antwerpen

Circus

De hele dag door kan je bij Circus terecht voor biologisch en seizoensgebonden eten en drinken. De menukaart staat bomvol vegetarische en veganistische gerechten waarbij de producten rechtstreeks van lokale boeren en producenten komen. Kijk ook eens op van je bord en geniet van de gemoedelijke inrichting, of kies bij zonnig weer voor het terras op de binnenkoer.

Kasteelpleinstraat 26, 2000 Antwerpen, circusrestaurant.be

Cafématic

Aanraders hier zijn het brunchmenu en het zuurdesembrood. Neem er een heerlijke koffie bij of neem eens een kijkje bij de toog. Je kan hier dagelijks een variërend aanbod aan lekkernijen vinden.

Vleminckveld 4, 2000 Antwerpen

Titulus

Wijnbar- en kelder Titulus biedt een uitgebreide selectie van natuurwijnen, likeuren en sake. Het beperkte menu is seizoensgebonden, met een focus op voornamelijk lokale keuken.

Oever 8, 2000 Antwerpen, titulusantwerpen.be

Marché-Couverts

In het historisch centrum van de stad vind je Marché-Couverts, waar je kan genieten van oerdegelijke Franse keuken in een hedendaags kader. Daarnaast biedt het restaurant ook een take-awaymenu aan dat regelmatig aangepast wordt. Bekijk ook zeker eens de épicerie, waar je Franse delicatessen kan kopen.

Lange Koepoortstraat 11, 2000 Antwerpen, marchecouverts.be

Cuperus

Kwaliteitskoffie en -thee, dat is de rode draad doorheen het ruime aanbod van specialty koffiebar Cuperus. De gezellige open ruimte en gemoedelijke sfeer maken dat je hier langer vertoeft dan je initieel gepland had. Daarnaast verkoopt de zaak ook koffiebonen, capsules en andere koffie- en theeaccessoires om thuis van te genieten.

Paardenmarkt 26, 2000 Antwerpen, cuperuskoffie.be

CLO

Wanneer je buiten het stadscentrum op verkenning trekt, stop dan zeker eens bij CLO. Hier geniet je van een plantaardig ontbijt, lunch of diner vol seizoensgebonden gerechten, in een huiselijke omgeving. Bij mooi weer nuttig je je maaltijd of een drankje op het zonovergoten terras.

Kroonstraat 172, 2140 Borgerhout, clo-antwerp.be

Fiera

Geniet van een lunch of diner in het restaurant met de opgewaardeerde Handelsbeurs als uniek decor. De menukaart haalt zijn inspiratie uit het historische pand, waar vele nationaliteiten en producten samenkwamen. De gerechten bevatten invloeden uit alle hoeken van de wereld. Proef zeker ook de heerlijke cocktails aan de bar.

Lange Nieuwstraat 14, 2000 Antwerpen, fiera.be

ROEST

Een bezoekje aan dit restaurant is een unieke ervaring. Het interieur met industriële accenten en het vele groen aan het plafond en de muren doen je alvast opkijken. Het menu is simpel maar gevarieerd met zowel vlees- als vegetarische gerechten. Je kan hier terecht voor zowel lunch als diner, maar op zondag zetten ze deuren wat vroeger open met een ontbijtkaart.

Sint-Algedoniskaai 64, 2000 Antwerpen, roest.be

Fugu

Traditionele sushi zal je bij Fugu niet vinden. De chefs van het restaurant bieden een originele en eigentijdse kaart vol verrassende combinaties. Het kleine maar donkere restaurant zorgt voor een intieme sfeer. Bij keuzestress kan je er meerdere nemen om te delen met je tafelgenoten. Wij raden alvast aan één van de heerlijke cocktails op de kaart te proberen.

Volkstraat 65, 2000 Antwerpen