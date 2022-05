Dit scoorde de Knack Weekend-redactie op de Antwerp Designer Sales

Vandaag beginnen de Antwerp Designer Sales. Bekende en onbekende designers verkopen vorige collecties en stofoverschotten aan zachte prijzen. Benieuwd wat er te vinden valt? Dit scoorde de redactie van Knack Weekend op de vorige edities.

De Antwerp Designer Days lopen nog tot 15 mei. In dit artikel hebben we alle info over de locaties en deelnemende merken verzameld. Wie deze week geen tijd heeft om te shoppen, kan van 19 tot 21 mei z’n slag slaan op de Brussels Fashion & Designers Sales. Daar kan je niet alleen mode, maar ook opvallende interieurstukken op de kop tikken.

Moderedactrice Lotte Philipsen is fan van Howlin’: ‘Geen enkele andere trui kan deze zachtheid evenaren’

‘Over de jaren heen heb ik breigoed verzameld van het Antwerpse knitwearlabel Howlin’. Het merk van de broers Jan en Patrick Olyslager brengt artisanaal Schots breigoed met een moderne twist. Ze produceren hun collecties dichtbij huis, in Schotland, Ierland en België.

Tijdens het speuren op de Antwerp Designer Sales was moeilijk om te kiezen tussen het aanbod, maar de andere shoppers hebben me geholpen door gerichte vragen te stellen: Welke trui voelt het zachtst? Welke kleuren kan je het makkelijkst combineren met de rest van je kleerkast? Wat flatteert je huidtype het meest?

Inmiddels heb ik twee wollen cardigans, een trui, een sjaal en een muts weten te scoren. Tijdens de winter en de koudere dagen in de tussenseizoenen zijn deze stuks m’n vaste partners. Twee van de cardigans heb ik al zo vaak gedragen dat ik ze heb moeten herstellen. Het was misschien niet slim om ze ook tijdens de lockdown zo vaak te aan te trekken, maar geen enkele andere trui uit m’n kledingkast kan de zachtheid evenaren van m’n stuks van Howlin’.’

Grafisch ontwerper Marie kiest voor Walter Van Beirendonck: ‘In plaats van fast fashion te steunen, spaar ik liever voor een goedgemaakt stuk’

‘Ik ben een grote fan van Belgische mode en vind het straf, voor een klein land, dat zoveel van onze modeontwerpers een internationaal bereik hebben. Daarnaast is ook duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt als ik kleren koop. In plaats van fast fashion te steunen, spaar ik liever wat langer voor een goedgemaakt stuk, of ga ik in het tweedehandscircuit op zoek naar kwalitatieve designerkledij.

De Designer Days zijn daarvoor ideaal. Ik ga elke keer langs bij Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en Christian Wijnants. De broek op deze foto scoorde ik vorig jaar op de laatste dag bij Dries Van Noten (vaak gaat er op de laatste dag nog eens twintig procent van de prijs) en dit T-shirt vond ik bij Walter Van Beirendonck. Ik draag graag kleur en Walter zijn opvallende, grafische stukken zijn een fijne aanwinst in mijn kleerkast. In elke collectie van hem zit een verhaal verwerkt. Deze T-shirt uit de WitblitZ zomercollectie van 2020 is geïnspireerd op marsmannetjes.’

Human interest-journalist Elke Lahousse: ‘Ik denk dat ik deze broek meeneem in mijn graf’

‘Op de stockverkopen van 2011 kocht ik een zijden broek en top van Dries Van Noten, allebei met een subtiel dambordpatroon in verwerkt. De top is oranje en blauw, terwijl de tinten van de broek overgaan van elektrisch naar donkerblauw. Ik kocht die outfit omdat ik toen als modejournalist werkte en één van de eerste defilés die ik in Parijs mocht bijwonen, was de lente-zomercollectie 2009 van Dries Van Noten. Ik was meteen verkocht voor zijn unieke combinatie van kleuren, grafische prints en etnische borduursels. Uit de collectie die ik toen zag, en als herinnering aan mijn eerste modeweek, kocht ik nadien zowel in de Antwerpse boetiek van Dries als op de stockverkoop meerdere stuks.

De broek in combinatie met de top draag ik vooral voor speciale gelegenheden, zoals trouwfeesten, in combinatie met hoge hakken. De broek alleen, vaak met een wit hemd en sneakers, draag ik elk jaar opnieuw zodra het lente wordt. Na meer dan tien jaar ben ik dit stuk nog altijd niet beu. Ik denk dat ik het meeneem in mijn graf!

Zodra de data van de stockverkopen bekend zijn, noteer ik die in mijn agenda. Sinds ik in Antwerpen woon, vind ik het zo heerlijk om op de fiets te springen wanneer ik even tijd heb en verschillende ontwerpers op verschillende dagen te kunnen bezoeken.’

Moderedactrice Ellen De Wolf ging voor Christian Wijnants: ‘Bloemen zijn niet lief of romantisch, eerder krachtig’

‘Twee jaren geleden kocht ik deze fleurige, gebreide top van Christian Wijnants tijdens de designers sales. Ik twijfelde tussen twee kleuren – er was ook een donkere versie – maar ging op aanraden van de verkoopster toch voor felblauw. Ik draag nochtans zelden prints of felle kleuren, en toch heb ik deze T-shirt al vaak aangehad. Casual met een jeans en sneakers, maar ook wat chiquer met een wollen hoge taillebroek van Natan. De bloemen zijn niet lief of romantisch, eerder krachtig. Iedereen kent Christian Wijnants als ‘de koning van het breigoed’, maar hij zou evengoed ook ‘de prins van de prints’ kunnen worden genoemd. Zijn grafische bloemenprints en interessant kleurgebruik zijn een belangrijk onderdeel van het DNA van het huis. Ik ga ook dit seizoen zeker langs tijdens de sales, want Christian deelt zijn locatie met een van mijn andere favoriete Belgische designers: Meryll Rogge. ‘