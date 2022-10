Mannenmode aan stockprijzen: onze redacteur tipt 13 adressen voor de Antwerp Designer Sales

Van 14 tot 20 november kan je tijdens de Antwerp Designer Sales opnieuw terecht voor stock- en stofverkopen van de beste Belgische designers. Hoewel vele zaken vooral op vrouwenkleding focussen, kunnen ook mannelijke modeliefhebbers er hun hart ophalen. Onze redacteur selecteerde zijn favoriete adressen.

Ontdek hier alle adressen van de ontwerpers en merken die deelnemen aan de Antwerp Designer Sales.

ATELIER 11

Wat? Juwelen voor mannen zijn intussen al een tijdje weer enorm in trek. Het Antwerpse Atelier 11 zal dan ook hun handgemaakte zilveren en vergulde juwelen voor mannen uit hun ‘Heroes’-collectie etaleren tijdens de stockverkopen, van ringen, halskettingen en armbanden tot manchetknopen en pins om op te spelden.

Wanneer? Van 16 tot 19 november: 11u – 18u

Waar? Scheldestraat 32, 2000 Antwerpen

Atelierelf.com

CAFÉ COSTUME

Wat? Het bekende maatpakkenlabel blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Hoewel dat gevierd werd met een eerste collectie voor vrouwen, blijft Café Costume in de eerste plek een adres waar mannen zich een gloednieuw maatpak kunnen laten aanmeten. Ideaal met de feestdagen in het verschiet.

Wanneer? 17 november: 17u – 21u / 18-19 november: 10u – 18u / 20 november, 11u – 16u

Waar? Dendermondestraat 44, Antwerpen

cafecostume.com

CEDRIC JACQUEMYN

Wie? Deze alumnus van de Antwerpse Modeacademie uit 2010 staat vooral bekend om zijn donkere en romantische esthetiek. Zijn avant-gardistische mannenmode wordt volledig in België geproduceerd.

Wanneer? Van 14 tot 19 november: 12u – 18u

Waar? Gijzelaarsstraat 29, 2000 Antwerpen

cedricjacquemyn.be

CHRISTIAN WIJNANTS

Wie? Zijn laatste mannenmodecollectie dateert al van vorige winter, dus het zal wellicht nog een tijdje duren vooraleer er opnieuw een nieuwe herenlijn van de Belgische designer in de winkels hangt. Een buitenkansje dus om toch nog eens tussen Wijnants’ creaties van vorige seizoenen te snuisteren.

Wanneer? Van 15 tot 19 november: 10u – 19u

Waar? Schuttershofstraat 19, 2000 Antwerpen

christianwijnants.com

DRIES VAN NOTEN

Wie? Evident is het niet, binnen geraken op de stockverkoop van een van Belgiës bekendste designers. Geïnteresseerden dienen online een tijdslot te reserveren, info volgt daarover binnenkort via zijn website. Net als bij zijn ontwerpen voor vrouwen bulken de mannencollecties van Van Noten van de patronen en kleur. Perfect om het grauwe najaar mee te bestrijden.

Wanneer? Van 15 tot 20 november

Waar? Mexicostraat 5, 2000 Antwerp

driesvannoten.com

FRANKLY

Wat? Mannen die ervan houden om tussen meerdere merken te zoeken bij het shoppen, kunnen terecht bij deze Antwerpse multimerkenboetiek. Met labels als Sebago, Saint James, Dickies en Armor Lux in hun aanbod ontdek je uiteenlopende stuks voor de moderne man.

Wanneer? 16 – 19 november: 11u – 18u / 20 november: 12u – 17u

Waar? Kloosterstraat 82, 2000 Antwerpen

Frankly.be

JAN-JAN VAN ESSCHE

Wie? Hoewel hij al ettelijke jaren in het vak zit, trad Jan-Jan Van Essche pas vorig jaar toe tot de officiële kalender van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode, de organisatie achter de Parijse modeweken. “Het voelde aan als een erkenning,” vertelde de designer daarover in ons blad. Voor zijn ontwerpen laat hij zich vaak inspireren door traditionele klederdracht, van kimono’s tot gewaden uit de middeleeuwen.

Wanneer? Van 15 tot 20 november: 12u – 18u30

Waar? Atelier Solarshop, Dambruggestraat 48, 2060 Antwerpen (Borgerhout)

janjanvanessche.com

LABELS INC.

Wat? Regelmatig binnenlopen bij Labels Inc. is wellicht de beste tip om leuke vintage designerstukken te ontdekken. In het eclectische aanbod vind je stuks terug van onder meer de Antwerpse Zes, Maison Martin Margiela, Balenciaga en tal van andere topnamen uit de modewereld.

Wanneer? Van 16 tot 19 november: 11u – 18u

Waar? Nationalestraat 95, 2000 Antwerpen

labelsinc.be

SIGI

Wie? Ilia Sigi Eckardt kreeg de voorliefde voor knitwear mee van zijn moeder, ontwerpster Hilde Frunt. Niet alleen runnen ze vandaag samen Maison Tricot, maar heeft de ontwerper ook zijn eigen label Sigi waarmee hij op de Designer Sales archiefstukken zal aanbieden. Mooi Belgisch breigoed om de winter mee in te gaan.

Wanneer? Van 14 tot 20 november: 10u – 18u

Adres: Wolstraat 16, 2000 Antwerpen

sigi.be

RAF SIMONS

Wie? Nog een naam die eigenlijk weinig introductie nodig heeft. De Belgische ontwerper, die vandaag mee aan het roer bij Prada staat, staat bekend om zijn scherpe lijnen en edgy looks. Gezien zijn alsmaar groeiende populariteit is het niet ondenkbaar dat je koopje op de Designer Sales binnen enkele jaren een waardevol archiefstuk wordt.

Wanneer? Van 16 tot 19 november: 10u – 18u

Waar? Venusstraat 16, 2000 Antwerpen

rafsimons.com

ROSIER 41

Wat? Nog een adres voor vintageliefhebbers. Stuks uit oude collecties van bekende ontwerpers en modehuizen vinden hun weg naar deze boetiek in de Antwerpse binnenstad. Ook na de Designer Sales een adres om in het achterhoofd te houden wanneer je designerkledij on a budget zoekt.

Wanneer? Van 15 tot 19 november: 10u30 – 18u

Waar? Rosier 41, 2000 Antwerpen

rosier41.be

STEPHAN SCHNEIDER

Wie? De van oorsprong Duitse ontwerper behaalde zijn diploma aan de Antwerpse Modeacademie in 1994. Twee jaar later opende hij een eigen shop in de koekenstad waar hij zijn ontwerpen verkoopt. Zijn kledij is gespitst op functionaliteit, met het alledaagse leven als inspiratiebron.

Wanneer? Van 16 tot 19 november /16 november: 17u – 21u / 17 – 19 november: 12u – 19u

Adres: Oude Koornmarkt 58, 2000 Antwerpen

stephanschneider.be

WALTER VAN BEIRENDONCK

Wie? Dit jaar nam de grote modeontwerper afscheid als directeur van de Modeacademie. “Ik ga met pensioen aan de Academie, maar niet als ontwerper”, liet hij optekenen in een heuse special van Knack Weekend. Mode ontwerpen doet de zestiger immers nog steeds met evenveel passie. Alleen al om zijn wonderlijke universum eens in eigen persoon te ontdekken is het een bezoek volledig waard.

Wanneer? Van 14 tot 19 november: 10u – 18u

Adres: Aalmoezenierstraat 2, 2000 Antwerpen

waltervanbeirendonck.com