Waar moet je heen tijdens de Antwerp Designer Sales? Élodie Ouédraogo tipt haar favoriete stops

Belgisch design aan een zachtere prijs: dat is het idee achter de Antwerp Designer Sales. Van 9 tot 15 mei shop je in Antwerpen vorige collecties en stofoverschotten van Belgische merken. Ook ontwerpster en Olympisch kampioen Élodie Ouédraogo warmt haar spieren alvast op voor een Designer Sales marathon. Ontdek waar zij haar slag zal slaan.

Waarom gaat jouw hart sneller slaan van Belgische mode?

‘Belgische ontwerpers staan garant voor unieke stuks met mooie details. Onze modeopleidingen zijn bij de beste van de wereld en motiveren de ontwerpers om zich individueel sterk te ontwikkelen. Dat merk je ook aan het feit dat er internationaal veel Belgische modeprofessionals werken, zowel voor als achter de schermen. Belgische mode stopt zeker niet bij de Antwerpse zes, er zijn doorheen de jaren heel wat getalenteerde ontwerpers bijgekomen en ook de nieuwe garde heeft veel te bieden.

We hebben enorm veel geluk dat we door de Antwerpse winkelstraten kunnen wandelen en al dat talent kunnen ontdekken. Het Belgische aanbod is enorm divers en kwalitatief.’

Toos Franken FW 21/22 © GF/ TOOS FRANKEN

Waar hoop je deze editie van de Antwerp Designer Sales langs te gaan?

‘Ik wil er tijdens de Designer Sales van profiteren om tijdloze stuks te scoren, waar ik jarenlang plezier van zal hebben. De prachtige details en het vakmanschap van Belgische modelabels zijn ongeëvenaard.

Het is ook de ideale gelegenheid om te grasduinen door vorige collecties en het universum van een ontwerper beter te leren kennen. Verder zet ik ook graag opkomende namen op de planning, want de Belgische modesector heeft heel wat jong talent dat onze steun kan gebruiken.’

Arte : Het bekende Antwerpse streetwear label dat terecht grote bijval oogst. Relatief jonge merken steunen vind ik even belangrijk als gaan snuisteren bij gevestigde waarden (Nationalestraat 26, 2000 Antwerpen)

: Het bekende Antwerpse streetwear label dat terecht grote bijval oogst. Relatief jonge merken steunen vind ik even belangrijk als gaan snuisteren bij gevestigde waarden (Nationalestraat 26, 2000 Antwerpen) Dries Van Noten : deze naam behoeft geen introductie meer. De Designer Sales zijn een unieke kans om kwalitatieve topstuks te scoren die je jarenlang kunt dragen (Mexicostraat 5, 2000 Antwerp)

: deze naam behoeft geen introductie meer. De Designer Sales zijn een unieke kans om kwalitatieve topstuks te scoren die je jarenlang kunt dragen (Mexicostraat 5, 2000 Antwerp) Façon Jacmin : straf denimmerk van twee getalenteerde zussen. Hun Japanse denim is super duurzaam en de ontwerpen zitten helemaal goed. Vrouwelijk ondernemerschap steek ik graag een hart onder de riem (Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen)

: straf denimmerk van twee getalenteerde zussen. Hun Japanse denim is super duurzaam en de ontwerpen zitten helemaal goed. Vrouwelijk ondernemerschap steek ik graag een hart onder de riem (Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen) Christian Wijnants : breigoed van de bovenste plank dat jarenlang goed blijft zitten en nooit uit de mode gaat. Elke winter haal ik zijn knitwear met plezier boven (Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen)

: breigoed van de bovenste plank dat jarenlang goed blijft zitten en nooit uit de mode gaat. Elke winter haal ik zijn knitwear met plezier boven (Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen) Meryll Rogge : jong talent dat met recht en rede internationale bekendheid oogst. Voor ze haar eigen label startte deed ze ervaring op bij grote kleppers Marc Jacobs en Dries Van Noten (Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen)

: jong talent dat met recht en rede internationale bekendheid oogst. Voor ze haar eigen label startte deed ze ervaring op bij grote kleppers Marc Jacobs en Dries Van Noten (Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen) Toos Franken : ontwerpster die prachtige tijdloze stuks maakt en haar eigen beeldtaal ontwikkelt. Ik bewonder haar ethische productiemethodes en ben benieuwd om te ontdekken hoe haar merk geëvolueerd is (Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen)

: ontwerpster die prachtige tijdloze stuks maakt en haar eigen beeldtaal ontwikkelt. Ik bewonder haar ethische productiemethodes en ben benieuwd om te ontdekken hoe haar merk geëvolueerd is (Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen) LEO: jong Brussels merk met hele toffe collecties. Ontwerpster Leonneke Derksen combineert luxe met avant-garde en streetwear (Leguit 15, 2000 Antwerpen)

jong Brussels merk met hele toffe collecties. Ontwerpster Leonneke Derksen combineert luxe met avant-garde en streetwear (Leguit 15, 2000 Antwerpen) La fille d’O: Ik geef normaal niet gemakkelijk veel geld uit aan lingerie, maar eigenlijk is het een belangrijk onderdeel van je garderobe. Het is ook een aangenaam gevoel te weten dat je iets moois aan hebt onder je kleding. Daarom zet ik het avant-garde lingerielabel ook op m’n planning deze keer. (Kasteelpleinstraat 64, 2000 Antwerpen)

Ik geef normaal niet gemakkelijk veel geld uit aan lingerie, maar eigenlijk is het een belangrijk onderdeel van je garderobe. Het is ook een aangenaam gevoel te weten dat je iets moois aan hebt onder je kleding. Daarom zet ik het avant-garde lingerielabel ook op m’n planning deze keer. (Kasteelpleinstraat 64, 2000 Antwerpen) Raf Simons: Ik heb al enkele stuks van Simons tijdens het seizoen gekocht, dus ik ben heel benieuwd wat ik tijdens de Designer Sales zal tegenkomen. Het is een unieke kans om zijn visie nog beter te begrijpen. (Venusstraat 16, 2000 Antwerpen)

Meryll Rogge © SLOAN LAURITS

Ben je zelf naar iets specifiek op zoek?

‘Ik zou liegen als ik zei dat ik iets nodig had (lacht). Mijn kleerkast zit goed vol. Als ik kijk naar wat ik de vorige keren heb gekocht en wat ik nog steeds koester, zijn dat steevast tijdloze, kwalitatieve stuks die perfect passen. Zo heb ik een prachtige donkerblauwe kostuumvest van Dries Van Noten, een lange gebreide jurk van Christian Wijnants en een zijden jurk van Dirk Van Saene, die zo goed zit dat het lijkt alsof je niets draagt.

Ik zoek dus echt naar kledingstukken die ik jarenlang kan dragen. Daarom kijk ik minder naar de showstoppers en meer naar de tijdloze items, zoals een wit hemd, een zwarte broek, een mooie blazer, een zalige winterjas. Bij Belgische designs weet je dat ze met veel oog voor detail gemaakt zijn en dus ook niet gaan vervelen.’

Heb je tips voor onze lezers over hoe ze hun tocht best uitstippelen?

‘Ik moet toegeven dat ik zelf meestal zelf geen plan heb (lacht). Ik zou aanraden om je te focussen op de merken waar je zeker heen wil en daar genoeg tijd voor te nemen. Keep your eyes on the prize. Maak een lijst met prioriteiten, geniet ervan, zoek rustig en heb geduld. Denk na of het stuk dat je uit het rek hebt geplukt een must have of een nice to have is. Zelfs als je niets koopt is het een boeiende ervaring, omdat je kunt bijleren over de ontwerpers.’

