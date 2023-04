Tussen het shoppen door: 4 gezellige lunchadressen in Antwerpen

Op zoek naar gezellige lunchadressen in Antwerpen om even uit te blazen? Van een veganistische maaltijd tot een Viëtnamese snack: vier restaurants in de Koekenstad waar iedereen aan zijn trekken komt.

Humm Deli

Midden-Oosters en plantaardig, nu ook als kant-en-klaarmaaltijd of streetfood voor onderweg.

Dageraadplaats 31, humm.love

Kyro

Aziatisch lunchen met zoete Japanse omelet, sando of spicy noedels: één adres.

Bresstraat 23A

Deli Barrio

Verse gerechten, eat-in of take-out. En neem onderweg ook nog wat lekkers mee uit de shop.

Sterrenborgstraat 2, deli-barrio.be

Bánh Mì

Belegde broodjes? Uit Vietnam? Jawel. Hier proef je ze met vers bereid beleg.

Korte Koepoortstraat 8, banhmiantwerp.be