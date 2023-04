Deze Belgische ontwerpers doen mee met de Antwerp Designer Sales

Wie dol is op Belgische mode kan twee keer per jaar zijn slag slaan tijdens de Antwerp Designer Sales. Grote Belgische designers doen hun stock- en stofoverschotten aan kleine prijzen van de hand. De volgende editie gaat door van 8 tot 14 mei in Antwerpen.

De deelnemende adressen vind je op het kaartje hieronder. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet.

ABELONE WILHELMSEN

Drukkerijstraat 2, 2000 Antwerpen

8-14 mei, 11:00-19:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

abelonewilhelmsen.com

AN BUERMANS

Karel Geertsstraat 5, 2140 Borgerhout

11-13 mei, 11:00-19:00

Cash, betaalapplicatie

anbuermans.be

ANJA SCHWERBROCK

Lange Kievitstraat 48, 2000 Antwerpen

10-13 mei, 10:00-18:00

Cash

anjaschwerbrock.com

ARTE

Begijnenstraat 23, 2000 Antwerpen

8-14 mei, 11:00-18:00

Cash

arte-antwerp.com

BINÔCHE + NATHAN EYEWEAR

Wetstraat 67, 2060 Antwerpen

9-14 mei, 11:00-17:00

Cash, betaalapplicatie

binoche.be

CAPARA

Kleine Markt 7, 2000 Antwerpen (art gallery)

8-13 mei, 11:00-18:00

Cash

@capara_official

CHRISTIAN WIJNANTS

Schuttershofstraat 19, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 10:00-19:00

14 mei, 12:00-19:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

christianwijnants.com

CURRENT ANTWERP

Pelgrimstraat 6 / Vlaeykensgang , 2000 Antwerpen

8-13 mei, 10:30-17:30

Cash, betaalkaart

currentatwerp.com

DANIEL ANDRESEN

Provinciestraat 114, 2018 Antwerpen

11-13 mei, 11:00-18:00

cash, betaalkaart

danielandresen.com

DRIES VAN NOTEN

IJzerlaan 3, 2060 Antwerpen

9-14 mei, online reserveren via Eventbrite

Betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

driesvannoten.com

HOWLIN’

Adres: wordt later toegevoegd

11-12 mei, 10:00-19:00

13-14 mei, 11:00-18:00

Cash

howlinknitwear.com

EAT DUST / GIRLS OF DUST

IJzerlaan 7, 2060 Antwerpen

12-14 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

eatdustclothing.com

ELLEN VERBEEK

Kronenbergstraat 28, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 11:00-18:00

Cash

ellenverbeek.com

GRAANMARKT 13 + KASSL EDITIONS

Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

8-13 mei, 10:30-18:30

Cash, betaalkaart, kredietkaart

graanmarkt13.be

kassleditions.com

FACON JACMIN

Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen

8-13 mei, 10:30-18:00

Betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

faconjacmin.com

FLORENTINA LEITNER + LEO + MERYLL ROGGE

Leguit 15, 2000 Antwerpen

11-12 mei, 18:30-20:30

13 -14 mei, 13:00-18:00

LĒO: cash, betaalapplicatie

Florentina Leitner: cash, betaalkaart, betaalapplicatie, PayPal

Meryll Rogge: cash, betaalapplicatie

leo-official.com

florentinaleitner.com

merylrogge.com

MR MITTENS

Pieter van Hobokenstraat 14-16, 2000 Antwerpen

10-11 mei, 9:00-19:00

12 mei, 9:00-17:00

13 mei, 10:00-17:00

cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

ilovemrmittens.com

JACKI COLLET

@Scruples

Mechelsesteenweg 90, 2018 Antwerpen

10-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

jackicollet.com

scruplesantwerpen.be

JAN-JAN VAN ESSCHE

Naast unisex kleding vind je hier ook stoffen.



Dambruggestraat 48, 2000 Antwerpen

9-14 mei, 12:00-18:30

Cash, betaalkaart, kredietkaart

janjanvanessche.com

ateliersolarshop.be

JUDITH

Lange Gasthuisstraat 29/31, 2000 Antwerpen

11-13 mei, 10:00-18:00

Cash, betaalkaart, betaalapplicatie

judithlingerie.com

HOWL + LLATELIER + KATRIEN VAN HECKE

Mechelsesteenweg 78, 2018 Antwerpen

9-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

howl.land

@loreleer

@katrienvanhecke

KLAAR DEVILLÉ

Volkstraat 20, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, betaalapplicatie

atelierdeville.be

LA COLLECTION

Steenhouwersvest 46, 2000 Antwerpen

9-14 mei, 12:00-18:00

Cash, betaalapplicatie

lacollection.be

LA FILLE D’O

Kasteelpleinstraat 64, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 10:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

lafilledo.com

LABELLOV

Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen

8, 9, 11 mei, 09:30-17:30

10 mei, 09:30-17:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

labellov.com

LABELS INC.

Nationalestraat 95, 2000 Antwerpen

8-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

labelsinc.be

LES BELGES

Meerlaarstraat 84, 2430 Laakdal

8-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalapplicatie

lesbelges.com

MAISON TYLAINE

@D.riem (Hof Van Riemen)

Orshagenstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg

11 mei, 13:00-18:00

Cash, betaalapplicatie

maisontylaine.com

MON COL ANVERS

Draakstraat 17, 2018 Antwerpen

10-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalapplicatie

moncol.be

MOMU SHOP

Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen

9-14 mei, 10:00-18:00

Betaalkaart, kredietkaart

momu.be

ONLY STYLE REMAINS

Nationalestraat 101, 2000 Antwerpen

8-14 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

onlystyleremains.be

RAF SIMONS

Venusstraat 16, 2000 Antwerpen

9-12 mei, 10:00-18:00

13 mei, 10:00-19:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart (geen American Express)

rafsimons.com

ROSIER 41

Rosier 41, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 10:30-18:00

Cash, betaalkaart

rosier41.be

RUNDHOLZ

Oudaan 6, 2000 Antwerpen

9-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

studiorundholz.de

SCARVES AND STUFF BY SOLANGE

@Atelier Sur

Korte Slachterijstraat 1, 2060 Antwerpen

12 mei, 14:00- 20:00

13-14 mei, 11:00-18:30

Cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

scarvesandstuff.be

STEPHAN SCHNEIDER

Oude Koornmarkt 58, 2000 Antwerpen

10 mei, 17:00 -21:00

11-13 mei, 12:00 -19:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart

stephanschneider.be

STUDIO COLLECT

Godtsstraat 19, 2140 Borgerhout

10-12 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

studiocollect.com

TOOS FRANKEN

@DEUSS Gallery

Provinciestraat 11, 2018 Antwerpen

10-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaarten, kredietkaart

toosfranken.com

TRES SIS ZERO + KATE & JULES

Verschansingstraat 42/44, 2000 Antwerpen

8-13 mei, 10:00-18:00

Kate & Jules: cash, betaalkaart, kredietkaart, betaalapplicatie

Tres sis zero: cash, betaalapplicatie

kateandjules.be

tressiszero.com

VAN HONGO

Aalmoezenierstraat 5, 2000 Antwerpen

8-14 mei, 11:30-18:30

Cash, betaalkaart, kredietkaart

vanhongo.com

VERTICAL RAGS + RUNWAY GARMENTS + 65 GARMENTS + SNF GRAILS

Bredastraat 136-138, 2060 Antwerpen

12 mei, 13:00-19:00

13 mei, 11:00-18:00

Cash, PayPal

verticalrags.eu

@runwaygarments

@65garments

@snfgrails

WALTER VAN BEIRENDONCK + DIRK VAN SAENE

Kleding en stoffen

Aalmoezenierstraat 2, 2000 Antwerpen (1e verdieping)

8-12 mei, 10:00-18:00

Cash, betaalkaart

waltervanbeirendonck.com

WRIGHT.

Steenhouwersvest 18, 2000 Antwerpen

8-13 mei, 11:00-18:00

Cash, betaalkaart, betaalapplicatie

wright-label.com