Dit zijn de favoriete adressen van actrice Jennifer Heylen op de Antwerp Designer Sales

Van 8 tot 14 mei zijn het de Antwerp Designer Sales. Actrice en modeliefhebber Jennifer Heylen lijst voor ons haar favoriete adressen op. Een overzicht van alle deelnemende adressen vind je hier.

DE GROTE KLEPPERS

“Op modevlak zijn wij als Belgen echt met ons gat in de boter gevallen. Daar staan we soms te weinig bij stil. Tijdens de Antwerp Designer Sales heb je de kans om in één weekend binnen te stappen bij Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Jan-Jan Van Essche én Walter Van Beirendonck. Mensen nemen daarvoor het vliegtuig vanuit China, ik moet gewoon mijn deur uit stappen. Dat alleen al vind ik super cool. Uit budgetoverwegingen shop ik dit soort merken meestal tweedehands op Vinted, tijdens closet sales of in vintageboetieks als Rosier 41. Mogelijks komt daar nu verandering in.”

“Ik ben ook op een leeftijd gekomen dat ik klaar ben om de vluchtige trends van fast fashion ketens als H&M en Zara achter mij te laten. Dat heeft wel even geduurd, maar nu spaar ik liever voor één degelijk stuk in plaats van tien items die ook weer razendsnel uit de mode zijn.”

FLORENTINA LEITNER

“Ik ben echt geobsedeerd door Florentina Leitner. Voor tv-optredens ga ik vaak kleding bij haar lenen, net als Kylie Jenner en Lady Gaga overigens. (lacht) Florentina’s kleren zijn zo prachtig dat het voor mij bijna interieurobjecten zijn. Ik kan me zo voorstellen dat ik in mijn toekomstig huis een paspop in de living zou installeren met een creatie van haar hand. Ik hou van de ongegeneerde vrouwelijkheid die ze in haar ontwerpen steekt, dat sluit perfect aan bij mijn eigen stijl. Ik ben zo blij dat het tomboy-tijdperk voorbij is en dat vrouwelijkheid weer gevierd mag worden.”

STUDIO COLLECT

“De juwelen van Studio Collect stralen rust uit. Ze zijn tijdloos en brengen elke outfit in balans, of het nu een little black dress of een puffy roze jas is. Mijn stijl is redelijk bombastisch. Daarom is het belangrijk dat juwelen hun plaats kennen en in alle stilte een outfit afmaken. Dat is bij Studio Collect het geval.”

KASSL EDITIONS

“De jassen van Kassl Editions staan al heel lang op mijn wishlist. Ze zijn niet alleen super functioneel, maar ook kei schoon. Dat zijn twee eigenschappen die ik ook bij mezelf graag terugzie (lacht). Wie een jas van Kassl draagt, ziet er vanzelf uit alsof het leven op wieltjes loopt. Misschien werkt het ook omgekeerd, en moet ik eerst zo’n jas kopen? (lacht) Alle andere jassen verbleken bij dit exemplaar.”

MR MITTENS

“Dit is een Belgisch merk dat in het buitenland super populair is. Ik shop vaak bij Vestiaire Collective en daar vliegen deze truien de deur uit. De met de hand gebreide stuks zijn zo’n beetje de vergeten groenten van de modewereld: ze maken een oude techniek weer cool. Daar houd ik van. Voor mij zijn deze truien een schoolvoorbeeld van silent luxury: ze zijn super zacht en kwalitatief zonder schreeuwerig te zijn.”

ETEN EN DRINKEN

“De Antwerp Designer Sales zijn een ideale gelegenheid om op citytrip te gaan in eigen land, of zelfs in eigen stad. In het modemuseum loopt momenteel bijvoorbeeld ook een toffe expo over Man Ray, dat valt prima te combineren. Een dag shoppen wordt nogal lastig zonder eten of drinken. Ik grijp deze gelegenheid graag aan om wat reclame te maken voor twee zaken van goede vrienden. De beste chai latte scoor je bij Native. De gezonde chai, een scheutje amandelmelk en een shot expresso: ik garandeer dat je de hele dag op je kop staat. Mijn beste vriend Jimmy serveert ze en slaat met veel plezier een praatje. Je kan er ook terecht voor vegan en vegetarische ontbijt- en lunchgerechten. Sinds vorige week heeft Cobra de deuren geopend. Een hippe keet met prachtig interieur en heerlijke sharing dishes. Een hotspot in wording dus.”