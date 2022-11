Volg de influencer: de favoriete winkels van Paulien Riemis op de Antwerp Designer Sales

Op 16 november trekt influencer Paulien Riemis voor Knack Weekend naar de Designer Sales in Antwerpen. Deze zes adressen liggen op haar route. Alle deelnemende modemerken vind je hier.

Façon Jacmin

“De zussen Alexandra en Ségolène Jacmin hebben een vernieuwende kijk op denim. Ik heb er zelf een broek en oversized debardeur van die je kunt dichtknopen en als jurk kunt dragen. Het zijn veelzijdige stukken en de kwaliteit is heel goed. Ik heb mijn oog laten vallen op een maxi-jurk waarvan ik hoop dat ze tijdens de sales in de rekken hangt. Ga trouwens ook zeker eens in de winkel langs, de service is fantastisch.”

Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen. faconjacmin.com

Façon Jacmin © GF

Mr Mittens

“Ik ben al lang fan van dit luxe breigoedmerk dat wereldwijd in de beste winkels ligt. Karakteristiek zijn de oversized look en het gebruik van grove, chunky wol. Alles wordt met de hand gebreid in kleine ateliers en daar hangt normaal een stevig prijskaartje aan vast. Naast de beste knits van vorige seizoenen, kun je er ook samples en unieke prototypes scoren.”

Pieter Van Hobokenstraat 14-16, 2000 Antwerpen. ilovemrmittens.com

Mr Mittens © GF

Tres Sis Zero

“Wat ik zo leuk vind aan dit merk is dat elke handtas er in ontelbaar veel kleuren is. En dat ze zelfs nieuw heel betaalbaar zijn. Tres Sis Zero werkt bovendien alleen met restleer van grote luxemerken als Loewe. De kwaliteit is top. Omdat het merk nog maar een paar jaar bestaat en ze niet elk seizoen met een volledig nieuwe collectie komt, kun je op de website makkelijk terugvinden welke modellen er zijn en je bezoek voorbereiden.”

Rijnkaai 22, 2000 Antwerpen. tressiszero.com

Tres Sis Zero © National

Capara

Nog een merk van twee zussen: Vera en Olivera Capara. Ze studeerden aan de Modeacademie en werkten daarna onder anderen voor Martin Margiela en Dries Van Noten. Eind 2019 stopten ze met hun eigen label, maar ze verkopen wel nog stock- en archiefstukken. Hun ontwerpen zijn edgy en heel vrouwelijk. Het merk voor wie op zoek is naar een eyecatcher.”

Kleine markt 7, 2000 Antwerpen. @capara_official

Wright

“Wright is een merk dat focust op de essentie: mooie, tijdloze luxueuze stukken die de investering waard zijn en je lang kunt dragen. Zo zijn alle basics in je kast gecoverd. Ik heb mijn oog laten vallen op de mantels en één specifieke high-waisted broek met wijde pijpen. In mijn eigen garderobe zoek ik sowieso naar een mix van tijdloze en specialere dingen, op voorwaarde dat ik die laatste met voldoende items in mijn kast kan combineren.”

Steenhouwersvest 18, 2000 Antwerpen. wright-label.com

Wright © GF

Frankly

“Hier kan ik met mijn vriend naartoe, want Frankly heeft ook een selectie voor mannen. Evergreens zoals bootschoenen van Sebago, een marinière-trui of een klassieke, double-breasted mantel van St James. Allemaal klassieke merken met een outdoor vibe. Voor ik naar de Designer Sales ga, kijk ik altijd even in mijn kast wat ik nodig heb. Ik kan me laten verleiden tot een impulsaankoop, maar ik koop liever wat ik echt kan gebruiken.”

Kloosterstraat 82, 2000 Antwerpen. frankly.be