Mee met de TikTok-hype: negroni sbagliato en nog 12 andere cocktails met prosecco

Cocktail van de week moet wel de negroni sbagliato zijn, afgaand op de buzz op TikTok. Wie of wat zit erachter? En hoe mix je deze negroni – en nog 12 andere cocktails – ‘met prosecco erin’?

De negroni sbagliato gaat viraal door een – al even viraal – TikTok-filmpje van streamingdienst HBO. Daarin vertelt House Of The Dragon-acteur Emma D’Arcy aan tegenspeler Olivia Cooke wat haar favoriete drankje is: “Negroni sbagliato… met prosecco erin”.

De sbagliato is – voor alle duidelijkheid – geen negroni-spritz (letterlijk ‘een negroni met prosecco erin’). De cocktail ontstond eind jaren tachtig per ongeluk, bij het Milanese Bar Basso. Barman Mirko Stocchetti vergiste zich van fles en zo kwam er prosecco in plaats van gin in het glas terecht.

De verhoudingen blijven dezelfde: een deel Campari, een deel rode vermout en een deel prosecco (in plaats van een deel gin). Je kunt ook twee shots prosecco toevoegen als je ‘m graag nog lichter maakt.

Prosecco (en cava, champagne of andere bubbels) maakt een cocktail altijd wat feestelijker, verfrissender en lichter. Naast talloze variaties op de Bellini of Spritz zijn er ook klassieke of meer originele champagnecocktails. Twaalf ideëen voor je volgende aperitivo…