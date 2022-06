Vegan met vijf sterren

In de Antwerpse Handelsbeurs openden de deuren van het prestigieuze Sapphire House. Uitzonderlijk aan het vijfsterrenhotel is dat het volledig vegan is, van de producten in de douche tot bij je ontbijt. De twee restaurants in het hotel worden geleid door Pastorale-chef Bart De Pooter en ook hij trekt resoluut de kaart van de plantaardige keuken. “Groenten zijn altijd al heel belangrijk voor mij geweest”, verklaart De Pooter. “Het was niet meer dan logisch om de volgende stap te zetten en hier te koken met wat goed is voor de mens en de natuur.” In bistro PLANT|n kun je de hele dag door terecht voor casual gerechten, WILD|n wordt volgens De Pooter een “ plantbased gastronomische tempel”.

