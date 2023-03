Plantaardig op z’n Italiaans: Foglia in Genk bewijst dat het kan

De Italiaanse keuken veganizen: dat is de uitdaging die Foglia in Genk aangaat. Een keuken waar kaas in al zijn gedaanten – van romige burrata tot geraspte parmezaan – centraal staat, ontdoen van z’n dierlijke ingrediënten is op z’n minst gezegd spannend.

In de helverlichte ruimte drinken we een lekkere bitterzoete spritz op basis van een bergamotlikeur en een lokaal blond biertje. Bij Foglia kun je niet à la carte eten: de hele zaal eet hetzelfde driegangenmenu (45 euro). Starten doen we met een uit de kluiten gewassen hapje: een hartige kaaskroket met truffelmayo is een stevige binnenkomer. De korst is mooi bros, de vulling smeuïg en smaakvol maar erg zout. Daarna verschijnt een royale portie voorgerecht op tafel: een ‘coquille’ van paddenstoel samen met een puree van tuinbonen en een krokant gebakken plantaardige venkelworst. Grote smaken spatten van het bord, maar het geheel is wederom te zout, wat elke subtiliteit de kop indrukt. Aan de overkant wordt er wel tevreden gegeten, daar ligt de zouttolerantie duidelijk hoger. De purist in mij struikelt ook over de tuinbonen, die pas in volle zomer in het seizoen zijn en niet passen bij winterse temperaturen.

© Tasja Van Rymenant

Als hoofdgerecht krijgen we een aubergine gevuld met pesto, krokant broodkruim en plantaardige parmezaan. De structuren zijn aangenaam, de portie opnieuw rijkelijk en de smaken ook weer té geconcentreerd. Het dessert is wel in balans: een krokante bodem van zanddeeg gevuld met een vanillecrème en een coulis van rode bessen, afgewerkt met een granola van amandelschilfers. Lekker fris, zurig en zoet: een geslaagd einde van de maaltijd.

Foglia veegt heel wat vooroordelen over de plantaardige keuken van tafel: dat ze flauw zou zijn, immer vederlicht en weinig gezellig. De royale porties en huiselijke keuken zorgen ervoor dat de gasten hier zichtbaar tevreden van tafel stappen. Als er minder kwistig met het zoutvat gestrooid wordt, is dit het ideale restaurant om met een gemengd gezelschap van vegans en omnivoren te tafelen: iedereen zal deze pretentieloze Italiaanse comfortfood kunnen appreciëren.