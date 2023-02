Dit zijn de winnaars van de Belgian Vegan Awards

Gisteren werden in een overvolle Centrale in Gent de Belgian Vegan Awards uitgereikt door de Belgische veganismevereniging BE Vegan. De organisatie zet daarmee initiatieven in de kijker die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage leverden aan het vegan aanbod in België.

Gent en Antwerpen zijn de grootste vegan hotspots

Gent en Antwerpen blijven de aantrekkelijkste steden voor wie graag een plantaardig restaurant opzoekt, maar ook West-Vlaanderen kent heel wat vegan talent.

De opkomst van vegan topgastronomie

Groenten en andere plantaardige ingrediënten spelen steeds vaker de hoofdrol in gastronomische gerechten. In 2022 openden Pieter-Jan Lint en zijn partner Carmen Duytschaever in Merelbeke het eerste gastronomische vegan restaurant van België, Amaranth. Enkele maanden daarna volgde Sapphire House Antwerp met twee restaurants PLANTn en WILDn van Bart De Pooter. Een evolutie die niet onopgemerkt voorbij ging want Amaranth werd eerste in de categorie Most Remarkable Newcomer en PLANTn en WILDn eindigden op de tweede plaats.

Ieperfest mag de eerste lifetime achievement award in ontvangst nemen

Dit jaar werd voor het eerst een lifetime achievement award toegekend. De eer viel te beurt aan de organisatie van Ieperfest die sinds jaar en dag resoluut voor vegan catering kiest. Het hardcore festival mocht vorig jaar 30 kaarsjes uitblazen en viel de voorbije jaren al meermaals in de prijzen voor hun talloze inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Dit zijn de winnaars en de runner-ups

Categorie Best Belgian Brand

Eerste plaats: Wondr (Gent)

Tweede plaats: Omage (Gent)

Categorie Most Remarkable Newcomer

Eerste plaats: Amaranth (Merelbeke)

Tweede plaats: PLANTn & WILDn (Antwerpen)

Categorie Best (Web)shop

Eerste plaats: Végasme (Brussel)

Tweede plaats: tAK (Marke)

Categorie Best Pastry & Sweets

Eerste plaats: Chez Mariette (Zedelgem)

Tweede plaats: Junglicious (Gent)

Categorie Best Coffee Bar

Eerste plaats: Kato Gâteaux (Mechelen)

Tweede plaats: Vegateau (Antwerpen)

Categorie Best Lunch

Eerste plaats: Funky Jungle (Mechelen)

Tweede plaats: Camion (Antwerpen)

Categorie Best Breakfast / Brunch

Eerste plaats: Knol & Kool (Gent)

Tweede plaats: Blackbird (Brugge)

Categorie Best Dinner

Eerste plaats: Soul Kitchen (Gent)

Tweede plaats: Humm (Antwerpen)

Categorie Best Catering

Eerste plaats: Vegansa (Gits)

Tweede plaats: Plantbeest by Tartelies (Antwerpen)

Categorie Best Food Truck

Eerste plaats: Pura Vida Taco’s (Antwerpen)

Tweede plaats: La Cuisine de Georgette (Amay)

Categorie Best Fast Food

Eerste plaats: Frituur Chips (Antwerpen)

Tweede plaats: The Judgy Vegan (Brussel)

Categorie Best Cook Book

Eerste plaats: Every Day Vegan Budget Friendly – Lenna Omrani

Tweede plaats: Vegetalia – Luna Trapani (Spritz)

Categorie Lifetime Achievement