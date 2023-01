Dit zijn de genomineerden van de Belgian Vegan Awards

Veganismevereniging BE Vegan reikt op 6 februari voor de achtste keer haar Belgian Vegan Awards uit. Dit zijn alvast de kanshebbers.

De Belgian Vegan Awards zetten initiatieven in de kijker die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage leverden aan het vegan aanbod in België. De awards worden toegekend in 12 categorieën waarbij zowel vegan merken, horeca als boeken aan bod komen.

Via de website kan je nog tot 22 januari op je favoriete eetplekken en merken stemmen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking op 6 februari die dit jaar voor het eerst live doorgaat in Gent.

Vegan eten wordt gemakkelijker

Wie graag op restaurant gaat, moet almaar minder moeite doen om daar een vegan gerecht te bestellen. Het aantal eethuizen dat hun aanbod uitbreidt met maaltijden zonder dierlijke ingrediënten wordt namelijk steeds groter. In de steden zijn er bovendien al aardig wat eetgelegenheden die helemaal de vegan kaart trekken en uitpakken met een 100% vegan menu. In 2022 werden door BE Vegan maar liefst 79 vegan friendly-stickers uitgereikt. Het jaar voordien waren dat er nog 54.

Plantaardige gastronomie in opmars

Waar enkele jaren geleden vooral vegan burgers in trek waren, valt op dat de verfijnde plantaardige keuken aan terrein wint. In 2022 opende Pieter-Jan Lint het eerste vegan gastronomisch restaurant van België. De wachttijden om een plaatsje te reserveren lopen op tot zes maanden. Datzelfde jaar nog opende ook Bart De Pooter, bekend van het tweesterrenrestaurant Pastorale, maar liefst twee vegan restaurants – PLANT’n en WILD’n – in het vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp.

De Be Vegan-genomineerden

Categorie Best Belgian Brand

• Chizou (Brussel)

• Davai (Gent)

• Nomet (Brugge)

• Omage (Gent)

• Pa’lais (Brussel)

• Tiptoh (Brussel)

• Wondr (Gent)

Categorie Most Remarkable Newcomer

• Amaranth (Merelbeke)

• Lil Bao (Brussel)

• PLANTn & WILDn (Antwerpen)

• Soul Kitchen (Gent)

• Tastebuds (Antwerpen)

• Verdō (Brussel)

• Wonderbao (Brussel)

Categorie Best (Web)shop

• Knol & Kool (Gent)

• Nieuwe Vaart (Antwerpen)

• Stay Gold (Antwerpen)

• Stronk (Izegem)

• tAK (Marke)

• The Black Cow Shop (Thuin)

• Végasme (Brussel)

Categorie Best Pastry & Sweets

• Antoinette (Antwerpen)

• Catberry (Gent)

• Chez Malachy (Brussel)

• Chez Mariette (Zedelgem)

• Icelab NiceCream Creations (Antwerpen)

• Junglicious (Gent)

• La Pâtisserie Vegan (Luik)

Categorie Best Coffee Bar

• Buddy Buddy (Brussel)

• Caffènation goes Koco (Antwerpen)

• Full Circle Coffee (Gent)

• Kato Gâteaux (Mechelen)

• Vegateau (Antwerpen)

• WAY Coffee Roasters (Gent)

• ZW.ART (Meise)

Categorie Best Lunch

• Bar Recyclart (Brussel)

• Camion (Antwerpen)

• De KleinKeuken (Kortrijk)

• Funky Jungle (Mechelen)

• SinSin (Gent)

• SOFT (Beringen)

• Tabi Loo (Leuven)

Categorie Best Breakfast / Brunch

• Blackbird (Brugge)

• El Verde (Genk)

• Hart (Antwerpen)

• Knol & Kool (Gent)

• Lifebar (Leuven)

• The Judgy Vegan (Brussel)

Categorie Best Dinner

• Foglia (Genk)

• Humm (Antwerpen)

• Liu Lin (Brussel)

• Soul Kitchen (Gent)

• Spritz (Antwerpen)

• Verdō (Brussel)

Categorie Best Catering

• Gewoon.anders (Gent)

• Lovelly Vegan (Antwerpen)

• Platbeest by Tartelies (Antwerpen)

• Vegamuze (Gent)

• Vegansa (Gits)

• What The Food (Gent)

• Yasai (Gent)

Categorie Best Food Truck

• Change All Vegan (Lier)

• Cosy Green (Gent)

• Davai (Gent)

• La Cuisine de Georgette (Amay)

• Pura Vida Taco’s (Antwerpen)

• The Plantbased Guys (Heist-op-den-Berg)

• The Vexican (Leuven)

Categorie Best Fast Food

• Frituur Chips (Antwerpen)

• Kitsune (Brussel)

• Lil Bao (Brussel)

• SinSin (Gent)

• Tastebuds (Antwerpen)

• The Judgy Vegan (Brussel)

• Wonderbao (Brussel)

Categorie Best Cook Book

• Every Day Vegan Budget Friendly – Lenna Omrani

• Gebak met groenten – Eveline Versluys (Vegamuze)

• Naar een vegan wereld – Tobias Leenaert

• Planteneters – Elisabeth Van Lierop

• Vegetalia – Luna Trapani (Spritz)

• Waarom ik 40 jaar biefstuk en kaas at, en toen veganist werd – Sofie Mulders