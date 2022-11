De warmste lijst: 26 items die je (hart) verwarmen deze winter

Koud buiten maar duur gas binnen? Warmwaterkruik, extra dekentje, souspull of debardeur: deze spullen van Belgische en/of duurzame merken zullen je hard/t verwarmen deze winter.

De thermostaat wat lager zetten houdt je energiefactuur binnen de perken én je ecologische voetafdruk. Die enkele graden minder compenseer je makkelijk met enkele extra laagjes van (als we dan toch duurzaam bezig zijn) merken die we een warm hart toedragen. Hollandse wol, duurzame dekentjes of Belgisch breiwerk: je verwarmen deze winter was nog nooit zo verantwoord gezellig.

Debardeur de luxe

Omhels je innerlijke Chandler met een mouwloos truitje dat aanvoelt als een ferme knuffel.

Armed Angels via Juttu, € 69,90 – Scotch & Soda Dutchwool, € 199,95 – Nathalie Vleeschouwer, € 179.

Plaids pleas

Héél erg vinden we het niet dat we nu de hele dag onder dat tv-dekentje kunnen.

Johnstons of Elgin, € 298 via net-a-porter – Arket x Tove Jansson, € 99 – Tales by Solid, € 248,99.

Meeneemwarmte

In bed, aan je bureau, in de zetel: met dit oma-trucje kun je je overal verwarmen deze winter.

Suite702, € 39, 95 – Yumeko, hoes € 29, 95 & kruik € 19,95 – Juggi, € 34.

Turtleneck

De klassieker onder de laagjes: het rolkraagtruitje a.k.a. de souspull. Hét binnenhuisalternatief voor de sjaal of een remedie tegen prikkende winterwolletjes.

Four Roses, € 79 via Juttu – Organic basics, € 60 via Supergoods, Armed Angels, € 39,90 via Juttu.

Vloerverwarming

Niets zo ongezellig als koude voeten maar met deze drie hou je ze comfortabel warm in stijl.

Handgeknoopt tapijt Roos Vandekerckhove, € 430 – sloffen Baabuk, € 79 – sokken van recycled denim Organic Basics € 15 via Supergoods.

Winterwellness

Haal echt álles uit die magere drie minuten onder de douche…

Gilles Dewavrin hervulbare Perfumed Wax, € 155 – Rain Pharma Skin Wash Cedarwood, € 42,95 – DHIST’L cadeaubox € 28.

Beanie up, Scotty

Classic wintergear. Misschien is die muts binnen er wat over, maar als je hipster buurjongen ermee wegkomt…

Muts Howlin, € 59 – sjaal Wolvis, € 125 – blauwe sjaal Tales by Solid, € 124,99 – handschoenen Rifo, € 35 via Supergoods – beige muts Filippa K, € 165.

Elke dag Warmetruiendag

Je hoeft niet meer te wachten op die ene dag in februari om je warmste trui aan te trekken. Met deze knitwear wil je dat ook helemaal niet.