Hoe het Belgische breigoedlabel Howlin’ de favoriet werd in Zuid-Korea

Stijlvol besparen op je energiefactuur? Tijdens de Week van de Belgische Mode zet Knack Weekend zeven breigoedmerken van eigen bodem in de schijnwerpers. Vandaag: het Antwerpse Howlin’.

Wanneer is het opgericht?

2009.

Wie zit er achter het merk?

Broers Patrick en Jan Olyslager besloten zich te specificeren in breigoed en kozen ervoor om enkel te werken met kwalitatieve Schotse wol. Hun eerste collectie leverde hen destijds meteen een uitnodiging op voor een toonaangevende modebeurs, waar ze hun eerste internationale contacten legden.

Waar staat Howlin’ om bekend?

Naast klassiekers als (unisex) sweaters, mutsen en sjaals in de winter lanceren ze sinds enkele jaren ook steeds een zomercollectie met onder meer verschillende jassen, overshirts en broeken. Het is vooral het kleurgebruik en de patronen waarmee Howlin’ zich wil onderscheiden van andere labels. Om het Schotse breigoed uit de klassieke hoek te halen, proberen de broers de gekende patronen op een moderne manier te herinterpreteren. Dat die aanpak aanslaat, blijkt uit tal van collabs die het merk aangeboden krijgt, waaronder al meermaals met het Britse mannenmodeplatform Mr Porter wanneer bleek hoe goed hun creaties verkochten.

Van waaruit ontwerpen ze?

Terwijl ze vroeger vanuit een atelier boven hun winkel in Antwerpen opereerden, verhuisden ze voor de creatieve werking naar een ander pand in de buurt van de Nationalestraat. Hun inspiratie komt voort uit het dagelijkse leven, kleur is het codewoord.

Hoe produceren ze?

Vanaf de start was het voor de heren duidelijk: hun productie zouden ze niet vanuit lageloonlanden opereren om een transparante werking en eerlijke lonen te garanderen. De knitwear voor de wintercollecties wordt daarom steevast in Schotland en Ierland geproduceerd, en voor de zomercollecties wordt samengewerkt met verschillende ateliers in Vlaanderen. De broers zijn stellig: als ze niet met een kwalitatief en mooi product bezig kunnen zijn, stoppen ze er meteen mee.

Waar verkopen ze?

Maar liefst 98 procent van hun totale verkoop gebeurt buiten onze landsgrenzen, voornamelijk in Azië en Amerika. Heel lang was Japan Howlin’s belangrijkste markt, vandaag is dat Zuid-Korea, waar ze zelfs al exclusieve collecties voor produceerden. Het succes verklaren de broers vanuit de Koreaanse interesse in niche-items en kleur. Ook in België kan je natuurlijk terecht voor de producten van het knitwearlabel, onder meer in hun Antwerpse winkel Morrison in de Nationalestraat en bij meer dan tweehonderd winkels waar het merk verdeeld wordt.

howlinknitwear.com

In het kort: Patrick Olyslager Favoriete restaurant? ‘Native, al moet ik toegeven dat de chef ook gewoon een van mijn beste vrienden is. Ik ga er regelmatig iets drinken, meestal bij hem in de keuken. Het eten zelf is ook heel erg lekker natuurlijk, met een grote focus op groenten.’ Muntstraat 8, Antwerpen. native.bio Favoriete museum? ‘Het Middelheimmuseum, maar ik ben ook heel benieuwd naar het vernieuwde KMSKA, al wacht ik nog even tot na de eerste drukte. Op dat vlak is Antwerpen natuurlijk ook geweldig boeiend met zijn vele kleine galerijen. Zo was er onlangs nog een heel mooie overzichtstentoosnellng van Ines van den Kieboom bij Aboli Bibelot.’ KMSKA, Leopold de Waelplaats 2, Antwerpen, kmska.be

Aboli Bibelot, Muntstraat 15, Antwerpen, instagram.com/aboli_bibelot Wat heeft je recent geïnspireerd? ‘Ik hou ervan om me te verdiepen in het aanbod van onafhankelijke muzieklabels. De plaat Marshmallow van The Sweet Enoughs is de perfecte easy listening-muziek voor in onze studio.’

De Week van de Belgische mode loopt dit jaar van 10 tot 16 oktober. Met de herfst in het land en de verwarming op een lagere stand verwarmen we ons deze week aan Belgisch breigoed. Wij selecteerden zeven knitwearmerken uit eigen land die je moet leren kennen. Ontdek iedere dag een ander merk.