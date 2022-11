Modemerken breken boycot. Zit er Russische olie in jouw winterjas?

Modemerken die hun winkels in Rusland sloten, gebruiken wel nog steeds stoffen die geproduceerd worden met Russische olie. Zo nemen ze onrechtstreeks deel aan de oorlog in Oekraïne, stelt ngo Changing Markets in een nieuw rapport.

Dacht je Poetin bij de lurven te hebben door je thermostaat een aantal graden lager te draaien? Nu blijkt dat je de oorlog misschien wel sponsort met dat extra laagje dat je aantrekt. Volgens het rapport Dressed to Kill van Changing Markets worden polyester stoffen van verschillende fast fashion-ketens gemaakt van Russische olie. Zo nemen de merken onrechtstreeks deel aan de oorlog in Oekraïne, aldus de ngo.

Meer olie dan voor invasie

Het onderzoek vond een link tussen Indisch polyesterfabrikant Reliance Industries en merken als Benetton Group, Esprit, G-Star RAW, New Look en Next. Reliance Industries is grotendeels afhankelijk van Russische olie. Sinds de invasie nam het bedrijf zelfs twaalf keer meer Russische olie af dan voordien. Ook textieltopper China nam 55 procent meer Russische olie af dan het jaar voordien.

De ngo vond sterk bewijs tegen de Chinese Hengli Group. Onder hun afnemers: Benetton Group, Esprit, G-Star RAW, New Look en Next. Ook H&M, C&A, Boohoo, Primark, Nike en Zalando hebben banden met de Hengli Group, Reliance Industries of beide. Luxemerken zoals Hugo Boss blijven trouwens niet buiten schot in het rapport. Veel van die merken zijn echter niet transparant zijn wat hun toeleveringsketen betreft.

Bovenop plasticvervuiling

Nochtans hebben 25 van de 39 betrokken merken zich teruggetrokken uit Rusland, althans wat hun winkels betreft (Benetton en Asics bleven er wel actief). Door het polyester blijven deze modemerken Russische olie wel sponsoren, en dus de oorlog in Oekraïne. Uit eerdere rapporten van Changing Markets bleek al dat modelabels (waaronder opnieuw Benetton, Esprit en Hugo Boss) ondanks het gevaar van plasticvervuiling ook niet van plan zijn om het aandeel van polyester in hun kledingproductie te beperken in de toekomst.