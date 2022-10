Winter in een nieuw jasje: de beste jassen van het seizoen

Met november komt de eerste serieuze koude er weer aan. Tijd voor een warme bovenlaag, maar hoe maak je de slimste keuze? Dit zijn de dertien grote trends voor AW22-23 én de beste jassen en mantels – voor dit seizoen en langer.

Geen ander kledingstuk dat je zo vaak draagt en vaak meer dan een seizoen mag aanblijven. Er is namelijk altijd dat ene trouwe jasje waar je maar geen afscheid van kunt nemen. Je jas maakt bovendien deel uit van élke eerste indruk: in de bakkersfile, op restaurant maar net zo goed bij een sollicitatie. Hij beschermt je daarnaast ook nog ‘ns tegen winterse buien en onbehaaglijke temperaturen. Om maar te zeggen: een goede winterjas is de investering waard. Een mooie, kwaliteitsvolle mantel tilt je basic outfit naar een hoger niveau. Die stoere bomber geeft je kantoorlook extra punch. Een trendy exemplaar maakt je vertrouwde plunje dan weer helemaal up-to-date.

De 13 beste jassen voor AW22-23

Gelukkig ben je dit seizoen niet gebonden aan een enkele look. De voorbije winters werd onze vestimentaire vocabulaire uitgebreid met de terrasjas, wandelmantel, picknickpuffer en het troostende slaapzakexemplaar. Als het aan de ontwerpers ligt, gaan we nog lang niet terug naar één allrounder. Eén constante in de veelheid aan modellen: er moet textuur in zitten – of het nu dons, quilt, pels, wol of een geweven motiefje is. Een selectie van de beste jassen van het seizoen – en nog lang daarna.

Oversized

Na de maxi-jurken, XXL-sweaters en baggy pants gaan ook jassen in overdrive. Of het nu een donsjas is die z’n nut bewijst bij het afstand houden op de tram, de blazer van je 1.98 meter grote vriend of een klassiek ogende mantel met plaats voor twee – en meer.

De puffer

De gewatteerde jas is een van die vastgeroeste waarden in de wintergarderobe. Wat startte als een symptoom van de normcore, kreeg al snel een meer creatieve invulling. De donsjas wordt zo extra kort en opgeblazen.

De slaapzak

Ook de lange versie mag nog wat blijven, in de categorie ‘jassen om in te wonen’. Al vallen onze winters qua vrieskou nogal mee, een wandeldate of gemiste trein doet de gevoelstemperatuur snel dalen. In je slaapzakjas kun je je dan nog lekker even omdraaien.

Quilting

Vorige winter doken ze al op: de doorstikte gewatteerde vesten waarin je je een Windsor op Balmoral waant. Er zijn de donkergroene Burberry- en Barbour-classics of meer kleurrijke modellen. Je draagt ze als een van je laagjes of solo als het opwarmt.

Outdoor

Een blijver van de coronawandelingen en pandemische picknicks: het outdoorjack. Een parkamodel met extra voering of jasje met fleece-achtige afwerking… Als het er maar stoer uitziet en alsof het wel tegen een stootje kan.

V.l.n.r: Scotch&Soda, € 299,95 – Uniqlo, € 149,90 – Woolrich, € 600 – Ganni, € 395 – BSB, € 165.

Oranje

Iedere fashionista heeft vandaag de mond vol van Valentino-pink. Trendwatchers tippen dan ook de felroze mantel. Maar dé kleur die al een tijdje haar opwachting maakt en duidelijk niet van plan is om deze winter minder te gaan stralen is lekker warm oranje.

Luipaard

Is luipaardprint de jongste jaren eigenlijk al uit de mode geweest? In elk geval: volgens wat we op de catwalk zagen (ja, ook bij Dries), kan je er anno 2022 nog steeds niets mis mee doen. Perfect om een neutrale look wat ‘wilder’ te maken.

Schaapje

Nog een beestige klassieker. Combineer dierenliefde met de arts & crafts-revival en je komt uit bij (vegan) shearling. Cottage core in mouton retourné, wanneer enkel je luchtige prairiejurk wat frisjes wordt.

Teddy

Ook de andere nepbontjes gaan voorlopig nergens heen. De felle kleurtjes à la Elmo, Grover en Pino moeten evenwel inbinden voor de meer naturelle pels. Faux fur kleurt dit seizoen klassiek bruin, beige, crème, grijs of zwart.

Capes & poncho’s

Is het een sjaal? Is het een deken? Een vernieuwde aandacht voor lokale ambachten en handwerk zien we al even terug in de mode. Denk aan jasjes met boho-vibe, maar ook gebreide poncho’s of wollen capes – ideaal als extra laag op winterse terrassen.

De classic

Het prototype van de mantel, in de allerbeste materialen. Vind het juiste model in een flatterende nuance en dit wordt dat ‘jasje waar je geen afscheid van kan nemen’. In alle tinten bruin, opmonterende knalkleuren, met visgraat of andere klassieke motieven.

De ruit

Ook oldskool geweven motieven zijn immers terug. En welk patroon zegt meer ‘winter’ dan pied-de-poule, prince-de-galles, tartan en alle andere variaties op de ruit? Warm je op aan de heerlijke kleurencombinaties of kies voor een meer traditionele uitvoering.

De bomber

Hangt het explosieve effect samen met de wereldpolitiek? Of eerder met de onnavolgbare stijlimpact van het bomber- of collegejasje? Dit is immers de reden dat ze met de regelmaat van de klok de catwalk heroveren.