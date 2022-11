Vrouwen in maatpak: waarom het damespak de beste investering is

Een investeringstip voor winter 2022? Het maatpak voor vrouwen. Geen wonder dat het de etalages overheerst: naast economisch voordelig, is het veelzijdig, praktisch én een krachtig symbool. Doe er je voordeel mee!

Phoebe Waller-Bridge © Getty

Al op de catwalks voor winter 2019 stal het vrouwenpak de show, van Amerikaan Thom Browne tot het Parijse huis Givenchy. Jennifer Lopez, Phoebe Waller-Bridge en Nicole Kidman omhelsden de look op de rode loper. Zoekresultaten en verkoopcijfers gingen dan ook pijlsnel omhoog. Maar nog voor het pak zich in het mainstream modebeeld kon verankeren, sloeg de pandemie genadeloos toe. Geen reden meer om je jogging uit te trekken, geen feestjes om je op te kleden… En dus bleef de trend wat onder de radar, tot deze zomer.

Four Roses – Vero Moda – Second Female

Een pak voor alle werk…

De zomer van 2022 was een inhaalperiode wat feestjes en huwelijken betreft, party-outfits mochten weer naar buiten. Vrouwen keken altijd al wat jaloers naar de man die gewoon z’n beste maatpak uit de stofzak pelt: goed voor alle gelegenheden en weeromstandigheden. Voor de seriële feestganger komt een vrouwenpak dan ook voordelig uit, qua budget én tijd voor de spiegel. Je ziet er immers in twee bewegingen patent uit. Kortom: het vrouwenpak is een groot gemak. Beschouw het gerust als een nieuwe basic, op verschillende manieren te stylen zodat het er altijd anders uitziet. Zijden blouse of crop-top, chignon of petje, corsage of wintersjaal, sneakers of pumps: de opties zijn oneindig.

mbyM – Y.A.S – Xandres

En voor iedereen

Het pak is bovendien zo veelzijdig dat de trend alle generaties aanspreekt. Niet alleen het pak op zich of de styling gaat breed. Ook de variatie aan modellen (én kleuren) die vandaag in de winkel hangen. Het ribfluwelen pak dat ‘androgyne Parisienne’ uitstraalt en de krijtstreep voor de ambitieuze jonge bankier. Of het gevaarlijk witte pak van de geëngageerde politica en het comfortabele oversized model (met elastische taille!) voor wie nog geen afscheid kan nemen van het thuispak… Wie creatief is mixt twee pakken, wie slim is draagt de blazer ook eens bij een jeans en de pantalon bij een gezellige wintertrui.

mbyM – Y.A.S – La Redoute

Statement

Want ook de financiële dip speelt mee. Casual outfits, picknickjurken en wandeljeans hebben we na twee coronajaren nog wel voldoende op de hanger. Als we in kleding investeren, dan wordt het deze veelzijdige en multifunctionele statementlook. Want een statement is het ook, zo’n pak. Het past volledig in de sfeer van female empowerment en genderneutrale mode.

Sandra Oh – Jodie Comer – Victoria Beckham © Getty

De woelige wereldpolitiek en golven van activisme komen daarnaast met een nostalgie naar de even turbulente jaren 60 en 70. Jaren waarin ook vrouwenmode werd geherdefinieerd. Waar Courrèges in 1964 hen een broek leerde dragen, introduceerde Yves Saint Laurent in 1966 met ‘Le Smoking’ het maatpak voor vrouwen op de Parijse defilés.

Jennifer Lopez – Bella Hadid – Anne Hathaway © Getty

Van vogue naar babyborrels

Vrouwen dragen natuurlijk al langer een pak, maar dat was niet je buurmeisje op een babyborrel. Terwijl Katharine Hepburn en Marlene Dietrich ermee op het podium klommen, was het voor de doorsnee vrouw zelfs strafbaar om iets anders dan een rok te dragen. De looks van Diane Keaton, Grace Jones en Madonna pasten dan weer prima op de cover van Vogue maar iets minder bij de schoolpoort in een Vlaams dorp. Nu draagt iedereen het, van Bella Hadid tot je nagelstyliste. Ook voor vrouwen in topfuncties is het een statement geworden.

Kate Middleton – Brigitte Macron – Kamala Harris © Getty

Raak ‘m in z’n kleerkast

Kamala Harris, Brigitte Macron, Kate Middleton… Het is maar een greep uit wie het voorbije jaar allemaal in broekpak verscheen op een belangrijk event. Het toont een staaltje van vrouwelijke oorlogsvoering via de kleerkast… Is er een beter symbolisch wapen om je tegen een mannelijke machtsdynamiek te verzetten dan het inpikken van de dresscode die zegt: ‘machtige man’? Eens de feestzomer voorbij was, bleef het pak dus in zwang. Want wat trek je aan als je toch naar kantoor moet voor die belangrijke vergadering? Juist.

CKS – Xandres – Imprevu

Belgische merken Dat het vrouwenpak al echt ingeburgerd is, merk je ook in de collecties van Belgische merken. Nog tijdens de pandemie voelden Angélique Van Gills en dochters Joy en Jill de vibe al aan. Met Pursuit Femmes bieden ze gepersonaliseerde pakken vanuit hun Antwerpse atelier. Begin september kwam Belgisch made-to-measure maatpakkenlabel Café Costume met groot nieuws. Na 15 jaar kopieerden ze hun concept (op maat, op bestelling en gepersonaliseerd) naar een damescollectie. De vraag naar een maatpak voor vrouwen was er al vanaf dag één. Dankzij de coronacrisis kwam er plots tijd om de dameslijn ernstig in overweging te nemen. Kopen of huren? Die timing valt samen met een moment waarop veel vrouwenmerken een pak in de rekken hebben. Bij Xandres zit er bijvoorbeeld een Klein-blauw pak in de seizoenscollectie en een classy zwart in hun premium ICONIC-capsulecollectie. Bij Belgisch modemerk CKS kun je sinds eind oktober zelfs een pak huren. Strategisch getimed in de aanloop naar familiereünies, personeelsfeestjes en andere eindejaarsetentjes. Het driedelig pak (blazer, blouse en broek of rok) mag je voor 30 euro vier dagen houden en breng je ongewassen terug. Of je koopt het, met 30 euro korting.